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Agribank – PVEP ký kết Hợp đồng tín dụng, đồng hành triển khai dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp Nhà nước đồng thời thể hiện vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Lê Xuân Trung - Thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị tại Trụ sở chính, Agribank Chi nhánh Hà Nội I và Agribank Chi nhánh Thăng Long.

Về phía PVEP có ông Đinh Văn Đức, Thành viên Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Hoàng Xuân Dương - Phó Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban lãnh đạo và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty.

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Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97

Dòng vốn đồng hành cùng dự án năng lượng trọng điểm

Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung khí, phục vụ các nhà máy điện, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hợp đồng dầu khí được ký kết lần đầu năm 1996 với sự tham gia của PVEP và các đối tác trong tổ hợp nhà thầu. Hiện dự án do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) trực tiếp điều hành.

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Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế ngày càng được đặt ra mạnh mẽ, việc huy động, bố trí nguồn lực tài chính cho các dự án năng lượng quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP không chỉ bổ sung nguồn lực cho quá trình triển khai dự án mà còn thể hiện sự phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong thực hiện những nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

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Ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVEP phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVEP nhấn mạnh, Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 có quy mô lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia. Việc Agribank cung cấp nguồn vốn tín dụng là một trong những điều kiện quan trọng để PVEP chủ động hơn về nguồn lực tài chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Tổng Giám đốc PVEP đánh giá cao sự tin tưởng và đồng hành của Agribank đối với Tổng công ty cũng như Dự án Lô B&48/95, Lô 52/97; đồng thời kỳ vọng việc ký kết Hợp đồng tín dụng sẽ tiếp tục tạo nền tảng để hai bên mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án tạo động lực phát triển

Từ góc độ đơn vị tài trợ vốn, Agribank đánh giá cao năng lực, uy tín và kinh nghiệm của PVEP trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Việc tham gia tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97 phù hợp với định hướng của Agribank trong ưu tiên nguồn lực tín dụng cho các ngành, lĩnh vực và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, Agribank sẵn sàng đồng hành, cung ứng các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp, phối hợp chặt chẽ với PVEP trong quá trình triển khai dự án, góp phần bảo đảm nguồn vốn được sử dụng an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đồng thời bày tỏ kỳ vọng, từ dấu mốc ký kết Hợp đồng tín dụng lần này, quan hệ hợp tác giữa Agribank và PVEP sẽ tiếp tục được mở rộng trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng tới hiệu quả, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

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Đại diện Agribank và PVEP thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị, đại diện Agribank và PVEP đã thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Lô B&48/95 và Lô 52/97. Hợp đồng là cơ sở để triển khai nguồn vốn phục vụ dự án, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Agribank và PVEP.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng giữa Agribank và PVEP tiếp tục khẳng định trách nhiệm của hai doanh nghiệp Nhà nước trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; qua đó góp phần củng cố nền tảng năng lượng, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tư cho “Tam nông”, Agribank không ngừng mở rộng cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; chủ động tham gia tài trợ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng và năng lượng. Với năng lực tài chính, mạng lưới rộng khắp và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngày càng hiện đại, Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước trong dẫn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khóa:

#Agribank #Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí #Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

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