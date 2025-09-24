2 căn hộ cao cấp chốt deal giá hời giữa 330.000 lượt xem livestream Sunshine Group 23/9

Không ngoài dự đoán, dự án Sunshine Sky City (TP.HCM) tiếp tục bùng nổ trong phiên livestream NobleGo tối 23/9 của Sunshine Group, thu hút hơn 330.000 lượt xem. Tâm điểm của phiên là bộ đôi căn hộ 2 phòng ngủ được chốt nhanh chóng ngay trên sóng trực tiếp, tạo nên không khí sôi động và đầy kịch tính.

Những phiên livestream đặt giá mua nhà đã trở thành “thương hiệu” của Sunshine Group, khi mỗi sản phẩm lên sóng NobleGo đều liên tục lập kỷ lục với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên đa nền tảng. Tối 23/9, hai căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 28 và 30 tòa S3 Sunshine Sky City, cùng diện tích tim tường 77,83 m2, ban công hướng Đông Bắc với tầm nhìn khoáng đạt sông Sài Gòn, đã được chốt thành công ở mức 5,4 tỷ đồng (căn S3.28.04) và 6,2 tỷ đồng (căn S3.30.04). So với mặt bằng giá căn hộ cao cấp cùng phân khúc tại khu Nam TP.HCM, đây được đánh giá là mức giá cạnh tranh và hấp dẫn vượt trội, càng khẳng định sức hút mạnh mẽ của Sunshine Sky City đối với cả khách hàng mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Sản phẩm giá trị thực: pháp lý minh bạch, bàn giao từ quý 1/2026, chuẩn sống xanh - thông minh tại vị trí đắc địa bậc nhất Nam TP.HCM

Sunshine Sky City được đánh giá là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường hội tụ đầy đủ yếu tố bứt phá về giá trị. Với pháp lý minh bạch, sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao từ quý 1/2026, dự án mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang đủ điều kiện mở bán tại TP.HCM vô cùng khan hiếm. Sở hữu căn hộ ở giai đoạn này đồng nghĩa khách hàng vừa có lợi thế về mức giá, vừa nắm trọn “lợi kép”: hưởng biên độ tăng giá khi dự án hoàn thiện và khai thác sinh lời ngay khi nhận bàn giao.

Các căn hộ tại Sunshine Sky City được bàn giao nội thất liền tường cao cấp, nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu: Duravit, Hansgrohe, Hafele,...hoặc tương đương.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận, kế bên sông Cả Cấm, tiếp giáp Phú Mỹ Hưng và kết nối trực tiếp đến Quận 1, Quận 4, Nhà Bè (cũ) qua các trục đường lớn Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát - những trục đường nằm trong kế hoạch mở rộng và nâng cấp, giúp lưu thông thuận tiện hơn vào trung tâm thành phố, mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho dự án cũng như khu Nam TP.HCM.

Theo đuổi triết lý mỗi sản phẩm ra đời đều hướng tới trải nghiệm của người dùng cuối, tại Sunshine Sky City, sau khi hoàn thiện và đi vào vận hành cả 09 tòa tháp, dự án mang đến hơn 50 tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, với các dịch vụ đẳng cấp bậc nhất như: nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, Rooftop Bar, King Club, CLB Golf 3D, bể bơi Rooftop - Sky Pool, trung tâm Spa - Fitness, thư viện công cộng,... Cộng hưởng cùng không gian 12.000m² cây xanh mặt nước mang đến chuẩn sống wellness ngay giữa lòng đô thị.

Bên cạnh tiện ích nội khu đẳng cấp, trong bán kính chỉ khoảng 1km quanh dự án, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận với một hệ sinh thái tiện ích vô cùng phong phú: từ spa, nhà hàng, café đa phong cách; đến trung tâm thương mại lớn như Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart; cùng hệ thống trường học quốc tế Hàn Quốc - Nhật Bản - Đài Loan, bệnh viện quốc tế FV, phòng khám chất lượng cao,….Những hạ tầng tiện ích này cũng là một trong những yếu tố gia tăng giá trị cho dự án.

Cùng với hệ tiện ích chuẩn 5 sao là tiêu chuẩn vận hành quốc tế, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho những người dùng cuối của Sunshine Group.

Song hành cùng giá trị an cư, Sunshine Sky City mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Quận 7 (cũ) từ lâu đã là điểm đến của cộng đồng chuyên gia và cư dân quốc tế, đặc biệt đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…thị trường nơi đây duy trì mức cầu thuê lớn, và tính thanh khoản cao.

Tâm điểm NobleGo tối 26/9: Bộ đôi căn hộ Sunshine Sky City 2 phòng ngủ, ban công Tây Nam, giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng

Bộ đôi căn góc 2 phòng ngủ tại tầng 31 và 34 tòa S3, diện tích tim tường 77,83 m được dự báo sẽ tiếp tục làm “nóng” sóng NobleGo tối 26/9.

Sở hữu ban công hướng Tây Nam, mở ra tầm nhìn trực diện Phú Mỹ Hưng sôi động, hai căn hộ này đều có mức giá khởi điểm chỉ 4,7 tỷ đồng, trở thành lựa chọn không thể bỏ qua cho những khách hàng khao khát một chốn an cư đẳng cấp giữa khu Nam TP.HCM.

Đồng thời, Noble Lucky Watch tiếp tục trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite dành cho khách hàng theo dõi livestream. Trong phiên livestream ngày 23/9, phần thưởng may mắn này đã gọi tên chị Nguyễn Diệu Linh, mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho cả khán giả và người trúng giải.