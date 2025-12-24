Căn hộ biển Alaric - The Maris Vũng Tàu chuẩn bị bàn giao, đón gia chủ từ quý I/2026

Ghé thăm The Maris Vũng Tàu những ngày cuối năm 2025, khách hàng dễ dàng nhận thấy một luồng sinh khí đầy hứng khởi.

Đó là nhịp độ hăng say nơi công trình xây dựng, cùng không khí náo nhiệt của mùa lễ hội. Đặc biệt, tháp Alaric đã sẵn sàng chào đón cư dân và du khách về an cư, nghỉ dưỡng từ Quý 1/2026.

Tiến độ thi công vượt trội: Nhận nhà đầu năm và khai thác ngay

Tại The Maris Vũng Tàu, các phân khu đang được tập trung nguồn lực tối đa để đảm bảo đúng cam kết tiến độ xây dựng và bàn giao.

Toàn cảnh The Maris Vũng Tàu tính đến thời điểm tháng 12/2025

Cụ thể, tháp Alaric đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao từ Quý 1/2026 với tiêu chuẩn bàn giao full nội thất 100%. Điều này góp phần giải bài toán "chờ đợi" thường thấy ở các dự án nghỉ dưỡng: Nhà đầu tư nhận nhà là có thể đưa vào vận hành, cho thuê ngay lập tức để đón dòng khách du lịch mà không mất thêm thời gian hay chi phí mua sắm trang thiết bị.

Không chỉ tập trung vào tháp Alaric, không khí công trình tất bật mùa cuối năm lan tỏa toàn dự án. Tính đến tháng 12/2025, tháp Atlantic đã xây dựng đến tầng 7 và tháp Polaris liên tiếp đảm bảo tiến độ cam kết, dự kiến cất nóc vào Quý 2/2026. Đồng thời, tòa tháp Oriana Complex cũng vừa chính thức ra mắt vào ngày 20/12/2025, đánh dấu một bước tiến chiến lược của TDG Group tại dự án tâm huyết The Maris Vũng Tàu. Việc duy trì nhịp độ thi công liên tục và đồng bộ tại các phân khu giúp khách hàng nhìn thấy rõ hình hài tài sản của mình lớn lên từng ngày, củng cố vững chắc niềm tin về pháp lý và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Từ "điểm hẹn thân quen" của những đêm nhạc trữ tình đến tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng sầm uất

The Maris Vũng Tàu được chủ đầu tư TDG Group định vị trở thành một điểm đến năng động, nơi dòng chảy du khách liên tục đổ về ngay từ khi các tòa tháp căn hộ đang trong quá trình kiến tạo.

Hình ảnh những đêm nhạc trữ tình lãng mạn bên bờ biển Chí Linh hay những dịp lễ tết rộn ràng du khách đến tham quan đã trở thành "đặc sản" quen thuộc của nơi này. Mới đây nhất, sự xuất hiện của Phố Đông The Maris với không gian lễ hội mùa giáng sinh đã tạo nên điểm check-in mới, thu hút đông đảo lượt khách trẻ cũng như nhóm khách gia đình đến trải nghiệm.

Chính không khí sôi động thường nhật này là minh chứng sống động nhất cho tiềm năng khai thác thương mại của dự án.

Không gian xanh mát tại The Maris Vũng Tàu

Bước vào mùa lễ hội cuối năm, The Maris Vũng Tàu nâng tầm trải nghiệm với chuỗi sự kiện thăng hoa cảm xúc. Điểm nhấn là Đêm nhạc Tri ân: Tỏa sáng một biểu tượng (20/12), như một lời tri ân trang trọng gửi đến các chủ nhân tương lai. Tiếp nối nhịp sôi động của phố biển là đêm nhạc đón mừng năm mới Maris’s Holiday Sea & Song (27/12) đầy ấn tượng. Sức hút của The Maris Vũng Tàu cũng tiếp tục được duy trì xuyên suốt từ mùng 3 đến mùng 6 trong dịp Tết Nguyên Đán 2026, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Lân Nhã, Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, Thái Chi… Tất cả biến nơi đây thành tâm điểm du xuân không thể bỏ lỡ với đa dạng hoạt động trải nghiệm văn hóa và đêm nhạc.

Thưởng thức giai điệu du dương bên biển tại The Maris Vũng Tàu

Chuỗi hoạt động bài bản này khẳng định tư duy "làm thật – vận hành thật" của chủ đầu tư TDG Group, kiến tạo The Maris Vũng Tàu thành một khu phức hợp năng động, tiên phong chuẩn All-in-One trong khu vực, sẵn sàng cho dòng lợi nhuận ngay khi bàn giao.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở hạ tầng đến dịch vụ khai thác vận hành, The Maris Vũng Tàu sẵn sàng cho một năm 2026 phát triển thần tốc. Sự cộng hưởng giữa tiến độ xây dựng vượt trội của 3 tòa tháp Alaric, Polaris và Atlantic; cùng sức nóng từ chuỗi sự kiện lễ hội tạo nên một khu tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - đầu tư lý tưởng, nổi bật giữa khu vực Chí Linh - Cửa Lấp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư sở hữu những căn hộ nghỉ dưỡng tại The Maris Vũng Tàu, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới ngay trong năm 2026.