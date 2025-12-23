Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng để PV Power bứt phá trong giai đoạn mới

Ngày 22/12, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty, có đồng chí Hoàng Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Như Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát, Ủy viên UBKT Đảng uỷ Tổng công ty; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty; các đồng chí cấp ủy tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Hội nghị là dịp nhìn lại chặng đường một năm nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Ngô Hồng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ PV Power đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ban hành 179 văn bản, trong đó có 97 nghị quyết, kết luận nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng công ty.

Đồng chí Ngô Hồng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Công tác điều hành, phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì nghiêm túc, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng toàn diện, đặc biệt là giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng ủy PV Power đã chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Chính phủ và Đảng ủy Tập đoàn, hơn 950 lượt cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng bộ Chính phủ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đảng và của Tập đoàn được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đội ngũ người lao động.

Quang cảnh Hội nghị

Song song với đó, công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng. Toàn Đảng bộ hiện có 21 chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc với 809 đảng viên. Trong năm 2025, Đảng bộ đã kết nạp 29 quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá và xếp loại cán bộ được thực hiện nghiêm túc, gắn với yêu cầu thực tiễn trong quản trị, điều hành Tổng công ty.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là việc Đảng bộ PV Power đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội được triển khai bài bản, đúng quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Sau Đại hội, các văn bản lãnh đạo, chương trình hành động, quy chế làm việc được ban hành kịp thời, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho công tác lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty điều hành hội nghị

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy PV Power đã bám sát thực tiễn sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, tối ưu hóa công suất, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2025, Tổng công ty đạt nhiều kết quả tích cực: tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty ước đạt 18.867 triệu kWh; doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 35.330 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt gần 1 ngàn 300 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu đều vượt kế hoạch được giao. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới tổ chức bộ máy, tái cơ cấu doanh nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững cho PV Power.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ. Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục được phát huy trong chăm lo đời sống người lao động, thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, an sinh xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp PV Power.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 với yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đảng ủy PV Power xác định tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp, hoàn thành quyết toán và vận hành thương mại các dự án trọng điểm, mở rộng danh mục đầu tư trong lĩnh vực điện khí LNG, năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn Tổng công ty.

Đồng chí Hoàng Văn Quang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục bám sát nghị quyết, chương trình công tác đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức hành động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trao tặng bằng khen cho 4 tập thể cấp ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đồng chí Lê Như Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty tặng hoa chúc mừng 4 tập thể cấp ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Các tập thể cấp ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã công bố kết quả xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2025. Theo đó, có 4 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 17 tổ chức đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 4 tập thể cấp ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng công ty đã quyết định tặng Giấy khen cho 4 tổ chức Đảng tiêu biểu, gồm: Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện; Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng Tổng công ty; Chi bộ Ban Thương mại Tổng công ty. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những tập thể đã nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2025.