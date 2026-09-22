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Prima Bay kể câu chuyện “Đến trước bình minh” qua dấu ấn nghệ thuật

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 19/9, BIM Land tổ chức sự kiện giới thiệu Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, nơi tinh thần “Đến trước bình minh” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc, ánh sáng và những trải nghiệm giàu cảm xúc. Qua đó, Prima Bay dần hiện lên với phong cách sống phóng khoáng bên vịnh cùng những đặc quyền dành cho cộng đồng chủ nhân tiên phong.

Cuộc gặp gỡ của những vị khách “Đến trước bình minh”

Sự kiện giới thiệu chính thức Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay được tổ chức tại InterContinental Halong Bay Resort – khu nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên của thương hiệu quốc tế InterContinental tại miền Bắc, được kiến tạo bởi BIM Land tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Ngay từ khi bước vào không gian sự kiện nằm kế bên bờ vịnh di sản, những vị khách mời đặc biệt của Prima Bay đã được dẫn dắt vào một hành trình khám phá đầy hứng khởi. Những không gian tương tác liên tục thu hút khách dừng chân, ghi lại khoảnh khắc giữa những hình ảnh mang cảm hứng biển và tinh thần Ý, thưởng thức âm nhạc, đồ uống và tìm hiểu những lát cắt đầu tiên về tòa tháp đôi trước vịnh.

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Những phần trình diễn mang dấu ấn riêng của Hà Nhi và Izara Thiên Nga lần lượt mở ra nhiều lớp cảm xúc, hòa cùng tinh thần của tòa tháp Prima Bay.

Khi chương trình chính thức bắt đầu, phong cách sống mà Prima Bay đại diện tiếp tục được mở ra bằng nghệ thuật, cảm xúc và những trải nghiệm sân khấu mang tinh thần phóng khoáng bên vịnh.

Chủ đề Divino Prima bắt đầu từ một lối chơi chữ giàu chất Ý, khi “DiVino” vừa gợi nhắc văn hóa thưởng thức rượu vang, vừa mang sắc thái của những điều tuyệt diệu. Tinh thần ấy xuyên suốt cách sự kiện được kiến tạo, mở ra một cuộc gặp gỡ tinh tế, giàu tính nghệ thuật dành cho những vị khách đồng điệu với tinh thần Prima Bay – những người “Đến trước bình minh”.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Prima Bay sẽ là một tài sản có giá trị lâu dài; không chỉ là một căn hộ bên vịnh, mà còn là nơi mỗi chủ nhân có thể tận hưởng phong cách sống giàu cảm hứng giữa thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống đô thị biển.”

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Thông điệp “Đến trước bình minh” được BIM Land gửi gắm xuyên suốt sự kiện, trở thành sợi dây kết nối những vị khách đồng điệu, cùng hướng tới những giá trị đang từng bước hiện hữu tại Prima Bay.

Với sự đồng hành của Zeit Media, nghệ thuật và công nghệ trình diễn trở thành ngôn ngữ tinh tế để kể câu chuyện về Prima Bay. Từ vị thế điểm mở đầu Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, nơi đón ánh sáng đầu tiên mỗi ngày trên vịnh, Prima Bay được khắc họa bằng tinh thần “Đến trước bình minh” và phong cách sống tự do, phóng khoáng bên vịnh.

Prima Bay dần hiện lên qua từng lớp trải nghiệm

Từ những rung cảm nghệ thuật, câu chuyện Prima Bay tiếp tục được mở rộng qua những thước phim và chia sẻ của đại diện BIM Land. Lợi thế đón dòng khách tại cửa ngõ Halong Marina mở ra tiềm năng cho một tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp trước vịnh, nơi giá trị vị trí được nâng tầm bởi tầm nhìn đa lớp và những sắc thái trải nghiệm chuyển đổi theo nhịp ngày – đêm.

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Tầm nhìn đa lớp, tiện ích đa tầng và dấu ấn Ý cùng tạo nên chất sống riêng bên vịnh tại Prima Bay.

Không phải ngẫu nhiên tinh thần Ý được điểm xuyết xuyên suốt sự kiện. Dưới dấu ấn của Mercurio Design Lab, kiến trúc, nội thất và cảnh quan Prima Bay được phát triển trong một ngôn ngữ nhất quán với cảm hứng Ý – Địa Trung Hải. Cùng với hệ tiện ích đa tầng, những trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn và kết nối được nối dài xuyên suốt kỳ lưu trú.

Đằng sau cách tiếp cận ấy là kinh nghiệm BIM Land tích lũy qua hệ sinh thái 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và quá trình hợp tác cùng những thương hiệu quốc tế như Park Hyatt, Regent. hay InterContinental, sẽ tiếp tục được đưa vào Prima Bay từ thiết kế, tiện ích đến chất lượng trải nghiệm.

Đón đầu những chuyển động mới của thị trường

Một cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng nghệ thuật và cảm xúc, nhưng dư âm được nối dài bởi sự quan tâm dành cho giá trị thực và tiềm năng của mô hình căn hộ lưu trú mang phong cách khách sạn bên vịnh.

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Gần 1000 khách mời lấp đầy khán phòng, tận hưởng sự kiện giới thiệu Prima Bay đến những phần cuối và tiếp tục nán lại bên sa bàn sau khi sân khấu khép lại.

Sự đón nhận ấy nối tiếp đà bứt phá mà Prima Bay đã ghi nhận trong thời gian qua. Gần 80% quỹ căn Tòa P đã được hấp thụ chỉ sau gần 4 tháng giới thiệu ra thị trường. Những giỏ hàng đầu tiên được giới thiệu của Tòa M cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, với các mảnh ghép sở hữu tầm nhìn đa lớp hướng hồ nhạc nước và vịnh di sản. Các chính sách đặc quyền mới từ BIM Land tiếp tục tạo thêm lực đẩy cho dự án trong chặng tăng tốc tiếp theo.

Đằng sau sức hút ấy là nền tảng vững chắc từ một Khu đô thị vịnh biển Halong Marina đã được BIM Land bồi đắp trong hơn hai thập kỷ, với hơn 20.000 cư dân hiện hữu, hàng triệu lượt khách mỗi năm và hệ sinh thái lưu trú, thương mại, giải trí ngày càng hoàn thiện. Chính nền tảng điểm đến ấy tạo thêm chiều sâu cho một sản phẩm lưu trú như Prima Bay – không đứng độc lập, mà hiện diện ngay điểm mở đầu của điểm đến, đón dòng khách và nhịp sống đang ngày một rõ nét.

Trong bối cảnh ấy, “Đến trước bình minh” không chỉ là tinh thần được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, mà còn là tâm thế của những người lựa chọn đi trước một nhịp – khi diện mạo tương lai của một điểm đến đang từng bước thành hình.

Từ khóa:

#Prima Bay #BIM Land

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