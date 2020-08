BV Quốc tế City được công nhận là BV an toàn, hoạt động trở lại

Bệnh viện Quốc tế City (Số 03, đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) trước đó đã phải ngưng nhận bệnh, ngưng khám chữa bệnh, phong tỏa cách ly với cộng đồng vì liên quan đến BN449 và BN450 đã từng tới đây khám bệnh.



Mặc dù BN449 và BN450 đã được cách ly ngay khi nhập viện nhưng theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM, BV Quốc tế City vẫn ngưng nhận bệnh kể từ ngày 30/7/2020.

Sau buổi kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế TP.HCM về mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" do Bộ Y tế ban hành, Bệnh viện Quốc tế City đã được công nhận là BV an toàn, đạt 87,3% các tiêu chí.

Bệnh viện Quốc tế City là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên được Sở Y tế TP.HCM kiểm tra và chấm điểm theo Bộ tiêu chí này.

“BV Quốc tế City đã khắc phục, củng cố và tuân thủ các hướng dẫn trong việc triển khai các hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2, vệ sinh khử khuẩn toàn bệnh viện. Kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên và người bệnh nội trú đều âm tính” - Văn bản số 4541/SYT-NVY của Sở Y tế TP.HCM vừa phát hành hôm qua 10/8 đã thể hiện đánh giá BV Quốc tế City là BV an toàn, được phép mở cửa khám chữa bệnh trở lại kể từ ngày hôm nay 11/8.