PV Power vững vàng trước thách thức, sẵn sàng phát triển trong giai đoạn mới

Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động khó lường của KTTG, thị trường năng lượng và điều kiện khí hậu thủy văn, song PV Power vẫn duy trì được nhịp độ SXKD ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng QG.

Ngày 22/12, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 và Hội nghị Người lao động năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Như Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV Power nhấn mạnh, năm 2025 được xác định là một năm nhiều khó khăn, thách thức khi bối cảnh thị trường điện không thuận lợi, tăng trưởng phụ tải toàn hệ thống thấp, điều kiện thủy văn diễn biến bất thường, giá điện thị trường ở mức thấp và nhiều nhà máy của PV Power không thuộc diện ưu tiên huy động.

Trong điều kiện đó, PV Power đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, vận hành và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2025 ước đạt 18.867 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch Tập đoàn giao và bằng 117% so với thực hiện năm 2024, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 35.330 tỷ đồng; lợi nhuận Công ty mẹ đạt 1.505 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 2.513 tỷ đồng, vượt kế hoạch quản trị và kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa, PV Power duy trì hoạt động có lãi và vượt kế hoạch lợi nhuận.

Đồng chí Lê Như Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV Power trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác quản trị chi phí tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, PV Power thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí khoảng 549,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Giá thành sản xuất điện tại nhiều nhà máy được kiểm soát tốt nhờ tối ưu vận hành, tiết kiệm vật tư, giảm chi phí sửa chữa và tận dụng điều kiện thủy văn thuận lợi đối với các nhà máy thủy điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp Tổng công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá điện thị trường ở mức thấp.

Về đầu tư xây dựng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn nước rút của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, với khối lượng EPC đạt trên 99%. Song song đó, PV Power tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án điện khí LNG trọng điểm như LNG Quảng Ninh, Quỳnh Lập, Vũng Áng III, đồng thời nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng và hạ tầng trạm sạc xe điện, từng bước hiện thực hóa chiến lược chuyển dịch năng lượng dài hạn.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Khái quát các kết quả nổi bật của năm 2025, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh nhấn mạnh 7 điểm sáng tiêu biểu: (1) Hiệu quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được giữ vững và nâng cao, thể hiện qua sản lượng điện tăng trưởng hai con số so với năm 2024, lợi nhuận vượt kế hoạch quản trị và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đây là năm thứ bảy liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa, Tổng công ty duy trì hoạt động có lãi và toàn bộ các đơn vị thành viên đều kinh doanh hiệu quả. (2) Công tác điều độ, vận hành hệ thống nhà máy được triển khai linh hoạt, sát diễn biến thị trường, góp phần tối ưu sản lượng và hiệu quả sản xuất. (3) Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được tổ chức khoa học, giúp các nhà máy duy trì độ khả dụng cao, số sự cố thấp, bảo đảm an toàn và ổn định trong vận hành.

(4) Công tác đầu tư phát triển có bước chuyển rõ nét, với việc hoàn thành các dự án trọng điểm như Nhơn Trạch 3, chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại từ đầu năm 2026, đồng thời tích cực xúc tiến, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án nguồn điện và năng lượng mới, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. (5) Công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính tiếp tục được tăng cường, kiểm soát tốt dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và củng cố uy tín tài chính của Tổng công ty. (6) Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành. (7) Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tiếp tục được quan tâm, cùng với việc tổ chức tốt các hoạt động chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận và khí thế mới trong toàn PV Power.

Bước sang năm 2026, PV Power đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Dự báo tăng trưởng GDP và nhu cầu điện của nền kinh tế tiếp tục ở mức cao, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng truyền tải và thị trường điện minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy điện được huy động hiệu quả. Tuy nhiên, những khó khăn về nguồn khí suy giảm, giá nhiên liệu, yêu cầu thu hồi khí trả trước và các cam kết tài chính đối với các dự án LNG lớn đòi hỏi Tổng công ty phải chủ động xây dựng kịch bản vận hành linh hoạt, tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư.

Trên cơ sở đó, PV Power xác định phương hướng năm 2026 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện; vận hành thương mại đồng bộ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, tối ưu hóa công suất và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chuẩn bị tốt nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Ngô Hồng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy và các quy định liên quan đến người lao động.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power đã báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy và các quy định liên quan đến người lao động. Trong đó, năm 2025, Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động theo các cam kết đã ký tại Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ và Nội quy lao động; các quy định/quy chế được lấy ý kiến, góp ý đầy đủ; nhiều quy định, phúc lợi của Tổng công ty có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ Hội nghị Người lao động năm 2025, Ban lãnh đạo PV Power đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của người lao động về các chế độ, chính sách, cũng như đề xuất một số phương án nhằm chăm lo, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo PV Power, đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power trao tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn cho các tập thể có thành tích xuât sắc trong năm 2025.

Đồng chí Lê Như Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV Power trao Giấy khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Công đoàn Petrovietnam trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.

Công đoàn Petrovietnam trao tặng Bằng khen cho Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

Công đoàn Petrovietnam trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Công đoàn Petrovietnam trao tặng Bằng khen cho Cơ quan Công đoàn Tổng công ty.

Đồng chí Ngô Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm Hội đồng sáng kiến PV Power trao tặng Giải thưởng phong trào 2025 và Giải thưởng các đề xuất cải tiến xuất sắc tại chương trình "Ngày hội Sáng tạo PV Power năm 2025".

Đồng chí Ngô Hồng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power trao tặng Giải thưởng các sáng kiến tiêu biểu năm 2025 và các tác giả tiêu biểu về sáng kiến năm 2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Petrovietnam và Tổng Giám đốc PV Power đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Giấy khen; Công đoàn Tập đoàn trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các đơn vị, cán bộ công đoàn tiêu biểu; đồng thời vinh danh các nhóm tác giả đạt giải tại “Ngày hội Sáng tạo PV Power năm 2025”.