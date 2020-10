5 giờ đồng hồ căng thẳng loại bỏ da thừa, mỡ bụng cho người phụ nữ "khổng lồ" nặng tới 115kg

Chị P.T.A., 32 tuổi, lúc còn con gái chỉ nặng 49 cân, cao 1m60. Sau khi lấy chồng, trong lần sinh con đầu tiên chị A. tăng 32kg. Ở lần sinh thứ 2, chị A. tiếp tục tăng tới 115kg.

Do thân hình quá khổ kèm nhiều mỡ thừa gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, lại thêm nhiều bệnh do béo phì gây ra, nên chị A. đã tham khảo nhiều phương pháp giảm cân nhưng đều thất bại do chị bị hạ đường huyết. Chị tìm đến phương pháp cắt nhỏ dạ dày, đặt đai, nhưng không phù hợp. Ngoài ra, khi tăng cân chị A. bị đái tháo đường khiến các vùng mỡ da thừa ở bụng dưới và vùng nách cản trở vận động, còn có mùi hôi do bị hăm.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị A. rất mặc cảm, tự ti với thân hình thừa cân của mình, trong khi đó, chồng chị lại có ngoại hình cao gầy. Nhiều lần chị ngậm ngùi từ chối đi dự các sự kiện cùng với chồng vì sợ chồng xấu hổ khi đi cùng với một người vợ như mình. Nỗi khổ ấy cũng không có ai để chia sẻ cùng, khiến chị A. rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

May mắn được người quen giới thiệu, chị A. đã tìm đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện E để khám. Tại Bệnh viện, các bác sĩ đã tư vấn chế độ dinh dưỡng cũng như các phương pháp can thiệp ngoại khoa để giảm cân cho chị A. Chị A đã tuân thủ chế độ ăn cùng bác sĩ dinh dưỡng. Chỉ trong 5 tháng, chị đã giảm được 10 kg.

Mặc dù đã giảm được 10kg nhưng chị A. tha thiết muốn cắt bớt da thừa và hút mỡ thừa tối đa có thể để vận động dễ dàng hơn. Với mong muốn chính đáng của bệnh nhân, các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ đã quyết định phẫu thuật loại bỏ da thừa, mỡ bụng cho chị.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân nặng 105 kg, chỉ số BMI 41, thừa rất nhiều da vùng bụng dưới và hai bên nách làm ảnh hưởng vận động tay và vận động chân. Bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khi ngồi do thành bụng dày mỡ và da thừa nhiều và còn phải điều trị đái tháo đường bằng Insulin 26 UI mỗi ngày.

ThS. BS. Nguyễn Đình Minh - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cho biết: Ca mổ loại bỏ da thừa, mỡ thừa cho bệnh nhân kéo dài 5 giờ liền. Khó khăn lớn nhất trong quá trình phẫu thuật là thể trạng bệnh nhân quá béo, lượng mỡ nhiều, kèm theo bệnh đái tháo đường đang được điều trị Insulin. Vì vậy, việc hồi sức sau mổ vô cùng khó khăn để bệnh nhân có thể ngồi dậy đi lại. Không chỉ vậy, bệnh nhân còn phải đối mặt với nguy cơ chậm liền vết mổ do đường huyết tăng cao. Do trọng lượng cơ thể lớn nên việc điều dưỡng, chăm sóc sau mổ, giúp bệnh nhân đi lại sớm tránh viêm phổi rất quan trọng.

Đến nay, ca phẫu thuật bước đầu thành công. Bệnh nhân cắt bỏ được 3,2 kg mảng da mỡ vùng bụng. Các bác sĩ cũng hút thêm 2 lít mỡ cho bệnh nhân bằng công nghệ Vaser lipo để giảm bớt khối lượng mỡ thành bụng và ở các vùng gây cọ xát như nách.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn mạch huyết áp bình thường, đường huyết duy trì 6-7 mmol/l. Dự kiến bệnh nhân có thể kiến xuất viện trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, bệnh nhân hoàn toàn có nguy cơ béo trở lại nếu không có chế độ ăn uống và tập luyện tích cực sau phẫu thuật.

Theo BS. Minh, trong hầu hết các trường hợp có cả thừa da và thừa mỡ thành bụng, các bác sĩ đều sử dụng kết hợp phẫu thuật nhằm cắt bỏ da thừa, tạo hình lại thành bụng, đồng thời, hút mỡ để làm thành bụng mỏng hơn, da thành bụng sẽ dễ kéo giãn hơn. Việc loại bỏ các vùng mỡ thừa tại vùng eo sẽ giúp vòng 2 thon gọn hơn. Tuy nhiên, khi cắt loại bỏ da thừa thành bụng cần chú ý không cắt quá nhiều nếu không sẽ không đóng thành bụng lại được, nếu cố đóng dễ có nguy cơ hoại tử vùng da mới được tạo hình. Vì vậy tạo hình thành bụng cần được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bệnh béo phì có rất nhiều nguy cơ bệnh tật kèm theo. Vì thế, để giảm cân có hiệu quả thì cách tốt nhất là ăn uống khoa học, đảm bảo năng lượng vào cơ thể không nhiều hơn năng lượng được tiêu thụ - ăn nhiều rau xanh kết hợp chế độ tập luyện thường xuyên với các bài tập tiêu thụ calo như đi bộ, bơi lội, gym,…