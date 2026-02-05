Tọa đàm doanh nghiệp hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng du lịch thông minh “Cao Bằng Tour”

Sáng 4/2, tại điểm du lịch sinh thái Xuân Hòa Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công ty Cổ phần IGB Group tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp hướng dẫn sử dụng phần mềm du lịch thông minh “Cao Bằng Tour”.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm hướng dẫn sử dụng phần mềm du lịch thông minh “Cao Bằng Tour”. Ảnh: Hoài Nam

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, đồng thời hướng dẫn cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương cách thức tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức phụ trách chuyển đổi số tại các xã, phường; cùng đông đảo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành, nhà hàng, điểm du lịch, đơn vị OCOP, đặc sản địa phương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Trung – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Tọa đàm hướng dẫn sử dụng nền tảng “Cao Bằng Tour” là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, giúp các đơn vị khai thác hiệu quả hệ thống, kết nối quản lý - doanh nghiệp - du khách, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch IGB Group tại Toạ đàm (Ảnh: Hoài Nam)

Tại chương trình, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch IGB Group đã giới thiệu mô hình vận hành và cấu trúc hai cấp của nền tảng “Cao Bằng Tour”, làm rõ quy trình quản lý, khai thác dữ liệu cũng như vai trò của từng nhóm người dùng.

Các đại biểu đồng thời tham gia trao đổi, nêu ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai tại địa phương.

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch IGB Group giới thiệu mô hình vận hành nền tảng “Cao Bằng Tour”

Thay mặt IGB Group, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm - Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Media đã trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng phần mềm.

Theo đó, hệ thống cho phép các địa phương, cơ sở du lịch đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, xây dựng kênh quảng bá và kết nối với du khách trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số du lịch địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm - Giám đốc IGB Media đại diện hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cao Bằng Tour”

Thông qua Toạ đàm, các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể, hiểu rõ quy trình và cách thức sử dụng phần mềm ứng dụng du lịch thông minh “Cao Bằng Tour”, từ đó có thể chủ động áp dụng vào công tác quản lý, quảng bá và kinh doanh du lịch tại đơn vị, địa phương.