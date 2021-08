Rối loạn đông máu nặng sau khi mắc COVID-19, người đàn ông 61 tuổi hồi phục thần kỳ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân L.V.P.., 61 tuổi, sống ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử bị đái tháo đường, tăng huyết áp nhiều năm.

Trước đó, bệnh nhân đã tiếp xúc F0, được cách ly và phát hiện dương tính ngày 20/7 kèm theo biểu hiện sốt cao, mệt mỏi. Bệnh nhân được điều trị tại tuyến cơ sở, được chăm sóc tích cực điều trị kháng sinh, chống đông, thở máy không xâm nhập. Tuy nhiên, bệnh tình diễn biến phức tạp ngày càng trở nặng nên bệnh nhân được chuyển viện cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân không đáp ứng thở HFNC (liệu pháp oxy lưu lượng cao qua mũi) với nồng độ oxy cao lên đến 90%. Vì thế, các bác sĩ cho bệnh nhân can thiệp ống nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) lúc 9h30 phút ngày 26/7.

Bệnh nhân vào ICU trong tình trạng duy trì an thần, thở máy thông số tối ưu FiO2 100%, phim chụp CT phổi có hình ảnh tổn thương dạng kính mờ lan tỏa toàn bộ hai phổi, chức năng phổi suy giảm trầm trọng, mạch chậm, huyết áp tụt, rối loạn tăng đông máu, chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, đái tháo đường, tăng huyết áp. Ngay sau khi nhập khoa, bệnh nhân được thăm khám tổng thể về lâm sàng và cận lâm sàng.

Trước tình trạng suy hô hấp, mạch và huyết áp dao động thấp, nguy cơ trụy tim mạch của người bệnh, các bác sĩ đã can thiệp đặt catheter động mạch theo dõi huyết động và đặt catheter tĩnh mạch trung tâm duy trì thuốc và kiểm soát dịch truyền, và chỉ định điều trị thuốc Tocilizumab (sau khi xin ý kiến Tổ hội chẩn Quốc gia). Tuy nhiên đến 3h30 sáng 27/7, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện các cơn nhịp chậm, nhịp tim dao động thấp khoảng 35-38 lần/phút.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cấp cứu cho bệnh nhân. Sau cấp cứu, huyết áp của bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sát sao để can thiệp kịp thời, kết hợp tầm soát toàn bộ xét nghiệm sinh hóa máu và chức năng tim. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng. Vì thế, các bác sĩ đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông kết hợp thuốc chống viêm và chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, lăn trở tại giường để phòng huyết khối.

Sau 3 ngày được chăm sóc điều trị tích cực, bệnh nhân được giảm an thần, đánh giá ý thức, giảm dần chế độ máy thở với FiO2 45%. Đến ngày 30/7, bệnh nhân tỉnh táo, ho khạc được, cơ lực tốt, bác sĩ cai máy thở và rút ống thở thành công. Sau rút ống, bệnh nhân tự thở oxy qua mash túi, tập vận động trị liệu tại giường, dinh dưỡng bổ trợ qua đường tĩnh mạch. Bệnh nhân được ngừng thở oxy 2 ngày sau đó.

Đến ngày 6/8, sau 13 ngày hồi sức, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn về sức khỏe, vận động đi lại bình thường, đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhân được ra viện trở về với gia đình vào chiều muộn cùng ngày.

BS. Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết: “Đây là ca bệnh nguy kịch, tuổi cao, nhiều bệnh lý nền. May mắn, trong quá trình điều trị bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, thời gian hồi phục rất nhanh. Việc một ca bệnh nguy kịch hồi phục chỉ sau 13 ngày nhập viện là một điều rất may mắn cho bệnh nhân và là niềm động viên an ủi lớn với đội ngũ thầy thuốc tại ICU/ Hiện Khoa ICU có tổng cộng 29 bệnh nhân mắc nặng, trong đó có 22 ca thở máy và 6 ca ECMO”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 371 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 60 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Trong hôm nay, ngày 7/8, thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị ở Bệnh viện đã được xuất viện trở về địa phương để tiếp tục cách ly theo quy định.