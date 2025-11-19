Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ – hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới vượt trội hơn, đột phá hơn, được phát triển nhờ sự hợp tác với VISA, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn quốc (KOTRA).

Khi chuyển đổi số không chỉ là từng hành động đơn lẻ mà là cả bước tiến về tư duy chiến lược và định hướng phát triển của toàn bộ máy, việc ra mắt sản phẩm mới Thẻ Doanh nghiệp nằm trong chiến lược của MB thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp – đặc biệt nhóm doanh nghiệp nhỏ và và vừa (SME) – nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tối ưu chi phí vận hành, tác động sâu sắc trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế Việt.

Với mục tiêu đó, MB hợp tác VISA và KOTRA ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới, giúp doanh nghiệp bứt phá trong thời đại 4.0. Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thành Trung – Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng số MB - khẳng định: “MB đã trải qua quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và chúng tôi vô cùng thấu hiểu những thách thức doanh nghiệp gặp phải khi số hóa hoạt động. Việc ra mắt thẻ MB Visa Hi BIZ là bước tiếp theo trong cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành và tiếp cận hệ sinh thái số BIZ MBBank”.

Sản phẩm Thẻ Doanh nghiệp mới sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng với sắc xanh đặc trưng của MB, đồng thời tích hợp hai nguồn tiền (thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), giúp doanh nghiệp linh hoạt sử dụng trong nhiều tình huống. Thẻ cung cấp hạn mức cao, mức phí chuyển đổi ngoại tệ 1,2%, cùng cơ chế hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng/năm... Các ưu đãi trải dài từ mua sắm phần mềm quản trị (MISA, Google Workspace,...), đến công tác (phòng chờ sân bay, khách sạn), tiếp khách (nhà hàng, di chuyển) đều là những nhu cầu thiết yếu cho doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý tại sự kiện, MB công bố bổ sung tính năng thanh toán B2B xuyên biên giới thông qua Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform – GTPP) do KOTRA kết hợp Tổ chức thẻ quốc tế VISA. Giải pháp cho phép doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là doanh nghiệp nhập khẩu quy mô vừa và nhỏ – thanh toán B2B xuyên biên giới bằng thẻ doanh nghiệp cho đối tác xuất khẩu Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính bảo mật đồng thời cải thiện vốn lưu động và tối ưu sự tiện lợi.

Ông Vũ Thành Trung – Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, giới thiệu về thẻ MB Visa Hi BIZ.

Đại diện KOTRA nhận định: “Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, vì vậy nhu cầu tối ưu hóa dòng thanh toán thương mại giữa doanh nghiệp hai nước ngày càng lớn. Việc MB hợp tác với KOTRA và Visa triển khai thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp qua nền tảng GTPP là bước đi quan trọng, giúp chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian giao dịch và tạo thêm thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME tham gia thương mại song phương.”

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc VISA Việt Nam và Lào, đánh giá: “Thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp đang trở thành xu hướng toàn cầu, đặc biệt phù hợp với nhu cầu linh hoạt của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc MB triển khai thẻ MB Visa Hi BIZ và tích hợp nền tảng GTPP sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam cải thiện dòng tiền, kiểm soát chi tiêu minh bạch hơn và mở rộng khả năng tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại trong thương mại quốc tế.”

Trước đó, vào tháng 10/2025, MB chứng minh vị thế dẫn đầu với 02 giải thưởng VISA cho hạng mục Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy Thẻ doanh nghiệp (Excellence in Driving Commercial Card Usage Through Innovation), Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME (Excellence Award for First-Mover Leadership in B2B Commerce for SMEs) – ghi nhận những bước tiến gắn bó với khách hàng doanh nghiệp . Với phiên bản thẻ MB Visa Hi BIZ mới, MB tiếp tục khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vươn mình, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Sản phẩm MB Visa Hi BIZ phiên bản mới hiện được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp có thể đăng ký trên website MBBank, liên hệ hotline MB247 dành cho khách hàng doanh nghiệp 1900 9045, BIZ Helper, hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch MB trên toàn quốc.