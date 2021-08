131 người tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine phòng COVID-19 COVIVAC

Triển khai ngay pha 3 nếu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đạt kết quả tốt

Trong chiều nay, ngày 19/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn -Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vaccine phòng COVID-19 - đã kiểm tra công tác thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 2 vaccine phòng COVID-19 COVIVAC tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: “Tôi đánh giá cao kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 mà vaccine phòng COVID-19 COVIVAC đã đạt được. Trong quá trình nghiên cứu giai đoạn 2, tôi đề nghị các đơn vị triển khai cần nghiêm túc thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật thử nghiệm lâm sàng vaccine và theo dõi chặt chẽ sau tiêm đối với các tình nguyện viên tham gia. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine phòng COVID-19 “made in Vietnam” an toàn, hiệu quả được xác định là một nhiệm vụ khoa học quan trọng giúp Việt Nam sớm tự chủ nguồn vaccine và được quốc tế công nhận, sử dụng”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong là một trong những chiến lược quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta. Ngay từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ động gặp gỡ, động viên các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19.

“Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá việc nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC. Nếu vaccine cho kết quả tốt, chọn được liều phù hợp và khẳng định được tính sinh miễn dịch bước đầu thì sẽ cho triển khai ngay pha 3. Dự kiến, tháng 12 sẽ có kết quả ban đầu của giai đoạn 3. Khi vaccine phòng COVID-19 COVIVAC chứng minh được độ an toàn, tính sinh miễn dịch cao, bước đầu thể hiện rõ hiệu quả thì có thể đề xuất Hội đồng đạo đức, Hội đồng cấp phép để xem xét, cấp phép trong điều kiện khẩn cấp” – ông Thuấn nói.

Các mức liều của vaccine phòng COVID-19 COVIVAC giai đoạn 1 đều an toàn

Đánh giá về tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 COVIVAC, GS.TS. Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - cho biết: “Kết quả của nghiên cứu giai đoạn 1 vaccine phòng COVID-19 COVIVAC cho thấy tất cả các mức liều đều an toàn. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 2 mức liều để chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 rất quan trọng để lựa chọn mức liều thích hợp nhất, có đủ đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ và an toàn, để tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 3”.

Theo TS. Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) - với kết quả của giai đoạn 1, COVIVAC đã sẵn sàng cho giai đoạn 2. Việc nghiên cứu vaccine rất quan trọng bởi khi vaccine có thể bảo vệ người dân phòng COVID-19 thì có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận vaccine công bằng với giá cả hợp lý. Từ đó, kiểm soát dịch COVID-19 lâu dài.

TS. Dương Hữu Thái cho hay: “Ưu điểm của vaccine phòng COVID-19 COVIVAC là được sản xuất bằng công nghệ trứng gà có phôi. Đây là công nghệ sản xuất vaccine cúm truyền thống đang được sử dụng rộng rãi. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã có đủ năng lực sản xuất vaccine ở quy mô lớn với giá cả hợp lý để phòng chống đại dịch. Việc bổ sung vaccine phòng COVID-19 sản xuất bằng công nghệ trứng gà có phôi vào kho vũ khí phòng chống dịch có thể giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận do việc vận chuyển vaccine thuận tiện, năng lực sản xuất lớn, bảo quản theo dây chuyền lạnh tiêu chuẩn, cho phép kiểm soát tốt hơn nguồn cung vaccine cho Việt Nam và các quốc gia khác”.

Thông tin về việc triển khai nghiên cứu thử nghiệm vaccine, bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - cho biết: "Tỉnh Thái Bình luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị nghiên cứu để thử nghiệm vaccine. Đến nay, đã có gần 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine phòng COVID-19 COVIVAC. Hiện đã có 400 người đủ điều kiện tiêu chuẩn sau khi khám sàng lọc. Để hỗ trợ tối đa nhóm nghiên cứu, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Vũ Thư để chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhóm nghiên cứu thực hiện tốt các quy trình, quy định triển khai giai đoạn 2 tại Thái Bình".