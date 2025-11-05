Trải nghiệm sống xanh với chi phí tối ưu tại Standard Chartered Marathon 2025

Đánh dấu chặng đường 32 năm kiến tạo và phát triển, Tân Á Đại Thành khởi động "Đại tiệc" tri ân khách hàng với gian hàng hàng trải nghiệm tại sự kiện Standard Chartered Marathon 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tân Á Đại Thành. Tập đoàn tròn 32 tuổi. Trong suốt thời gian đó, Tân Á Đại Thành luôn nhận được sự đồng hành, tin tưởng và yêu mến của khách hàng. Đó chính là động lực để Tân Á Đại Thành vượt qua khó khăn, thử thách để vững vàng và tiếp tục tiến bước trên hành trình lan toả phồn vinh.

Sinh nhật rộn ràng - Muôn vàn ưu đãi

Kỷ niệm 32 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành góp mặt tại sự kiện Standard Chartered Marathon 2025 với gian hàng trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp khám phá giải pháp tiên tiến cũng như trải nghiệm các sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn như: bồn nước inox Tân Á, bình nước nóng Rossi, chậu rửa, bếp từ, máy lọc nước RO và bộ lọc đầu nguồn.

Các sản phẩm đều hướng tới tiêu chí an toàn – tiết kiệm năng lượng – thân thiện với người dùng, thể hiện cam kết của Tân Á Đại Thành trong việc không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống và khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia..

Đến với gian hàng, khách tham quan không chỉ được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm của Tân Á Đại Thành mà còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị thông qua các hoạt động mini game hấp dẫn, bao gồm:

- Check-in booth nhận voucher giảm giá và quà tặng chính hãng.

- Minigame vòng quay may mắn với giải thưởng lên tới 2 triệu đồng.

Tân Á Đại Thành có nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng và runner tại sự kiện

Ngoài ra, khách hàng khi mua dòng sản phẩm mới máy lọc nước RO các dòng Rossi Core, Rossi Eleganz và Rossi Hydrogen sẽ được tặng voucher 1 triệu.

Đặc biệt, Tân Á Đại Thành dành tặng cho các runner ưu đãi đặc biệt, có 1-0-2 khi đăng ký mua sản phẩm ngay tại sự kiện.

Bên cạnh đó, tháng 11 này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng triển khai nhiều combo sản phẩm với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, lên tới hơn 50% khi mua hàng trên website: shop.tanadaithanh.vn.

Lan tỏa tinh thần sống xanh – sống khỏe

Tham gia vào sự kiện Standard Chartered Marathon 2025, Tập đoàn Tân Á Đại Thành mong muốn kết nối tinh thần thể thao – sức khỏe – bền vững, khẳng định định hướng phát triển gắn liền với giá trị cộng đồng.

Đồng thời tập đoàn cũng mang tới cho người tham dự không gian giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa “năng lượng xanh” qua các hoạt động thực tế – từ sản phẩm tiện nghi sống đến thông điệp sống tích cực.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành lan tỏa tinh thần sống xanh - sống khỏe - sống bền vững

Gian hàng trải nghiệm của Tân Á Đại Thành sẽ mở cửa trong 3 ngày từ 7 - 9/11 tại cung thể thao Quần Ngựa với nhiều hoạt động trải nghiệm, ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Đây sẽ là điểm gặp gỡ giữa công nghệ, sức khỏe và tinh thần thể thao, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho mùa giải Standard Chartered Marathon Hanoi Heritage Race 2025.

Để tìm hiểu chi tiết về gian hàng trải nghiệm của Tân Á Đại Thành cũng như các ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện mừng sinh nhật Tập đoàn, khách hàng có thể truy cập trang thông tin: shop.tanadaithanh.vn.

Trong 32 năm qua cũng như chặng đường phát triển sắp tới, Tân Á Đại Thành mong rằng với những nỗ lực phát triển sản phẩm dịch vụ, các sản phẩm của Tân Á Đại Thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng chục triệu gia đình Việt Nam - ngày một tốt đẹp hơn.