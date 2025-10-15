Sinh nhật 33 năm Nam A Bank: Hoàn tiền mỗi ngày, cơ hội trúng xe Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt Sinh nhật 33 – Đa chiều ưu đãi với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

Khách hàng tham gia sẽ có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 9/1/2026, là hoạt động trọng tâm nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Nam A Bank trong suốt hành trình hơn ba thập kỷ phát triển.

Khách hàng nhận hàng loạt ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập Nam A Bank.

Theo đó, khách hàng giao dịch tại Nam A Bank trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội hoàn tiền ngay 200.000 đồng mỗi ngày. Đặc biệt, khách hàng còn được nhận mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng giá trị gồm: Giải đặc biệt 1 xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng; Giải thưởng hiện vật cao cấp như: Bộ trà Ngọc Thiên Chi, Ngọc Trác Trà, Ngũ Vị Trà với giá trị từ 3 đến 6 triệu đồng và hàng loạt voucher mua sắm - nghỉ dưỡng cao cấp trị giá lên đến 99 triệu đồng

Các kỳ quay số sẽ được tổ chức theo nhiều đợt trong suốt thời gian khuyến mại đảm bảo tính minh bạch và gia tăng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng.

Đặc biệt chương trình năm nay ngân hàng đã đa dạng hóa hình thức giao dịch, mở rộng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Cụ thể, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều có thể tham gia chương trình thông qua các giao dịch như: Mở mới hoặc tái tục tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; Mua tài khoản số đẹp, đăng ký thanh toán hóa đơn tự động; Giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, giải ngân khoản vay, mở hạn mức thấu chi; Mua hàng bằng thẻ tín dụng từ 330.000 đồng trở lên; Tham gia gói dịch vụ số hoặc định danh điện tử eKYC.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank mở rộng ưu đãi cho các hoạt động như mở tài khoản thanh toán mới, giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, bảo lãnh hoặc giải ngân khoản vay từ 200 triệu đồng trở lên.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Chương trình ‘Sinh nhật 33 – Đa chiều ưu đãi’ chính là lời tri ân chân thành và món quà mang ý nghĩa thiết thực mà Nam A Bank gửi đến khách hàng trong dịp đặc biệt này. Bước sang chặng đường mới, Ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng” .

Thông tin chi tiết xem tại: www.namabank.com.vn hoặc hotline 1900 6679.