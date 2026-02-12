close Đăng nhập

Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada thăm siêu thị BRGMart Phạm Ngọc Thạch

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 11/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu đã đến tham quan và trải nghiệm siêu thị BRGMart Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). 

BRGMart là hệ thống bán lẻ tiêu biểu đang phân phối nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam và hàng nhập khẩu trực tiếp từ Canada.

picture1.jpg

Là một trong những đối tác nhập khẩu và phân phối uy tín các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Canada tại Việt Nam – hệ thống siêu thị BRG Mart vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Maninder Sidhu đến tham quan, trải nghiệm thực tế tại chi nhánh Phạm Ngọc Thạch.

picture2.jpg

Hoạt động này nằm trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Maninder Sidhu diễn ra từ 11/2 đến 12/2, với mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác song phương, đặc biệt là tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm giữa Canada và Việt Nam.

picture3.jpg

Tại siêu thị BRGMart Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Maninder Sidhu đã tham quan các quầy hàng giới thiệu nông sản và thực phẩm Canada. Ông đánh giá cao sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm, đồng thời bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng như siro phong nguyên chất - một thực phẩm truyền thống nổi tiếng của Canada.

picture4.jpg

Đáng chú ý, hệ thống BRGMart hiện đang phân phối thịt bò Canada thượng hạng - dòng sản phẩm nổi tiếng với độ mềm, vị ngọt tự nhiên và chất lượng vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và kiểm soát nguồn gốc xuất xứ.

picture5.jpg

Bộ trưởng Maninder Sidhu cũng rất vui mừng khi thấy các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Canada được đưa đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại và chuẩn mực của hệ thống siêu thị BRG Mart. Ông kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Canada tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

picture6.jpg

Trong chuyến tham quan thực tế, Bộ trưởng Maninder Sidhu đã trực tiếp giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu đang được phân phối tại BRGMart như táo Ambrosia, việt quất, dâu tây, siro phong, các loại hạt dinh dưỡng và thịt bò Canada…

picture7.jpg

Bộ trưởng Maninder Sidhu cũng thưởng thức các món ăn được chế biến từ nông sản, thực phẩm Canada ngay tại siêu thị. Ông bày tỏ sự hào hứng khi thấy món tráng miệng quen thuộc gồm sữa chua, dâu tây và việt quất tươi ngay tại Việt Nam, cũng như những món ăn được chế biến với thịt bò mềm ngọt - minh chứng sinh động cho sự giao thoa ẩm thực giữa hai quốc gia.

picture8.jpg

Đại diện BRGMart khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp quốc tế và người tiêu dùng Việt Nam; tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về bảo quản, kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông - xúc tiến thương mại nhằm quảng bá và đưa thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao của Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Từ khóa:

#Bộ trưởng #Canada #BRGMart #thương mại #hợp tác

