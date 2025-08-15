Sơn La tập huấn trí tuệ nhân tạo - Bước tiến thực hiện ''Bình dân học vụ số''

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 22/5/2025 của UBND tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 1331/KH-SVHTT&DL ngày 27/5/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh, sáng 15/8/2025, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Sở VHTT&DL phối hợp với Công ty Cổ phần IGB Media tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao kiến thức về Trí tuệ nhân tạo (AI)” dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Xuân Việt – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL khẳng định, ứng dụng AI là giải pháp then chốt để hiện thực hóa mục tiêu của Phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ nâng cao năng lực công nghệ mà còn tạo ra giá trị mới trong công việc, từ quản lý, điều hành đến quảng bá hình ảnh Sơn La.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình

Đại diện đơn vị phối hợp, ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT IGB Group chia sẻ về vai trò của AI trong tối ưu hóa quy trình làm việc, hỗ trợ sáng tạo nội dung và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngành. Ông khẳng định IGB Group sẽ đồng hành cùng Sơn La trong đào tạo và triển khai thực tiễn các giải pháp công nghệ.

Ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu

Dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Ngọc Châm, Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Media, các học viên đã chăm chú lắng nghe, chủ động đặt câu hỏi và hào hứng thực hành trực tiếp với các công cụ AI phổ biển, đơn giản, có tính ứng dụng cao. Không khí sôi nổi, tinh thần cầu thị và sự tham gia tích cực đã tạo nên một buổi học vừa thực tiễn, vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ cho việc áp dụng công nghệ vào công việc hàng ngày.

Nhiều cán bộ chia sẻ ngay tại lớp rằng họ đã hình dung rõ cách vận dụng AI để soạn thảo nhanh hơn, tra cứu chính xác hơn, tóm tắt báo cáo hiệu quả hơn và tạo nội dung truyền thông sáng tạo hơn. Đây chính là nền tảng để sau buổi tập huấn, kiến thức không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà sẽ nhanh chóng được đưa vào thực tiễn, phục vụ công việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Cán bộ tích cực và chăm chú cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ mới

Đặc biệt, sau phần tập huấn, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Vpickleball Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Sơn La về ứng dụng công nghệ vận hành môn thể thao Pickleball trên địa bàn tỉnh. Đây là bước khởi đầu cho việc đưa công nghệ thể thao hiện đại đến gần hơn với cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống thể thao Sơn La.

Lễ ký kết hợp tác ứng dụng công nghệ vận hành pickleball trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” mà còn khẳng định quyết tâm của Sơn La trong việc đưa công nghệ mới vào phục vụ sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, hướng tới nền quản trị hiện đại, hiệu quả, sáng tạo.