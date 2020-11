Hàng loạt thực phẩm chức năng vi phạm quy định quảng cáo

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện hàng loạt website, fanpage Facebook quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Tận Tân An vi phạm. Các website, fanpage này đã gây hiểu nhầm rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Không những thế, nội dung quảng cáo còn đồng thời sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để "làm màu" cho thực phẩm chức năng.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH SM Solution Việt Nam (phòng 802, Tầng 8, tòa nhà VIC building, số 18 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm nêu rõ, trong quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH SM Solution Việt Nam không thừa nhận các website nêu trên. Công ty cho biết không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tận tân an trên các website nêu trên.

Cùng với đó, cũng có hàng loạt website, fanpage Facebook quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn nguyên nữ vi phạm quảng cáo thực phẩm, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Các trang thông tin này liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Được biết, sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm về quảng cáo nêu trên do Công ty TNHH Supharmco, địa chỉ: Tầng 4, DV01-LK32 Khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Đơn vị này công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Supharmco không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Supharmco, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ trên các website nêu trên.

Tương tự, thực phẩm chức năng Choles Dios cũng được quảng cáo rộng rãi, vi phạm về việc gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo sản phẩm dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm. Đơn vị quảng cáo sản phẩm này cũng đã sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại BTG (tầng 7, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại BTG không thừa nhận các website nêu trên là của công ty này. Công ty TNHH Thương mại BTG cũng không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Choles Dios trên các website nêu trên.

Còn về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường vị an tuy mới chỉ phát hiện quảng cáo vi phạm trên một website nhưng vẫn có đầy đủ sai quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Thương mại và Phát triển KTR Việt Nam (số 30, ngõ 28A Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm lưu ý, để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm. Trong thời gian Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm trên các website/kênh nêu trên.