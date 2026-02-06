close Đăng nhập

Sơn La: IGB Group tặng thiết bị, tập huấn chuyển đổi số cho phường Vân Sơn năm 2026

Yến Linh
Yến Linh

Chiều 5/2, tại nhà văn hoá phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, UBND phường Vân Sơn tổ chức chương trình “Trao tặng thiết bị hỗ trợ công tác chuyển đổi số và Hội nghị tập huấn đào tạo chuyển đổi số” với sự đồng hành của IGB Group.

Sơn La: IGB Group tặng thiết bị, tập huấn chuyển đổi số cho phường Vân Sơn năm 2026

Chương trình được triển khai trong bối cảnh thời điểm cận Tết, song phường Vân Sơn vẫn thể hiện quyết tâm cao và tinh thần chủ động trong công tác chuyển đổi số, nhằm thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số năm 2026, với sự đồng hành và hỗ trợ thiết bị, đào tạo từ IGB Group.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đô Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn IGB Group đã trao tặng thiết bị và trực tiếp tổ chức đào tạo chuyển đổi số cho địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số tại cơ sở.

Đồng chí Lê Đô Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn phát biểu khai mạc
Đồng chí Lê Đô Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn phát biểu khai mạc

Tại chương trình, ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group đã trao tặng các thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số cho UBND phường Vân Sơn, đồng thời khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đặc biệt ở cấp cơ sở. Ông nhấn mạnh IGB Group cam kết đồng hành cùng địa phương thông qua việc chuyển giao giải pháp và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu
Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu
Ban lãnh đạo IGB Group trao tặng thiết bị cho phường Vân Sơn
Ban lãnh đạo IGB Group trao tặng thiết bị cho phường Vân Sơn

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện IGB Group đã trực tiếp tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức UBND phường Vân Sơn. Nội dung tập trung vào hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc hành chính, quản lý dữ liệu và phục vụ người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đại diện IGB Group trực tiếp tập huấn đào tạo chuyển đổi số
Đại diện IGB Group trực tiếp tập huấn đào tạo chuyển đổi số

Thông qua chương trình, UBND phường Vân Sơn đánh giá cao sự đồng hành của IGB Group trong việc hỗ trợ chuyển đổi số ở cấp cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của địa phương.

Từ khóa:

#IGB Group #CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Dự án điện gió Savan 1 – điểm nhấn hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào

Dự án điện gió Savan 1 – điểm nhấn hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5/2. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã có bài viết đáng chú ý về Dự án điện gió Savan 1 – dự án do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, phát triển tại Lào.

Những yếu tố “Vượng khí Sinh tài” của Newtown Diamond

Những yếu tố “Vượng khí Sinh tài” của Newtown Diamond

Sở hữu vị trí kim cương và hệ thống tiện ích đẳng cấp, Newtown Diamond mang đến không gian sống tràn đầy năng lượng, nơi hội tụ trọn vẹn ba yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” với chuẩn mực sống tinh hoa và khẳng định tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội theo thời gian.

TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2025, ROE vượt 18%

TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2025, ROE vượt 18%

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2024. Cùng với đó, các chỉ số hiệu quả như ROE, CASA và thu nhập dịch vụ tiếp tục được cải thiện, cho thấy chất lượng tăng trưởng được củng cố.

EVF bổ nhiệm Tổng Giám đốc, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc

EVF bổ nhiệm Tổng Giám đốc, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc

Ngày 28/1/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh trở thành Tổng Giám đốc công ty, đồng thời trở thành người đại diện pháp luật thay cho ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT công ty.

Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển đầy tự hào với những phần thưởng cao quý được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương và Bằng khen vì An ninh Tổ Quốc...