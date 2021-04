WHO khẳng định người tiêm vaccine vẫn có thể bị nhiễm COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định vaccine COVID-19 an toàn và tiêm vắc xin sẽ giúp bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng và tử vong. Tuy nhiên, WHO cũng khẳng định người đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc COVID-19 trong thời gian cơ thể chưa kịp xây dựng khả năng miễn dịch.

Tác dụng phụ sau tiêm vắc xin là bình thường

WHO giải thích, thuốc chủng ngừa được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng miễn dịch, nhờ đó không có nguy cơ mắc bệnh. Một người sau khi tiêm vaccine sẽ thường bị một số tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình. Điều này là do hệ thống miễn dịch đang hướng dẫn cơ thể phản ứng lại theo những cách nhất định, làm tăng lưu lượng máu để các tế bào miễn dịch có thể lưu thông nhiều hơn và làm tăng nhiệt độ cơ thể để tiêu diệt virus.

Các tác dụng phụ thường ở mức độ nhẹ đến trung bình, như sốt nhẹ hoặc đau nhức cơ, là bình thường và không phải là dấu hiệu đáng báo động. Các tác dụng phụ này là những dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phản ứng với vaccine, cụ thể là kháng nguyên (một chất kích hoạt đáp ứng miễn dịch), và đang chuẩn bị để chống lại virus. Các tác dụng phụ này thường tự biến mất sau vài ngày.

Các tác dụng phụ thông thường đã được báo cáo của vaccine COVID-19 điển hình bao gồm đau tại chỗ tiêm, sốt, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, ớn lạnh và tiêu chảy.

Do đó, WHO giải thích, các tác dụng phụ phổ biến và ở mức độ nhẹ hoặc trung bình là một dấu hiệu tốt: cho thấy vaccine đang hoạt động. Tuy nhiên, không gặp tác dụng phụ thì không có nghĩa là vaccine không hiệu quả. Nói cách khác, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau sau khi tiêm vaccine.

Các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine COVID-19 là gì?

Theo kết quả của các thử nghiệm lâm sàng, các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc kéo dài cũng có thể xảy ra. Do đó, việc tiêm vaccine phải được giám sát liên tục. Sau khi tiêm vaccine, người được tiêm được yêu cầu ở lại 15–30 phút tại điểm tiêm chủng để nhân viên y tế có mặt ngay lập tức trong trường hợp có bất kỳ phản ứng tức thời nào.

Người được tiêm vaccine phải thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ y tế địa phương nếu gặp bất kỳ tác dụng phụ không mong muốn hoặc các sự cố sức khỏe khác - chẳng hạn như tác dụng phụ kéo dài hơn 3 ngày. Các phản ứng phụ ít gặp hơn được báo cáo đối với một số vaccine COVID-19 bao gồm các phản ứng dị ứng nghiêm trọng như phản vệ; tuy nhiên, phản ứng này cực kỳ hiếm.

Bộ Y tế các nước và Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi tác dụng phụ không mong muốn sau khi sử dụng vắc xin COVID-19.

Cũng có những lo ngại dấy lên về việc vaccine COVID-19 sẽ làm cho người tiêm chủng bị nhiễm bệnh với virus SARS-CoV-2. Nhưng WHO khẳng định không có bất cứ vaccine nào được phê duyệt có chứa virus sống khiến người tiêm chủng nhiễm bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, sau khi tiêm vaccine, cơ thể người thường mất vài tuần để xây dựng khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Vì vậy, một người có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 ngay trước hoặc sau khi tiêm vaccine và mắc bệnh COVID-19 là trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra do vaccine vẫn chưa có đủ thời gian để bảo vệ cơ thể.