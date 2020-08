"Soi" cách BV Quốc tế City sàng lọc COVID-19 khi tiếp nhận bệnh nhân trở lại

Từ sáng sớm ngày 11 và 12/8/2020, BV Quốc tế City đã mở cửa tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, sau thời gian phải cách ly, tạm ngừng tiếp nhận bệnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể là khi có hai ca nhiễm Covid-19 (BN449 và BN450) được phát hiện tại đây.

Hiện BV đã dỡ bỏ các rào chắn, mở đường thông thoáng và đặt bảng hướng dẫn chi tiết cho bệnh nhân khi đến khám tại bệnh viện. Từ ngoài cổng chính, BV đã cắt cử các nhân viên bảo vệ hướng dẫn, phân luồng giúp bệnh nhân tuân thủ đúng quy trình khai báo y tế, sàng lọc ban đầu.

Tất cả bệnh nhân và nhân viên BV đều phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc tại khu vực sàng lọc Covid-19. Sau khi khai báo, sàng lọc, bệnh nhân không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,… không đi từ vùng dịch về sẽ được hướng dẫn vào khu khám bệnh.

BV Quốc tế City đã mở cửa đón bệnh nhân trở lại khám bệnh

BV Quốc tế City đã được khử trùng sạch, đẹp, an toàn cho mọi người. Không chỉ các khu khám bệnh, quầy đăng ký, nhà hàng ăn uống cũng trang bị các chai dung dịch rửa tay cho bệnh nhân sử dụng.

Các bảng thông báo hướng dẫn bệnh nhân thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay được trưng bày ở nhiều khu vực trong và ngoài bệnh viện để khuyến cáo người dân tăng cường bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19.

BV đã yêu cầu 100% nhân viên y tế và người đến khám phải đeo khẩu trang trong bệnh viện, cắt cử nhân viên giám sát, nhắc nhở mọi người tuân thủ đeo khẩu trang. Dung dịch rửa tay nhanh được bố trí khắp nơi, thuận tiện để sử dụng, có các hình ảnh nhắc nhở vệ sinh tay.

Thực hiện sàng lọc COVID-19 chặt chẽ ngay từ khâu đầu tiên (Ảnh: CIH)



Cùng với việc tuân thủ công tác phòng, chống Covid-19, BV duy trì công tác vệ sinh khử khuẩn trong toàn bệnh viện 3 lần mỗi ngày nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của mầm bệnh, góp phần chăm sóc vào bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và các bệnh nhân khác tới khám bệnh.

Đối với các khu vực thường xuyên tiếp xúc như thang máy, ghế chờ bệnh nhân, các tay nắm cửa khu vực công cộng, bàn sàng lọc, bàn ký khám sàng lọc, quầy tiếp tân, quầy đăng, quầy thanh toán viện phí, quầy điều dưỡng được vệ sinh làm sạch 4 lần/ngày và lau khử khuẩn mỗi 30 phút một lần.

BV Quốc tế City đã được Sở Y tế đánh giá là Bệnh viện an toàn, đạt 87.3% theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành.