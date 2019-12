11 nữ diễn viên dám hy sinh hình tượng cống hiến cho nghệ thuật (P2)

7. Anne Hathaway

Ảnh: BrightSide

Anne Hathaway đã khiến nhiều người kinh ngạc khi hóa thân vào vai Fantine trong vở nhạc kịch Les Misérable, dựa trên tiểu thuyết của Victor Hugo. Nhân vật của cô phải sống cuộc đời đầy tủi nhục và chìm trong đau khổ. Để thực hiện thành công vai diễn này, nữ diễn viên đã phải giảm cân nhanh chóng và hy sinh mái tóc dài. Nhờ thành công trong Les Misérable, Anne đã nhận được giải Quả cầu vàng, giải Oscar và giải thưởng của Hiệp hội diễn viên điện ảnh.

8. Drew Barrymore

Ảnh: BrightSide

Diễn viên tài năng Barrymore đã xuất hiện trên màn ảnh rộng từ năm lên 5 tuổi. Thành công đầu tiên của cô đến sau vai diễn trong E.T. the Extra-Terrestrial. Drew trưởng thành trong nghiệp diễn xuất với nhiều hình tượng khác nhau. Cô nổi tiếng với hình ảnh niềng răng trong phim Never Been Kissed.

9. Gwyneth Paltrow

Ảnh: BrightSide

Với vai diễn trong bộ phim hài Shallow Hal, các nhà biên kịch và đạo diễn của bộ phim đã yêu cầu nữ diễn viên chính phải thay đổi ngoại hình và trang điểm với những nốt mụn trên mặt. Thậm chí khi bộ phim kết thúc, thân hình quá khổ của cô cũng khiến nhiều người không nhận ra.

10. Julia Roberts

Ảnh: BrightSide

Julia Roberts không còn chỉ là một nữ diễn viên trong những bộ phim hài lãng mạn của những năm 90. Sau giải Oscar danh giá với vai diễn trong Erin Brockovich, không ai còn phủ nhận tài năng của cô. Trong Secret in Your Eyes (ảnh trái), Roberts xuất hiện trong vai một nữ thám tử có con gái bị giết.

11. Lena Headey

Ảnh: BrightSide

Nữ diễn viên người Anh này đã từng nhập vai khá nhiều, nhưng cô thực sự nổi tiếng sau vai diễn Cersei Lannister trong loạt Game of Thrones. Trong Dredd 2012, Lena đóng vai một nữ gangster tàn nhẫn. Đối với vai diễn này, cô đã phải trang điểm với những vết sẹo trên khuôn mặt. Cô cũng phải tạo hình với hàm răng xấu và môi nứt nẻ.

Theo BrightSide