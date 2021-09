TP.HCM: Dự kiến ai sẽ được ra đường từ 1/10 tới?

Quận Gò Vấp đã kiểm soát được dịch

Ngày hôm nay 27/9, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, đến nay quận đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 theo quyết định 3979/QĐ-BYT ngày 18-8-2021 của Bộ Y tế.

Cụ thể, đối với nhóm chỉ số về mắc mới Covid-19 quận đạt 3/3 tiêu chí. Trong đó, với tiêu chí 1, số ca mắc mới tại cộng đồng (bao gồm cả test nhanh và PCR) theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Với tiêu chí này, quận ghi nhận trong 3 tuần lễ liên tục từ ngày 2 đến 22/9, số ca mắc mới trong cộng đồng giảm liên tục từ 2.222 ca xuống còn 1.592 ca, tỷ lệ ca mắc tại cộng đồng trong tuần từ ngày 16 đến 22/9 giảm 50,1% so với tuần cao nhất trong đợt dịch (3.190 ca).

Về tiêu chí 2, tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Với tiêu chí này, từ ngày 9 đến ngày 22/9 (14 ngày), quận ghi nhận tổng số 2.467 mẫu dương tính/536.230 người xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, tỷ lệ là 0,46%. Tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hàng ngày có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày từ 0,6% xuống 0,28%.

Tiêu chí 3, không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày. Cụ thể, từ ngày 16 đến 22/9, trên địa bàn quận ghi nhận 1.592 ca mới (test nhanh 980, PCR 912) ở khu vực cộng đồng. Quận đã chủ động bóc tách để cách ly theo quy định, không để lây lan ra cộng đồng. Quận không ghi nhận chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày.

Đối với nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm (nhóm 2), quận đạt 3/3 tiêu chí. Đến nay tình hình dịch Covid-19 ở quận cơ bản được kiểm soát, số ca F0 mắc mới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm dần, số ca nhiễm (có kết quả PCR) so với dân số chiếm tỷ lệ 1,33%. Bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại nhà được thăm khám, phát thuốc hàng ngày và kịp thời sơ cấp cứu, chuyển bệnh viện điều trị khi có triệu chứng chuyển nặng, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đạt 87,1% (so với số F0 có PCR), tỷ lệ tử vong 2,2%, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người dân đạt 96,07%, mũi 2 đạt 32,66%...

Đồng thời, tính đến ngày 22/9, quận Gò Vấp đã chuyển 5 phường có mức “nguy cơ rất cao” thành phường có mức “nguy cơ cao” và 11 phường có mức “nguy cơ cao” thành phường có mức “nguy cơ”. Các phường thuộc mức “nguy cơ” đều có tỷ lệ “vùng đỏ” dưới 5%. Như vậy, cả 3 tiêu chí của nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm quận Gò Vấp đều đạt theo quy định (giảm trên 30%).

Như vậy, TP.HCM càng lúc càng có thêm nhiều vùng, khu vực như huyện Củ Chi, Cần Giờ, quận 7 đã trở thành vùng bình thường mới, hàng tuần không có thêm ca nhiễm mới; huyện Bình Chánh, Nhà Bè, TP Thủ Đức, quận Gò Vấp đã đảm bảo được tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát triển nhiều vùng xanh.

Ai được ra đường từ 1/10 tới?

UBND TP.HCM vừa có đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép TP.HCM áp dụng quy dịnh riêng do Thủ tướng Chính phủ quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Đồng thời, quan tâm ưu tiên vắc xin cho TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định. Được biết, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 25/9 tại TP.HCM là 9.441.815; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.

UBND TP.HCM cũng vừa có văn bản khẩn đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức góp ý dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo dự thảo Chỉ thị mới, từ 0 giờ ngày 1/10, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19" của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Có hai nhóm đối tượng đủ điều kiện lưu thông, gồm: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vắc xin (yêu cầu tiêm 2 mũi) sau 14 ngày.

Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm soát hoặc tại các địa điểm đến.

Ngoài ra, người cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, có sử dụng công nghệ (shipper) đã đăng ký với Sở GTVT hoặc Sở Công Thương và người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức được phép hoạt động với điều kiện tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hay được xét nghiệm định kỳ.

TP.HCM đến nay có 51.537 shipper đã thực hiện tự xét nghiệm COVID-19. Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, chủ trương để shipper hoạt động trở lại được lên kế hoạch một cách thận trọng và xem xét kỹ lưỡng để đi đến quyết định cho shipper được chạy liên quận, huyện, TP Thủ Đức, phục vụ cho việc cung ứng lương thực, thực phẩm đến người dân.

Các sở, ngành đã có đề xuất để shipper tự xét nghiệm. Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, đây là xu thế chung trong thời gian tới để các doanh nghiệp chủ động thực hiện, nâng cao trách nhiệm từng cá nhân trong công tác phòng chống dịch.

Sau 3 ngày triển khai phát kit test miễn phí cho shipper tự xét nghiệm COVID-19, Sở ghi nhận, đã có 33/34 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện. Theo đó, các đơn vị tổ chức có kế hoạch cụ thể, đăng ký địa điểm và phân công nhân sự cấp phát kit xét nghiệm cho shipper theo mẫu gộp 3 (3 shipper nhận một kit xét nghiệm)… Đồng thời, Sở cũng phân công cán bộ tại địa phương phụ trách theo dõi, kiểm tra đồng thời sẽ quyết toán sau khi kết thúc đợt xét nghiệm này.

Trên tổng số 60.000 kit test đã phân bổ đến các đơn vị, đến nay đã có hơn 51.537 shipper tự thực hiện xét nghiệm COVID-19. Qua đó, không diễn ra tình trạng quá tải, tập trung đông người tại các điểm xét nghiệm; các hoạt động luân chuyển hàng hóa, kiểm tra tại các chốt soát trên đường hoàn toàn ổn định.

TP.HCM phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các đối tượng ưu tiên (công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh…) và kiến nghị mở một số đường bay quốc tế, trong nước đến, đi từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...) tập trung tối đa 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ được tập trung tối đa 50 người (trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có Thẻ xanh COVID-19 được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng, chống dịch của ngành y tế và các Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực.

Có 7 nhóm được hoạt động gồm: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung và trên địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức. Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y; công trình giao thông, xây dựng…

Hoạt động kinh doanh thương mại có 11 nhóm hoạt động, trong đó dịch vụ cắt tóc gội đầu được phép hoạt động lại.

Sự kiện, thi đấu thể dục, thể thao tổ chức quy mô tối đa 30% công suất và điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức... Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động tối đa 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và được hoạt động tối đa 50 người.

Tổ chức đám cưới tối đa 50 người tham dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương. Tổ chức đám tang tối đa 20 người tham dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Về hoạt động giáo dục, TPHCM tiếp tục dạy học trực tuyến. Các loại hình đào tạo cho nhóm 18 tuổi trở lên, đã được tiêm đủ liều vắc xin, có thể dạy - học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng bao gồm: Quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động; hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bán hàng rong, vé số dạo; hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ các trường hợp được Chỉ thị này cho phép).