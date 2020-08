Quảng Nam: Xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho du khách có nhu cầu rời Hội An

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An (Quảng Nam), hiện nay, trên địa bàn TP có khoảng 400 khách du lịch là người nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại Hội An còn diễn biến phức tạp, một số khách du lịch có mong muốn được rời Hội An để đến các địa phương khác an toàn hơn.

Để hỗ trợ cho du khách thực hiện các quy định phòng dịch khi di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa..., Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An đề nghị các cơ sở lưu trú thông báo đến khách du lịch nếu có nhu cầu rời Hội An, cần xét nghiệm COVID-19 thì liên hệ với Trạm Y tế tại địa phương để được xét nghiệm.

Để thực hiện việc xét nghiệm, du khách cần đem theo các giấy tờ chứng minh sẽ rời Hội An. Chi phí xét nghiệm sẽ được hoàn toàn miễn phí.

Sau khi xét nghiệm, du khách phải tự cách ly tại cơ sở lưu trú, không tiếp xúc với nguồn nhiễm bên ngoài cho đến khi rời Hội An.

Được biết, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ ngày 25/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 94 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó riêng TP Hội An có 29 ca. Đến nay, đã có 5 huyện, thị xã, TP của tỉnh Quảng Nam phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.