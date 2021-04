Quảng cáo viên ngậm Tengsu có hình ảnh diễn viên Huy Khánh đang vi phạm quy định pháp luật

Quảng cáo tràn lan trên Google, Facebook

Chỉ cần gõ từ khoá “Tengsu” hoặc “viên ngậm Tengsu” trên google, người dân có thể nhận được hơn 70.000 kết quả trả về chỉ trong 0,39 giây. Tất cả các kết quả từ từ khoá tìm kiếm trả về đều là những quảng cáo có liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tengsu ở các nhà thuốc, cam kết chính hãng 100%, được Bộ Y tế cấp phép.

Trên trang web www.tengsu-vienngam.com sản phẩm viên ngậm Tengsu được quảng cáo là hàng chính háng của Công ty Cổ phần Trí Lực Việt Nam, có giá 690.000 đồng/hộp, mỗi hộp có 12 viên ngậm. Sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng nhanh, viên ngậm tan ngay trong miệng, kích thích bản năng trỗi dậy; vị kẹo the ngọt, không hề khó chịu, ngậm xong để lại hương thơm trong miệng với thành phần quý hiếm,…

Đáng chú ý, ngay ở bên dưới những lời quảng cáo “có cánh” này là những hình ảnh của diễn viên nổi tiếng chia sẻ về sản phẩm, trong đó có diễn viên Huy Khánh.

Cũng quảng cáo về viên ngậm Tengsu nhưng trên trang web suckhoevakhoahoc.tengsucenter.com lại chào bán sản phẩm với giá 790.000 đồng/hộp – tức là chênh lệch so với giá ở trang web trên 100.000 đồng. Thậm chí, trang web này còn lưu ý người tiêu dùng giá 790.000đồng /hộp là giá niêm yết sau giảm của Công ty Cổ phần Trí Lực Việt Nam, mọi website bán dưới giá 790.000 đồng hoặc đưa ra chương trình giảm giá khác đều có thể là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng với 2 trang web trên là một loạt các trang web có địa chỉ khác nhau quảng cáo viên ngậm Tengsu như một loại thuốc chứ không phải thực phẩm chức năng, trái với thuần phong mỹ tục. Điển hình như trang web zicxa.com quảng cáo viên ngậm Tengsu với lời quảng cáo “viên ngậm sinh lý chàng mê, nàng thích trọn vẹn cuộc yêu”.

Trang web này cho rằng TengSu là thuốc tăng cường sinh lý nam được bào chế dưới dạng viên ngậm tiện dụng giúp nam giới nhanh chóng lấy lại phong độ, bản lĩnh phái mạnh của mình. Với bảng thành phần chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược thiên nhiên, Tengsu được đánh giá có hiệu quả cao trong tăng cường sinh lý nam giới, bổ thận tráng dương, cải thiện và duy trì khả năng cương cứng của dương vật, kéo dài thời gian cuộc yêu, cho đời sống tình dục thêm trọn vẹn.

Bên cạnh các trang web trên Internet, sản phẩm viên ngậm Tengsu còn được quảng cáo liên tục trên Facebook với hình ảnh của diễn viên Huy Khánh khiến không ít người hiểu lầm rằng đây là một loại thuốc có tác dụng chữa bệnh.

Bộ Y tế “tuýt còi”

Ngay khi nhận được những thông tin về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên ngậm Tengsu tràng lan trên mạng xã hội, Internet, từ tháng 4 đến tháng 11/2020, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ra rất nhiều thông báo khuyến cáo người tiêu dùng phải cẩn trọng với quảng cáo sản phẩm viên ngậm Tengsu.

Cục An toàn Thực phẩm cho biết: Hiện nay, hàng loạt các trang web đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tengsu như thuốc; trái thuần phong mỹ tục, sử dụng danh nghĩa người dùng, danh nghĩa các cơ quan truyền hình, danh nghĩa cơ quan y tế để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, vi phạm quy định pháp luật.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tengsu do Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trí Lực Việt Nam (nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý quảng cáo vi phạm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tengsu quảng cáo vi phạm trên các website suckhoevakhoahoc.tengsucenter.com; zicxa.com; artrex.vn/tengsu/; chonmuatot.com/keo-sinh-ly-tengsu-co-tot-khong/,….

Theo PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - ngay sau khi phát hiện thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng trên một số website, Cục An toàn thực phẩm sẽ tiến hành xử lý theo quy trình.

Đầu tiên, Cục An toàn thực phẩm sẽ đăng tải thông tin cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định trên website của Cục, trong đó nêu rõ nội dung sản phẩm do công ty nào sản xuất quảng cáo không đúng sự thật để người tiêu dùng được biết, báo chí cùng các phương tiện truyền thông đưa tin.

Sau đó, Cục An toàn thực phẩm sẽ gửi thông tin về quảng cáo vi phạm kèm đường link trên website của Cục cho Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý quảng cáo vi phạm trên mạng. Từ đó, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tìm ra cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm cho những quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng, đồng thời, tiến hành xử lý các trang web vi phạm.

“Chúng tôi sẽ gửi đường link kèm văn bản rõ ràng thông tin về trường hợp công ty không thừa nhận các website đang quảng cáo sản phẩm là của công ty để Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý” – ông Phong nói.