Thí điểm cách ly F1 tại nhà ở Bình Dương

Tổ Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã khảo sát việc thực hiện thí điểm cách ly F1 của bệnh nhân COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay, tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đang phối hợp với lực lượng hỗ trợ từ địa phương thực hiện thí điểm cách ly tại nhà cho một trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19.

Người được cách ly tại nhà là anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1985, ngụ tổ 8, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng). Anh Tr. Là công nhân tại một công ty ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu 1. Ngày 28/6, anh Tr. đến Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế Bàu Bàng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để phục vụ cho việc đi làm. Trong thời điểm đó, cũng có nhiều người khác đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại đây.

BS.CK2 Huỳnh Minh Chín – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng - cho biết: ngày 29/6, qua kết quả xét nghiệm, Trung tâm Y tế Bàu Bàng phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng được kích hoạt, bao gồm: truy vết người bệnh và người tiếp xúc, tạm phong toả khử khuẩn khu xét nghiệm…

Ngay sau đó, trường hợp này đã nhanh chóng được hỗ trợ chuyển đến cơ sở điều trị. Quá trình truy vết, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng phát hiện anh Tr. là một trong những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong quá trình bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm (F1). Ngoài ra có 3 người khác và 2 nhân viên y tế.

Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đã nhanh chóng báo cáo với Sở Y tế và CDC tỉnh Bình Dương để kịp thời có sự chỉ đạo. Ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tức tốc sự rà soát, thẩm định đối với từng trường hợp F1 trên. Kết quả, anh Tr. có nhà riêng và các điều kiện khác cũng đều đảm bảo được việc cách ly tại nhà. Anh Tr. được theo dõi cách ly tại nhà từ ngày 29/6 đến nay.

Mỗi ngày, anh được nhân viên y tế đến tận nhà đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ 2 lần. Nhân viên y tế cũng thường trực liên lạc qua điện thoại với anh Tr. Đối với công tác xử lý rác thải, được nhân viên thu gom và xử lý theo rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm. Anh Tr. đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Anh Tr. cho hay: “Trước đó, tôi đã từng thực hiện cách ly tập trung 21 ngày do liên quan đến một ca bệnh tại nơi làm việc. Hiện nay, tôi đang cách ly tại nhà ở ngày thứ 18, tôi vẫn thực hiện làm việc online và đảm bảo hiệu quả công việc. Về các sinh hoạt cá nhân và tinh thần, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc cách ly tại khu cách ly tập trung”. Ngoài anh Tr., các trường hợp F1 liên quan do sinh sống tại nhà trọ, hoặc gia đình đông nhân khẩu không đủ điều kiện cách ly tại nhà nên đã được chuyển đến cơ sở cách ly tập trung.

BS Ngô Phát Đạt – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đang thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Mỗi huyện, thành phố thí điểm một trường hợp. Tất cả các bước đánh giá, thẩm định, thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn.

Trong thời gian qua, mọi công tác thực hiện đều tốt, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cũng theo BS Ngô Phát Đạt, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca bệnh gia tăng, nhiều trường hợp F1 được phát hiện. Tại các trung tâm cách ly tập trung trên địa bàn đang trong tình trạng quá tải, do đó nếu nhân rộng được mô hình cách ly tại nhà đối với những trường hợp đủ điều kiện thì sẽ giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung và giảm gánh nặng cho nhân viên y tế.

Trong sáng 16/7, Tổ Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cũng đã kiểm tra tại Khu cách ly tập trung trường Tiểu học Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. BS Thượng Thị Hồng Thơm – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên cho biết, dù có quyết định thành lập từ ngày 7/6 nhưng đến ngày 7/7 Khu cách ly tập trung trường Tiểu học Bình Mỹ mới chính thức nhận người đến cách ly.

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại đây đã thực hiện cách ly cho 239 trường hợp, trong đó 44 trường hợp F1 chuyển thành F0 đã được chuyển đến các cơ sở điều trị. Hiện nay, tại đây đang thực hiện cách ly cho 195 người, trong đó có 11 phụ nữ mang thai. Khu cách ly có 30 phòng, có các phòng đệm cho nhân viên y tế và phòng cách ly tạm. BS Thượng Thị Hồng Thơm chia sẻ: Hiện nay, khó khăn nhất tại khu cách ly là nhân viên y tế thiếu khẩu trang N95 và trang phục bảo hộ.