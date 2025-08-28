Thần đồng Cờ Tướng trở lại với diện mạo mới cuốn hút kỳ thủ nhí

“Thần đồng Cờ Tướng 2025” trở lại với quy mô toàn quốc, dành cho kỳ thủ nhí từ 6 đến dưới 15 tuổi. Không chỉ là giải đấu trí tuệ, sự kiện năm nay mang đến nhiều đổi mới về nhận diện, hình thức thi đấu và các hoạt động sáng tạo.

Ngày 28/8/2025, Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA, trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA) thông tin về việc cùng Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam, phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông & Giải trí Vie-X, Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng công bố mùa 2 của giải “Thần đồng Cờ Tướng”.

Với thông điệp “Thần đồng Cờ Tướng - Rạch đôi sơn hà - Nhất thống thiên hạ”, mùa giải năm nay đặt mục tiêu trẻ hóa bộ môn truyền thống, tạo ra một sân chơi hiện đại, cuốn hút và truyền cảm hứng.

Những hình ảnh sáng tạo mang diện mạo mới cho Giải đấu mùa 2, giúp tạo cảm hứng và thu hút các kỳ sĩ nhí gồm có:

Bàn cờ “Rạch đôi sơn hà” tái hiện giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh, vừa độc đáo vừa giàu tính giáo dục, đưa lịch sử Việt vào từng thế cờ và được sử dụng chính thức trong Giải đấu cho các kỳ thủ

Nhận diện chính thức lấy cảm hứng từ hình ảnh Dinh Gió và biểu tượng xoay cầu nguyện, gợi liên tưởng đến trí tuệ, sự kiên nhẫn và tính bền bỉ

Linh vật Trân Châu - một hậu duệ Rồng với hình tượng vui vẻ, gần gũi – được thiết kế để trở thành đại sứ đồng hành cùng các kỳ thủ nhí, mang đến trải nghiệm tươi mới và thân thiện.

Linh vật Trân Châu của Thần đồng Cờ Tướng 2025

Song hành với các trận đấu chính, giải còn tổ chức loạt hoạt động đồng hành hấp dẫn: chương trình “Vui học Cờ Tướng” cho người mới bắt đầu; chuỗi workshop “Xuất chiêu cùng kiện tướng” từ 22/9 đến 22/10/2025 với sự tham gia của các danh thủ, gồm cả các Thần đồng của Mùa 1.

Các vòng loại sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM (8–16/11/2025) với mô hình Ngày hội Cờ Tướng và Văn hóa hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ cho các kỳ thủ nhí cùng gia đình và bạn bè với các hoạt động hóa thân, giao lưu, mini games hấp dẫn.

Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 6-7/12/2025. Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu đồng, cùng Cúp và giấy chứng nhận của Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam. Giải Nhì trị giá 10 triệu đồng, giải Ba trị giá 5 triệu đồng, giải Tư trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra các kỳ thủ còn có cơ hội nhận phần quà hấp dẫn và học bổng từ nhà tài trợ, góp phần tạo động lực để tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê và phát triển tài năng.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, “Thần đồng Cờ Tướng 2025” hứa hẹn trở thành ngày hội trí tuệ – văn hóa sôi động, lan tỏa tinh thần mới cho môn cờ tướng trong cộng đồng trẻ.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia và học chơi cờ miễn phí tại: www.thandongcotuong.vn.