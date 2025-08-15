SHB triển khai hàng loạt ưu đãi chi tiêu ngoại tệ, trả góp ưu việt cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn

Nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mùa cao điểm du lịch, mua sắm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai loạt chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế, nổi bật với hai gói khuyến mãi gồm chi tiêu ngoại tệ hoàn tiền hấp dẫn và trả góp 0% lãi suất kèm nhiều quyền lợi thiết thực.

Chi tiêu ngoại tệ hoàn tiền đến 10%, trả góp nhẹ nhàng rinh quà công nghệ

Chương trình “Vi vu năm châu – Săn quà cực chất” dành cho chủ thẻ tín dụng SHB mở ra nhiều lợi ích tài chính, đáng chú ý khi chi tiêu bằng ngoại tệ ở nước ngoài. Cụ thể, khách hàng đăng ký tham gia chương trình khi chi tiêu từ 5 triệu VNĐ trở lên, mỗi kỳ sao kê sẽ được hoàn tối đa 10%. Đặc biệt, ba khách hàng có doanh số chi tiêu ngoại tệ cao nhất trong cả chương trình còn nhận được voucher du lịch Vietravel trị giá tới 20 triệu VNĐ. Chương trình diễn ra từ ngày 11/8 – 31/12/2025.

Song hành cùng ưu đãi chi tiêu ngoại tệ, cũng trong thời gian ưu đãi này, SHB triển khai chương trình ưu đãi trả góp “Trả góp nhẹ nhàng – Rinh AirPods chất” dành cho chủ thẻ tín dụng SHB, giúp khách hàng vừa tối ưu tài chính, vừa có cơ hội nhận quà công nghệ sành điệu. Khi khách hàng đăng ký trả góp cho giao dịch thanh toán thẻ từ 8 triệu VNĐ/giao dịch sẽ được hoàn 30% phí chuyển đổi trả góp, tối đa 500.000 VNĐ/giao dịch. Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 1 triệu VNĐ, ưu đãi áp dụng cho các kỳ hạn trả góp 3-6-9-12 tháng. Đặc biệt, 05 khách hàng có doanh số giao dịch trả góp cao nhất trong tháng sẽ có cơ hội nhận quà tặng là tai nghe AirPods 4.

Ngoài ra, Khách hàng mở mới thẻ tín dụng SHB Truly Free trong thời gian khuyến mãi còn được hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp, áp dụng cho các giao dịch trả góp trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành thẻ, với các kỳ hạn từ 6-9-12 tháng. Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 500.000 VNĐ.

Qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng có thể đăng ký trả góp linh hoạt, dễ dàng cho các giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng qua vài thao tác đơn giản. Theo đại diện SHB: “Hai gói ưu đãi về chi tiêu ngoại tệ và trả góp đều hướng đến việc hỗ trợ người dùng tối ưu dòng tiền và tận hưởng các tiện ích tài chính hiện đại. Đây cũng là bước đi trong chiến lược dài hạn của ngân hàng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, khuyến khích lối sống tiêu dùng thông minh và chủ động hơn trong thời đại tài chính số”.

Chuỗi ưu đãi toàn diện từ SHB dành cho chủ thẻ tín dụng

Ngoài hai chương trình trên, SHB còn triển khai chuỗi ưu đãi trải dài nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, mua sắm online, đến tiêu dùng định kỳ hằng tuần. Vào các ngày đôi trong tháng như 9/9, 10/10,… khách hàng sẽ được hoàn 200.000 VNĐ khi chi tiêu sớm nhất từ 01 triệu VNĐ bằng thẻ tín dụng SHB.

Mỗi dịp cuối tuần, chủ thẻ SHB Visa Platinum/Star có thể tận hưởng ưu đãi hoàn 20% tối đa 200.000 VNĐ/giao dịch, dành cho các giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 500.000 VNĐ trở lên trong các lĩnh vực: ẩm thực, du lịch, khách sạn.

Không nằm ngoài xu hướng số hóa, SHB cũng phối hợp cùng các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Grab để mang đến nhiều ưu đãi thiết thực. Vào mỗi thứ Bảy, khách hàng thanh toán đơn hàng Shopee từ 800.000 VNĐ sẽ được giảm ngay 100.000 VNĐ. Với dịch vụ GrabFood Voucher Nhà hàng, mức ưu đãi lên tới 150.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn từ 600.000 VNĐ, mở ra trải nghiệm đặt món tiện lợi với chi phí hợp lý hơn.

Ngoài ra, khách hàng mở mới thẻ tín dụng SHB Visa Platinum/Star hoặc SHB Mastercard Cashback và chi tiêu từ 5 – 8 triệu VNĐ trong 45 ngày đầu tiên sẽ được tặng ngay E-VOUCHER URBOX trị giá từ 500.000 VNĐ đến 1 triệu VNĐ, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng yêu thích ngay từ lần đầu sử dụng thẻ.

Các chương trình ưu đãi của SHB không chỉ mang tính khuyến khích tiêu dùng không tiền mặt mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính linh hoạt, tiện nghi và gắn bó dài lâu với khách hàng. Từ những ưu đãi mua sắm quốc tế cho đến trả góp, SHB đang từng bước thể hiện chiến lược thúc đẩy tài chính số và đa dạng hóa dịch vụ trong lĩnh vực bán lẻ.