TP.HCM đã qua đỉnh dịch, chuẩn bị mở cửa, động viên người dân không tự ý về quê

Giảm số nhiễm mới và số tử vong vì COVID-19

Cho đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 376.171 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Số liệu từ HCDC cho hay, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà còn khoảng 34.000 người; số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là gần 40.000 người; trong đó số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 6.529 người, chiếm tỉ lệ 16,4% so với tổng ca đang nằm viện và chiếm tỉ lệ 6,8% so với tổng số ca nhiễm; số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 3.715 người; số phụ nữ mang thai đang điều trị là 314 người. Số trường hợp xuất viện cộng dồn cho đến nay đã lên đến 190.573 người. Số ca tử vong trong ngày vì COVID-19 hiện nay đã giảm xuống mức còn hơn 100 người/ngày.

Nếu tính cả số 150.000 F0 mà TP.HCM đang xin Bộ Y tế cấp bổ sung mã số bệnh nhân, thì TP.HCM ghi nhận hơn 526.000 ca bệnh COVID-19. Trải qua đỉnh dịch tháng 8 với con số bệnh nhân tăng chóng mặt, tâm dịch TP.HCM đang dần hồi phục, những ngày gần đây số ca nhiễm mới và số ca tử vong đang giảm bớt đáng kể; nhiều ngày số ca xuất viện vượt số ca nhập viện.

HCDC cho hay, tính từ 17 giờ ngày 27/9 đến 17 giờ ngày 28/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 377 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test nhanh kháng nguyên.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, vì đã qua đỉnh dịch, thành phố có kế hoạch thu hẹp các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 phù hợp với tình hình mới. Các bệnh viện ở vùng xanh đến cuối tháng 9 được trả lại công năng để tham gia điều trị cho những bệnh nhân không mắc COVID-19. Với bệnh viện dã chiến thu dung, sẽ kết thúc, thu hẹp khi các bệnh viện hoàn thành sứ mệnh. Ngoài ra, những cơ sở dã chiến thu dung sẽ sắp xếp, cơ cấu lại thành bệnh viện 3 tầng COVID-19. Sở Y tế chủ trương giữ lại các bệnh viện dã chiến thu dung có gắn kết với trung tâm hồi sức, gồm Bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16.

Về kế hoạch trả lại công năng ban đầu cho các bệnh viện, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, quan điểm phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế là tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Trong suốt gần 5 tháng chống dịch, với tổng cộng 95 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM nhiều loại hình bệnh viện khác nhau như bệnh viện dã chiến, bệnh viện tách đôi, bệnh viện chuyển đổi công năng toàn phần… đã và đang tham gia điều trị COVID-19, khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, việc phục hồi công năng khám chữa bệnh thông thường cho người dân là một yêu cầu cấp thiết.

Bắt đầu từ ngày hôm nay 29/9/2021, có 2 bệnh viện quận, huyện đầu tiên chuyển đổi trở về công năng khám, chữa bệnh thông thường là bệnh viện Quận 7 và bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị phục hồi công năng phải thực hiện đầy đủ các bước rà soát điều kiện tổ chức hoạt động khám chữa bệnh như: cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn toàn bệnh viện theo quy định, tuân thủ nghiêm “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” của Bộ Y tế và “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện” của Sở Y tế, sắp xếp lại nhân lực, trang thiết bị…

Sở Y tế đã trình UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM về việc thu hẹp các bệnh viện dã chiến, thu dung ở các quận, huyện từ nay đến hết tháng 12/2021 để trả lại các trường học cho cơ sở Giáo dục. Đồng thời, giữ lại các cơ sở dã chiến, thu dung có liên kết với các Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương (Bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16), sắp xếp, tổ chức lại thành bệnh viện đa tầng.

Không được tự ý rời vùng dịch sau ngày 30/9

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi vẫn được xác định là chìa khóa quan trọng để TP.HCM từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội kể từ ngày 1/10.

Tại cuộc làm việc khẩn với Tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào chiều ngày 28/9, lãnh đạo hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên thống nhất kiến nghị Chính phủ có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30/9, TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay, không để người dân từ 4 tỉnh, thành này tự phát đi về các địa phương. Dự kiến, trong vòng 1 tháng nữa khi lượng vắc-xin ưu tiên phân bổ cho các tỉnh, thành trong khu vực nhiều, độ phủ vắc-xin của các tỉnh, thành khác cao lên sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại.

Theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Lãnh đạo TP.HCM động viên người dân an tâm ở lại, không tự phát về quê. Thành phố cam kết thực hiện các gói an sinh, gói hỗ trợ người thất nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn lần 3, thúc đẩy mọi biện pháp hỗ trợ để người lao động có việc làm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hoà Bình cho biết, TP.HCM cũng dự thảo chương trình đón công nhân từ các tỉnh về tiếp tục tham gia khôi phục sản xuất tại TP.HCM. Trong đó xây dựng bộ tiêu chí đảm bảo an toàn cho tài xế, người đi cùng và công nhân khi về thành phố.