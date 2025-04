Sự đồng hành tiên phong của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Hội thảo do Chi hội Truyền thông số phía Nam tổ chức - là diễn đàn quan trọng để cập nhật các chính sách và quy định pháp lý mới, đặc biệt trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, một trong những yếu tố then chốt trong kỷ nguyên số hiện nay.

Ngày 17/4, hội thảo "Hành lang pháp lý cho hạ tầng số trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc", do Chi hội Truyền thông số phía Nam (SVDCA), trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo mật dữ liệu.

Chuyển dữ liệu: Vấn đề không thể trì hoãn với doanh nghiệp số

Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát, định danh và minh bạch trong hoạt động xử lý dữ liệu người dùng – điều trở nên cấp thiết đối với các doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng điện toán đám mây, chuyển dữ liệu ra nước ngoài, hoặc cung cấp dịch vụ dựa trên dữ liệu lớn.

Việc này không chỉ liên quan đến tính tuân thủ pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin người dùng và danh tiếng doanh nghiệp.

Phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề: “Sự thay đổi luật trọng tâm và tác động đối với ngành”.

Trong bối cảnh Luật Viễn thông sửa đổi, Luật An ninh mạng và Luật Dữ liệu đang từng bước hoàn thiện và đi vào thực thi, các doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát lại hạ tầng công nghệ, cơ chế bảo mật dữ liệu, quy trình xử lý thông tin cá nhân để đảm bảo phù hợp với các quy định mới, đồng thời tránh các rủi ro pháp lý nghiêm trọng trong tương lai.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề: “Sự thay đổi luật trọng tâm và tác động đối với ngành”.

Phiên thảo luận quy tụ những diễn giả đầu ngành, như: ông Phạm Mạnh Hà – Phó phòng Chính sách, Cục Viễn Thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tổng Giám đốc MobiFone Global; ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS); luật sư Trần Bảo Trung, Giám đốc Dịch vụ Pháp lý, Công ty Luật TNHH KPMG Việt Nam; luật sư Lê Thị Kim Quy, Công ty Luật TNHH Luther Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu, việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, nhất quán và khả thi là điều kiện tiên quyết để phát triển hạ tầng số bền vững.

Chứng khoán Kafi: Nhà đồng hành tiên phong cho dữ liệu an toàn

Trong khuôn khổ hội thảo, Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (Kafi) – Hội viên mới và là nhà đồng hành tiên phong – đã thể hiện rõ nét sự quan tâm sâu sắc trong việc đồng hành cùng quá trình hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu và chuyển đổi số. Là một trong những công ty tài chính tăng trưởng nhanh nhất thị trường, Kafi đặt an toàn dữ liệu người dùng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI nhận chứng nhận đồng hành cùng chương trình.

Với nền tảng giao dịch chứng khoán Kafi Trade, Kafi tạo nên hệ sinh thái toàn diện giúp nhà đầu tư giao dịch an toàn. Các sản phẩm tài chính thông minh như Margin Zero với lãi suất 0% giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dòng tiền.

Kafi - với mục tiêu trở thành một đối tác chiến lược trong ngành tài chính, đang từng bước áp dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng các dịch vụ điện toán đám mây được sử dụng nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý trong nước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI trở thành Hội viên chính thức tại Chi Hội Truyền thông số phía Nam.

Vai trò chủ động của doanh nghiệp trong xây dựng kỷ nguyên dữ liệu số

Với sự đồng hành tại sự kiện lần này, Kafi khẳng định cam kết lâu dài của mình trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng và phát triển nền tảng tài chính số an toàn, minh bạch. Để xây dựng một môi trường giao dịch không chỉ hiệu quả mà còn bảo mật, Kafi tiếp tục là đối tác tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tài chính an toàn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề “Hành lang pháp lý cho hạ tầng số trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc”.

Thông qua sự kiện, Chi hội Truyền thông số phía Nam một lần nữa nhấn mạnh: doanh nghiệp không thể là người đứng ngoài trong tiến trình hoạch định và thực thi chính sách dữ liệu. Doanh nghiệp phải là người trong cuộc – hiểu luật, tuân thủ luật và góp phần hoàn thiện luật – để bảo vệ chính tương lai số của mình và cộng đồng người dùng.