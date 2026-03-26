Thế giới cổ tích rực rỡ của “Kẹp hạt dẻ” trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

Đêm 25/3/2026, các nghệ sĩ Russian State Ballet cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Gió Xanh và Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, đưa khán giả bước vào thế giới kỳ ảo của vở ballet kinh điển “Kẹp hạt dẻ”.
Nghệ thuật hàn lâm đã tìm thấy lớp khán giả mới và đến gần hơn với công chúng Thủ đô cùng sự chung tay của đơn vị đồng hành như ROX Group và MSB.
Trong hành trình 38 năm xây dựng và trưởng thành (1988-2026), Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận “Tam nông” mà còn là “cánh tay nối dài” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc dẫn vốn vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.
Ngày 23/3, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng thông qua thẻ MB MultiPass.
Không chỉ mang tới Đà Nẵng triển lãm trang sức, đá quý quy mô lớn - Shining Show, với hàng ngàn sản phẩm tinh tuyển, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI còn giới thiệu hành trình mua sắm và trải nghiệm độc đáo, cùng ưu đãi độc quyền cho khách hàng tham dự.
InsurTech 2026 với chủ đề "Tái định hình ngành bảo hiểm trong kỷ nguyên AI" sẽ chính thức kích hoạt vào ngày 27/3 tới đây tại TP.HCM với sự đồng hành bởi Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance.
Phiên livestream “dậy sóng” thị trường của dự án Vinhomes Hải Vân Bay với hàng trăm nghìn lượt xem trực tiếp và hàng nghìn booking thành công đã xác lập một cột mốc mới cho thị trường BĐS: kỷ nguyên giao dịch trực tuyến tài sản thực giá trị lớn.
Tổng công ty Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi được AM Best – tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu TG trong lĩnh vực bảo hiểm – khẳng định xếp hạng năng lực tài chính A- (xuất sắc) cùng triển vọng ổn định.
Sáng 19/3, tại thành phố Đà Nẵng, Agribank và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn.
Trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, lo ngại giá xăng dầu tăng làm gia tăng chi phí vận hành và vận chuyển, Long Châu tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bình ổn nguồn cung trên toàn bộ 2500 cửa hàng.
Ngày 20/3/2026, CTCP Tập đoàn GELEX chính thức công bố danh sách 5 ứng viên hợp lệ tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn.