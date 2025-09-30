Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài

Yến Linh
Yến Linh
Ngày 30/9 tại Hà Nội, thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội với mưa giông và tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Vietnam Airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài

Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay này của Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines) buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu, Hãng hàng không quốc gia rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của hành khách.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt thắt chặt dây an toàn khi có tín hiệu bật sáng và trong suốt thời gian bay khi được khuyến cáo.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ sân bay Nội Bài trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay trên website www.vietnamairlines.com và Fanpage Facebook Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines VNA
