Shop kinh doanh SkyM: Tâm điểm giao thương bên vịnh di sản Hạ Long

Loạt shop kinh doanh tại SkyM được kiến tạo như không gian thương mại thế hệ mới bên vịnh di sản, kết nối với hồ nhạc nước, bán đảo lễ hội và chuỗi tiện ích Halong Marina, kích hoạt chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí, mua sắm.

Đón đầu làn sóng giao thương mới tại Halong Marina

Halong Marina, khu đô thị vịnh biển quy mô 248ha do BIM Land phát triển, đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một điểm đến đẳng cấp hàng đầu miền Bắc, hội tụ trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và cơ hội đầu tư bền vững.

Không chỉ sở hữu cảnh quan đồng bộ, hạ tầng hiện đại cùng cộng đồng hơn 6.000 cư dân, khu đô thị này còn quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như InterContinental, Citadines, Sailing Club hay LOTTE. Từ lưu trú cao cấp, boutique hotel, căn hộ dịch vụ cho tới các công trình biểu tượng như công viên thể thao, công viên cảnh quan, sân khấu nhạc nước, tuyến phố thương mại đêm sầm uất, Halong Marina đã định hình chuẩn mực “all-in-one”, gắn với tiêu chuẩn sống toàn cầu và không ngừng gia tăng giá trị cho các dự án BĐS trong khu vực.

Loạt shop kinh doanh – mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tổ hợp SkyM và kiến tạo tâm điểm giao thương tại trung tâm Halong Marina.

Trên nền tảng đó, SkyM nổi lên như dấu ấn mới được thị trường đón nhận tích cực. Chỉ sau 2 tháng ra mắt, dự án đã ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên tới 80% toàn bộ quỹ căn – minh chứng rõ rệt cho sức hút trên thị trường.

Tiếp nối thành công, SkyM giới thiệu 87 căn shop kinh doanh khối đế – sản phẩm khai thác trực tiếp dòng khách lưu trú và cộng đồng cư dân Halong Marina. Đây là cơ hội đầu tư kép: vừa hưởng lợi từ trục thương mại đang hình thành tại “New CBD” bên vịnh Hạ Long, vừa đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn của du lịch nghỉ dưỡng.

Không gian kinh doanh thế hệ mới bên vịnh di sản

Khối đế thương mại SkyM tọa lạc ngay “trái tim” Halong Marina, tiếp giáp con đường Hoàng Quốc Việt, kề cận trung tâm thương mại Lotte Mart Halong và bao quanh bởi cộng đồng cư dân hiện đại cùng mạng lưới khách sạn – căn hộ dịch vụ sôi động. Đây cũng là cửa ngõ đón du khách đến với Hạ Long, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối linh hoạt với cảng tàu quốc tế, cầu Bãi Cháy, sân bay Vân Đồn, sân bay Nội Bài và các đô thị lớn như Hải Phòng, Hà Nội – lợi thế “địa lợi” giúp các shop kinh doanh SkyM đón trọn dòng khách quanh năm.

Shop kinh doanh SkyM đáp ứng đa dạng mô hình kinh doanh cao cấp từ F&B, cửa hàng tiện lợi, thời trang, làm đẹp đến các showroom ấn tượng.

Mỗi căn shop sở hữu mặt tiền rộng 5–12m, 1–2 mặt thoáng, thiết kế linh hoạt 1–2 tầng, cùng hệ kính lớn đón ánh sáng và gió biển, mở ra tầm nhìn hướng thẳng vịnh di sản. Những lợi thế này giúp chủ sở hữu dễ dàng tùy biến phong cách, tối ưu mặt bằng hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác dài hạn.

Trải nghiệm mua sắm tại SkyM được nâng tầm nhờ vỉa hè rộng, cảnh quan xanh liền mạch và sự kết nối trực tiếp với hệ tiện ích nội khu như nhà hàng, bể bơi, sân chơi nước, vườn thư giãn... Khi cộng hưởng cùng bán đảo lễ hội, hồ nhạc nước và cầu cảnh quan biểu tượng – những tâm điểm văn hóa, giải trí của Halong Marina – loạt shop SkyM không chỉ hình thành một trục thương mại sầm uất, mà còn mở ra chuỗi trải nghiệm toàn diện, nơi nghỉ dưỡng, ẩm thực, lễ hội và mua sắm hòa quyện.

Thu hút nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm cao cấp, SkyM khẳng định vai trò “mảnh ghép” hoàn thiện nhịp sống thương mại sôi động bên vịnh di sản.

Điểm hẹn của những thương hiệu lớn tại vịnh Hạ Long

Theo đại diện BIM Land, Hạ Long là thị trường giàu tiềm năng, nơi các thương hiệu lớn không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng. Những shop kinh doanh hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí sát vịnh, thiết kế hiện đại và tính thẩm mỹ cao luôn được xem là “điểm chạm thương hiệu” lý tưởng để chinh phục cả du khách quốc tế lẫn thế hệ khách trẻ trong nước. Tuy nhiên, nguồn cung đạt chuẩn này hiện còn rất hạn chế.

SkyM đón đầu xu hướng sở hữu mặt bằng lâu dài thay vì thuê, vừa tích lũy tài sản, vừa tạo nền tảng ổn định cho việc phát triển.

Chính nhu cầu thực tế này đã biến 87 shop SkyM thành sản phẩm đặc biệt khan hiếm, được săn đón không chỉ nhờ vị trí trung tâm mà còn bởi khả năng trở thành “điểm đến” của các thương hiệu cao cấp bên bờ vịnh di sản.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ các thương hiệu lớn, và các căn shop tại SkyM đang là lựa chọn được quan tâm hàng đầu. Thực tế cho thấy, khi những ‘tay chơi lớn’ cùng hội tụ, thị trường BĐS trong khu vực sẽ có thêm đòn bẩy để bứt phá, qua đó mang lại lợi ích dài hạn cho các nhà đầu tư tiên phong.” – Đại diện BIM Land nhận định.

Shop khối đế SkyM hội tụ trọn vẹn những giá trị “kim cương”: vị trí trung tâm đắc địa, số lượng giới hạn, quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài, thiết kế sang trọng, cộng hưởng tiện ích đa trải nghiệm và nguồn khách hàng dồi dào. Hơn cả một không gian kinh doanh sinh lời bền vững, mỗi shop kinh doanh SkyM còn gắn liền với trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp – hiện thân cho tầm nhìn kiến tạo điểm đến khác biệt của BIM Land tại vùng đất di sản.