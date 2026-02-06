Sơn La: IGB Group tặng thiết bị, tập huấn chuyển đổi số cho phường Vân Sơn năm 2026

Chiều 5/2, tại nhà văn hoá phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, UBND phường Vân Sơn tổ chức chương trình “Trao tặng thiết bị hỗ trợ công tác chuyển đổi số và Hội nghị tập huấn đào tạo chuyển đổi số” với sự đồng hành của IGB Group.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh thời điểm cận Tết, song phường Vân Sơn vẫn thể hiện quyết tâm cao và tinh thần chủ động trong công tác chuyển đổi số, nhằm thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số năm 2026, với sự đồng hành và hỗ trợ thiết bị, đào tạo từ IGB Group.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đô Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn IGB Group đã trao tặng thiết bị và trực tiếp tổ chức đào tạo chuyển đổi số cho địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số tại cơ sở.

Đồng chí Lê Đô Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn phát biểu khai mạc

Tại chương trình, ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group đã trao tặng các thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số cho UBND phường Vân Sơn, đồng thời khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đặc biệt ở cấp cơ sở. Ông nhấn mạnh IGB Group cam kết đồng hành cùng địa phương thông qua việc chuyển giao giải pháp và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu

Ban lãnh đạo IGB Group trao tặng thiết bị cho phường Vân Sơn

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện IGB Group đã trực tiếp tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức UBND phường Vân Sơn. Nội dung tập trung vào hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc hành chính, quản lý dữ liệu và phục vụ người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đại diện IGB Group trực tiếp tập huấn đào tạo chuyển đổi số

Thông qua chương trình, UBND phường Vân Sơn đánh giá cao sự đồng hành của IGB Group trong việc hỗ trợ chuyển đổi số ở cấp cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của địa phương.