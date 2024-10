Dùng TikTok nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng chống lừa đảo trực tuyến

Ngày 23/10, tại Đà Nẵng, Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT), Câu lạc bộ Influencer Việt Nam (Hội Truyền thông số Việt Nam) và TikTok phối hợp tái khởi động chiến dịch #LuaDaoTrucTuyen trên nền tảng TikTok nhằm tăng cường nhận thức và trang bị kiến thức cho người dùng TikTok về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, các đối tượng lừa đảo trực tuyến đang ngày một tinh vi hơn trong việc thay đổi phương thức, triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công, xâm nhập, lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

Theo Cục An toàn thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 22.000 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến do người dùng gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các phương thức lừa đảo trên không gian mạng đang ngày một phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, nhắm đến các nhóm đối tượng khác nhau.

Ngoài những giải pháp kỹ thuật, việc nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức từ cơ bản tới nâng cao cho người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của lừa đảo trực tuyến.

Cụ thể, qua chiến dịch #LuaDaoTrucTuyen, TikTok kêu gọi người dùng tham gia sáng tạo các nội dung tuyên truyền nhằm đẩy lùi các vấn nạn lừa đảo trong thời đại số hóa.

Diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 22/11 năm 2024, chiến dịch khuyến khích người dùng đăng tải video kèm hashtag #luadaotructuyen #Congkgmqg #VaccineSo trên 2 chủ đề chính: Tình huống về các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến và Kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến. Mỗi video hưởng ứng chiến dịch cần gắn thẻ tài khoản TikTok chính thức của Cổng không gian mạng quốc gia (@congkgmqg).

Đáng chú ý, với sự phối hợp của Câu lạc bộ Influencer Việt Nam (Hội Truyền thông số Việt Nam), các nhà sáng tạo nội dung sẽ thực hiện các video và buổi phát trực tiếp trên TikTok LIVE nhằm cung cấp những thông tin bổ ích giúp người dùng chủ động bảo vệ trải nghiệm số của mình và gia đình.

Nội dung của các buổi phát LIVE sẽ đi qua nhiều chủ đề khác nhau như xây dựng kỹ năng nhận biết các hành vi lừa đảo, xây dựng kỹ năng phát hiện, kỹ năng xử lý, kỹ năng phòng tránh và kỹ năng bảo vệ trước các hình thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Đại diện TIKTok Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ, với vai trò là một nền tảng nội dung, TikTok sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước thực hiện nhiều chiến dịch cộng đồng ý nghĩa, nâng cao nhận thức cộng đồng về lừa đảo trực tuyến và an toàn không gian mạng.