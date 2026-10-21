Việt Nam – Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ngày càng sâu rộng, thực chất; các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, gắn với những ưu tiên phát triển của hai nước.

Từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống, hai nước đã trở thành những đối tác tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, với những dấu mốc quan trọng như thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tận dụng những cơ hội mới, phát huy các thế mạnh của mỗi nước, tạo bước phát triển mới cho hợp tác song phương, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Trên cơ sở đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, Thủ tướng Mette Frederiksen mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam; khẳng định Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ các doanh nghiệp Đan Mạch tăng hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, Vestas và nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam; nhấn mạnh cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư, biến các cam kết hợp tác thành các dự án hợp tác cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử

Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Đan Mạch tham gia phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải xanh tại Việt Nam.

Cùng với chuyển đổi xanh, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Đan Mạch đặc biệt đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 18.000 người Việt Nam tại Đan Mạch, hòa nhập tốt với sở tại, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch với ASEAN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch nhất trí phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng, cam kết và thỏa thuận đã đạt được, đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Mette Frederiksen sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Mette Frederiksen trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.

Theo TTXVN