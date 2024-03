"Rượu quý" giá 2,7 triệu VND/ly

Ở Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2020, một sản phẩm mang tên “Tinghuajiu - rượu thương gia cao cấp” xuất hiện trên thị trường. Chỉ trong 3 năm, loại rượu này xuất hiện ở khắp mọi nơi trên các tạp chí ngành, áp phích thang máy, bảng quảng cáo sân bay, đèn các tòa nhà và thậm chí trong cả phim ảnh.

Trong những đoạn quảng cáo rầm rộ, nhãn hiệu rượu này đưa ra những tuyên bố khó tin: “Mở ra kỷ nguyên sản xuất rượu trắng tăng ích”, “Một cột mốc trong lịch sử của rượu trên thế giới”…Điều khiến thị trường và người tiêu dùng kinh ngạc nhất chính là giá của nó.

Theo trang web chính thức của Tinghua, giá bán chai rượu tiêu chuẩn bình thường loại 0,75l là 5.860 NDT/chai (20,1 triệu VND), và giá bán chai rượu loại cao cấp là 58.600 NDT/chai (200,1 triệu VND), đắt gấp 20 lần một chai Mao Đài Phi Thiên. Tính ra, cứ 10ml loại rượu cao cấp có giá tới hơn 780 tệ (2,7 triệu VND).

Bất ngờ bị CCTV “bóc phốt”

Tối ngày 15/3/2024, rượu Thính Hoa (Tinghuajiu) đã bị nêu tên trong chương trình phóng sự “3·15 Party” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Phóng viên CCTV đã cải trang đến thăm cửa hàng trải nghiệm rượu và thấy trong nội dung quảng cáo của cửa hàng nói Tinghuajiu “có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch, cải thiện giấc ngủ, đảm bảo chức năng sinh lý của nam giới, điều hòa rối loạn sinh lý và chống lão hóa”.

Luật Quảng cáo Trung Quốc quy định rõ rằng quảng cáo đồ uống có cồn không được nói rõ hoặc ngụ ý việc uống rượu có thể làm giảm căng thẳng, giảm lo lắng, tăng cường thể lực...Như vậy, quảng cáo của Tinghuajiu đã vi phạm những quy định này. Nội dung "Sử dụng kết hợp rượu và chất làm mát để điều chỉnh chức năng sinh lý, bảo vệ hệ thống tim mạch và mạch máu não, thúc đẩy tái tạo tế bào gan, chống khối u, cải thiện khả năng miễn dịch và chất lượng giấc ngủ" do Tinghuajiu đệ trình hiện bị bỏ trống trong cột tình trạng xử lý.

Ngoài ra, chất làm mát được đề cập trong bằng sáng chế của Tinghuajiu không phải là sản phẩm “công nghệ cao” mà chỉ là tinh chất bạc hà thông thường. Cũng theo phóng sự của CCTV, bằng sáng chế quốc tế của nó vẫn chưa được công nhận.

Quảng cáo Tinghuajiu trên tạp chí Chinafood (Ảnh: CCTV).



Lời nói dối bị vạch trần

Theo giới thiệu của hãng, Tinghuajiu đã phát minh ra một công nghệ ủ lại rượu cũ được cấp bằng sáng chế, tạo ra một hệ thống quy trình điều chỉnh thành phần để “giảm hại tăng ích” và có được cốt rượu quý, thơm và đặc. Hương vị độc đáo của nó giúp tăng cường nhận thức vị giác và khứu giác, đạt được sự nâng cấp toàn diện về cả hương và vị; độ tương phản hương vị trước và sau khi ủ lại là rất rõ rệt.

Lý do lớn nhất khiến Tinghuajiu luôn có giá cao ngất ngưởng là do “tác dụng chữa bệnh” của nó. Công ty này cũng tìm được hai nhà khoa học nổi tiếng là Giáo sư người Mỹ Ferid Murad, đoạt giải Nobel y học năm 1998, được mệnh danh "cha đẻ của Viagra", và Tiến sĩ Arieh Warshel người Israel đoạt giải Nobel Hóa học năm 2013, để “phối hợp” nghiên cứu tác dụng của các thành phần trong rượu đối với cơ thể, sau đó tối ưu hóa quy trình sản xuất rượu để “giảm hại tăng ích”.

Mỗi chai Tinghuajiu cao cấp (bên trái) có giá lên tới trên 200 triệu VND (Ảnh: Sohu).



Vào tháng 1/2020, một báo cáo nghiên cứu do Công ty Qinghai Spring và Viện nghiên cứu rượu trắng Đại học Công nghệ Hóa học Tứ Xuyên công bố cho thấy đàn ông trưởng thành khỏe mạnh mỗi ngày uống 50 ml rượu Tinghua trong 7 ngày liên tiếp và phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh mỗi ngày uống 50 ml rượu Tinghua trong 14 ngày liên tiếp thì các chỉ số miễn dịch, tỷ lệ giấc ngủ sâu, nồng độ hormone giới tính, khả năng bảo vệ chức năng sinh lý...đều tăng rõ rệt.

Trang web chính thức của Tinghuajiu còn tuyên bố rằng rượu của họ được mệnh danh là “mùa xuân trong chai” và rất có giá trị.

Nguồn gốc ly kỳ của Tinghuajiu

Câu chuyện về nguồn gốc của loại rượu đắt tiền này cũng khá “thú vị”. Được biết, công ty mẹ của Tinghuajiu là Qinghai Spring, và người sáng lập Tinghuajiu là Trương Tuyết Phong, chủ tịch của công ty Qinghai Spring.

Theo trang web chính thức của công ty, một hôm Trương Tuyết Phong đang ngủ trong phòng thí nghiệm lúc 4 giờ sáng. Trong giấc mơ, ông dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên ngọn núi phủ đầy tuyết, một cụ già với dây lưng vàng và bộ râu trắng, theo ông là Thái thượng Lão quân đi đến, vẫy cây phất trần viết chữ "Hoạt" (sống) vào lòng bàn tay ông rồi bước đi. Khi tỉnh dậy, trong đầu ông hiện lên một câu: “Nước trên lưỡi tức là sự sống”. Điều này đã truyền cảm hứng rất lớn cho ông, và sau 4 năm, ông đã nghiên cứu ra Tinghuajiu.

Chủ tịch Công ty Qinghai Spring, ông chủ của thương hiệu Tinghuajiu (Ảnh: Xinhua).



Trên thực tế, công ty mẹ của Tinghuajiu là Qinghai Spring làm ăn không mấy phát đạt. Công ty này đã thua lỗ trong 4 năm liên tiếp. Trong 3 năm trước đó, doanh thu lần lượt là 124 triệu, 128 triệu và 160 triệu NDT, nhưng khoản lỗ lần lượt là 320 triệu, 249 triệu và 288 triệu NDT; khoản lỗ ròng năm ngoái dự kiến tới 270 triệu NDT. Khoản lỗ lũy kế của Qinghai Spring trong bốn năm đã vượt quá 1 tỉ NDT.

Sập chỉ trong một đêm

Đêm ngày 15/3, Cục Quản lý Giám sát Thị trường thành phố Nghi Bân tuyên bố rằng, sau khi CCTV phát sóng, các lãnh đạo chính của Cục và người phụ trách các bộ phận Giám sát Thực phẩm, Giám sát Quảng cáo và Đội Thực thi Pháp luật đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh tình hình và tiến hành điều tra. Kết quả điều tra sẽ được công bố kịp thời cho công chúng sớm nhất có thể.

Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel được mời làm "nhà Khoa học trưởng" của Tinghuajiu

 (Ảnh: Thepaper)



Tối ngày 15/3, trang web chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho biết họ đã gửi công văn giám sát cho Qinghai Spring, lý do xử lý là CCTV đưa tin việc quảng cáo sản phẩm của công ty vi phạm pháp luật; đồng thời cổ phiếu của công ty cũng bị ngừng giao dịch.

Ngày 15/3 Cục Quản lý Giám sát Thị trường tỉnh Tứ Xuyên tuyên bố “Tinghuajiu đã bị CCTV vạch trần; vụ việc của Tinghuajiu đã được chú ý, đêm nay tất cả các bộ phận đều túc trực, nếu vi phạm sẽ xử lý ngay”.

Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Tĩnh An, Thượng Hải, cũng nhanh chóng hành động nhằm vào đại lý của thương hiệu này ở Thượng Hải là Shanghai Tinghua BioTechnology Co., Ltd. và tiến hành cưỡng chế trong đêm.

Sau khi Tinghuajiu bị CCTV vạch trần trong chương trình “3.15 Party”, các nền tảng thương mại điện tử như JD.com, Tmall, Taobao và Pinduoduo đã nhanh chóng loại bỏ các sản phẩm liên quan của nó khỏi kệ hàng.

Ngoài ra, tài khoản công khai WeChat chính thức của Tinghuajiu đã bị vô hiệu hóa do “hành vi tiếp thị quá mức và quấy rối người dùng”; các biển quảng cáo Tinghuajiu ở Sân bay Thủ đô cũng bị dỡ bỏ ngay trong đêm.

Tinghuajiu nói gì sau bê bối?

Ngày 16/3, Tinghuajiu, công ty con của Qinghai Spring, đã đưa ra tuyên bố cho biết công ty rất coi trọng các vấn đề được CCTV đề cập trong chương trình hôm 15/3 và đã thành lập một đội đặc biệt để tiến hành kiểm tra và khắc phục toàn diện.

Tuyên bố của Tinghuajiu thừa nhận các hành vi sai trái, đồng thời nhận lỗi trước công chúng và người tiêu dùng. Tinghuajiu cũng thanh minh rằng: "Việc sử dụng thành phần điều chỉnh chức năng sinh lý, bảo vệ hệ thống tim mạch và mạch máu não, thúc đẩy tái tạo tế bào gan, chống khối u, cải thiện khả năng miễn dịch và chất lượng giấc ngủ" là bằng sáng chế phát minh tiện ích hiện đang trong giai đoạn công bố quốc tế, xin đăng ký và họ chưa bao giờ sử dụng đơn xin cấp bằng sáng chế này cho mục đích tuyên truyền quảng cáo.

Ngày 16/3, Qinghai Spring, công ty mẹ của Tinghuajiu, cho hay công ty đã nhận được “Thông báo giám sát và thanh tra từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc” và công ty sẽ tích cực hợp tác với công tác thanh tra của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để tự kiểm tra, chấn chỉnh một cách toàn diện.

Ngày 16/3, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đã tiến hành điều tra, khám xét các xí nghiệp sản xuất, cửa hàng tiêu thụ Tinghuajiu; tịch thu 36.225 chai rượu, khoảng 60.000 bộ bao bì, 318 cuốn tạp chí và lấy mẫu và gửi đi kiểm tra 4 loại rượu. Cục cũng ra lệnh ngừng kinh doanh tiêu thụ rượu Tinghua và các sản phẩm liên quan, đồng thời điều tra về việc xuất bản các nội dung về rượu Tinghua trên Tạp chí Thực phẩm Trung Quốc.

Theo Sohu, CCTV