Hội CCB BSR gặp mặt nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 năm thành lập Hội

Ngày 22/12, Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 15 năm thành lập Hội CCB Công ty.

Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 năm thành lập Hội CCB Công ty. Ông Khương Lê Thành, Chủ tịch Hội CCB BSR, nhấn mạnh vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR, đánh giá cao đóng góp của Hội CCB BSR, đặc biệt tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, vào sự ổn định và phát triển của công ty. Năm 2025, Hội CCB BSR đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, kiện toàn Ban Chấp hành với 7 đồng chí và hiện có 68 hội viên, trong đó có 30 đảng viên. Hội CCB BSR tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và tham gia tích cực vào Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong năm 2026.

Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR; ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR; cùng toàn thể hội viên Hội CCB BSR.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những trang sử hào hùng của dân tộc. Ông nhấn mạnh, ngày 22/12 hằng năm là dịp có ý nghĩa đặc biệt để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt truyền thống trang trọng, ấm áp nghĩa tình đồng đội của Hội CCB BSR.

Chủ tịch Hội CCB BSR khẳng định, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với các hội viên CCB BSR, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy trong môi trường lao động sản xuất, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Đồng thời, Chủ tịch Hội CCB BSR bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban lãnh đạo BSR đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

Ông Khương Lê Thành - Chủ tịch Hội CCB, Thành viên HĐQT BSR ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tại chương trình, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội CCB BSR trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh, trong thời chiến, các CCB là những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ở thời bình, các CCB tiếp tục là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và phát triển doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc BSR khẳng định, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đội ngũ CCB BSR đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tại các đơn vị sản xuất, vận hành của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, các CCB đã góp phần trực tiếp vào sự ổn định, an toàn và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo BSR cũng ghi nhận những đóng góp của Hội CCB BSR trong việc phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, qua đó đồng hành cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội CCB BSR trong việc đồng hành, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của NMLD Dung Quất.

Năm 2025, Hội CCB BSR tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, bảo đảm hoạt động Hội ngày càng nề nếp, hiệu quả. Hiện nay, Hội có 6 chi hội trực thuộc với 68 hội viên, trong đó có 30 đảng viên, nhiều đồng chí giữ vai trò quan trọng tại các đơn vị sản xuất, vận hành của NMLD Dung Quất.

Song song đó, Hội CCB BSR cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương trong toàn Công ty.

Ông Khương Lê Thành - Chủ tịch Hội CCB, Thành viên HĐQT BSR trao quyết định kết nạp hội viên mới, bổ sung lực lượng cho Hội CCB BSR.

Đi đôi với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng của Hội CCB BSR. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh - bệnh binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của BSR.

Đặc biệt, hội viên CCB BSR luôn gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích hơn 54 triệu giờ công an toàn của NMLD Dung Quất, hướng tới mục tiêu đạt nhiều giờ công an toàn trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, Hội CCB BSR xác định tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, tích cực tham gia triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, góp phần cùng tập thể CBCNV BSR thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.