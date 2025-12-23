PV Power tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Ngày 22/12, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, ghi nhận chặng đường đóng góp, cống hiến bền bỉ của các đảng viên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cùng các đồng chí đại diện các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Đảng bộ PV Power có đồng chí Hoàng Văn Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Như Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power ty tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 21-QĐ/ĐU ngày 3/11/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ PV Power. Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu gồm: đồng chí Chu Quang Toản - Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty; đồng chí Đinh Mạnh Dần - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Hoàng Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na; đồng chí Châu Hồng Lâm - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Hữu Lễ - Kỹ sư quản lý kỹ thuật Phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Công ty Điện lực Nhơn Trạch.

Các cán bộ, đảng viên PV Power đón nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng đã trực tiếp trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong suốt 3 thập kỷ gắn bó với sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng Đảng và phát triển ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu, đồng chí Hoàng Xuân Thành bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được Đảng ghi nhận chặng đường cống hiến, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu gương trong công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của PV Power trong giai đoạn mới.

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là dịp tri ân những đóng góp thầm lặng của cán bộ, đảng viên PV Power, mà còn lan tỏa giá trị truyền thống, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nêu gương của đội ngũ đảng viên, đã đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng tại Tổng công ty.