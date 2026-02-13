Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Nhân dịp đầu năm mới, BRG Golf trân trọng giới thiệu ưu đãi Thẻ hội viên “Phi Mã Khai Xuân” cùng Chương trình Lì xì Xuân Bính Ngọ 2026 tại các sân gôn BRG Golf quản lý và vận hành, như một lời tri ân chân thành và lời chúc may mắn gửi đến cộng đồng gôn thủ.

Ưu đãi thẻ hội viên “Phi mã khai xuân”

Diễn ra từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026, chương trình Phi Mã Khai Xuân được BRG Golf triển khai với mong muốn đồng hành cùng các gôn thủ trong một năm mới tràn đầy năng lượng, khởi sắc và bứt phá. Đây là cơ hội để các gôn thủ trở thành hội viên của hệ thống BRG Golf với chi phí chơi gôn tối ưu, đặc quyền riêng biệt và tận hưởng dịch vụ gôn đẳng cấp quốc tế trong dài hạn.

Trong thời gian ưu đãi, khách hàng mua Thẻ Hội Viên tại Kings Island, Legend Hill, Legend Danang và Golden Sands được giảm giá lên đến 25%, Legend Valley giảm đến 20% trên giá công bố. Bên cạnh ưu đãi về giá, hội viên còn được tặng kèm số vòng gôn hội viên 18 hố tương ứng với số năm thẻ đã mua, áp dụng cho cả ngày trong tuần và cuối tuần, không bao gồm các ngày Lễ và Tết, qua đó gia tăng giá trị sử dụng thẻ ngay từ những vòng gôn đầu xuân.

Đối với thẻ hội viên tại Ruby Tree Golf Resort, chương trình Phi Mã Khai Xuân mang đến mức ưu đãi 20% trên giá công bố, không áp dụng cho các gói thẻ Hattrick, đồng thời tặng thêm thời hạn thẻ lên đến 3 tháng. Đặc biệt, BRG Golf giảm thêm 5% cho các hội viên cũ hết hạn tối đa 6 tháng hoặc hội viên hiện tại gia hạn, hoặc giảm thêm 10% đối với chủ thẻ SeAGolf khi thanh toán 100% phí mua thẻ hoặc phần còn lại sau khi đặt cọc bằng thẻ SeAGolf.

Bên cạnh đó, chương trình Phi Mã Khai Xuân cũng áp dụng cho các gói thẻ North Hattrick và Central Hattrick với mức giảm lên đến 10% trên giá công bố hoặc giá đã ưu đãi trong các chương trình hiện hành (Giảm 10% cho chủ thẻ SeAGolf khi thanh toán toàn bộ giá trị thẻ hoặc phần còn lại khi đặt cọc bằng thẻ SeAGolf, hoặc giảm 5% cho các hội viên cũ hết hạn hoặc hội viên hiện tại của các sân gôn thuộc hệ thống BRG).

Lì xì năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 - Khởi đầu may mắn trên từng vòng gôn

Từ ngày 17/02 đến 21/02/2026 (tức từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết), các gôn thủ đến trải nghiệm tại các sân gôn thuộc hệ thống BRG sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để nhận những phần quà đầu xuân ý nghĩa.

Tại các sân Kings Island, Legend Hill, Legend Valley và Ruby Tree, quà tặng bao gồm vé tiêu chuẩn KVC BrightPark dành cho hai khách (người lớn và trẻ em), voucher Proshop trị giá 500.000 VND và voucher chơi gôn cuối tuần miễn phí tại sân Golden Sands. Trong khi đó, các gôn thủ chơi gôn tại Legend Danang và Golden Sands sẽ có cơ hội nhận voucher Proshop với giá trị lên đến 500.000 VND cùng voucher complimentary weekend tại Golden Sands. Những phong bao lì xì đầu năm là lời chúc của BRG Golf dành cho các gôn thủ một năm mới may mắn, suôn sẻ và nhiều thành công trên từng vòng gôn.

BRG Golf - Hơn 30 năm dẫn đầu ngành gôn Việt Nam

Sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành công nghiệp gôn, BRG Golf tự hào là đơn vị tiên phong và dẫn đầu tại Việt Nam, hiện quản lý và vận hành 9 sân gôn 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế tại các trung tâm kinh tế - du lịch lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng và Huế.

Các tổ hợp sân gôn được quản lý và vận hành bởi BRG Golf

Các sân gôn trong hệ thống BRG Golf được quản lý và điều hành bởi đội ngũ chuyên gia PGA quốc tế cùng các chuyên gia nông học sân gôn giàu kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng mặt sân luôn ở trạng thái tối ưu và được ghi nhận bởi nhiều tạp chí gôn uy tín trên thế giới.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ chuẩn 5 sao, từ đánh gôn ban đêm, nhà hàng cao cấp, dịch vụ caddie chuyên nghiệp, phòng nghỉ tiện nghi, khu vực sân tập hiện đại đến các trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế, đã và đang mang đến trải nghiệm trọn vẹn, đẳng cấp cho cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

