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Hành trình của những thanh âm không tuổi

Yến Linh
Yến Linh

Từ những đối thoại tinh tế của Bach, vẻ duyên dáng trong âm nhạc Godard, chất trữ tình của Bruch đến hành trình cảm xúc mãnh liệt trong Tchaikovsky, đêm hòa nhạc Timeless Masterpieces – Những kiệt tác vượt thời gian tại Nhà hát Hồ Gươm đã đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật nơi thời gian được nối dài bằng âm thanh.

Đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ, ROX Group và MSB góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của nghệ thuật, khơi mở sự kết nối giữa con người, văn hóa và những trải nghiệm giàu ý nghĩa.

Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật trong đêm hòa nhạc Timeless Masterpieces - Những kiệt tác vượt thời gian. Giữa không gian trang trọng, khán giả cùng bước vào hành trình 4 bản hòa tấu, khám phá những giá trị âm nhạc đã vượt qua giới hạn của thời đại.

Với tài năng chỉ huy giàu sức biểu đạt và kinh nghiệm dẫn dắt các dự án âm nhạc quốc tế, nhạc trưởng Damiano Giuranna đã tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa các bè nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Từng chuyển động của đôi tay, từng nhịp điệu và sắc thái được ông dẫn dắt đầy chủ ý, đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đa dạng - từ sự lắng đọng, trữ tình đến những cao trào mãnh liệt.

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Lương Tố Như cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mở đầu đêm nhạc bằng Piano Concerto No. 5 của Johann Sebastian Bach. Giữa cấu trúc chặt chẽ của âm nhạc Baroque, tiếng đàn piano tạo nên cuộc đối thoại giàu sắc thái với dàn nhạc, mở ra hành trình khám phá những giá trị nghệ thuật không ngừng được tiếp nối qua các thế hệ.

Với tiếng flute mềm mại, trong trẻo và giàu sắc thái, Lê Thư Hương đưa khán giả đến với Suite de 3 morceaux của Benjamin Godard. Ba chương nhạc đan xen giữa nét duyên dáng, thanh lich và sự rực rỡ, cho thấy sức sống của những tác phẩm cổ điển khi được tái hiện bằng cảm quan nghệ thuật đương đại.

Trong Concerto Violin No. 1 của Max Bruch, Hoàng Hồ Khánh Vân dẫn dắt khán giả qua những cung bậc trữ tình, sâu lắng và đầy kịch tính. Tiếng violin cất lên như một giọng hát giàu cảm xúc, nối liền vẻ đẹp của âm nhạc Lãng mạn với sự rung động của người nghe hôm nay.

Khép lại chương trình, Giao hưởng số 5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky đưa khán phòng đi qua một hành trình âm nhạc rộng lớn, nơi những u tối, hy vọng và sức mạnh nội tâm dần hội tụ trong âm hưởng rực rỡ của đoạn kết. Một điểm nhấn giàu sức biểu cảm, khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối cảm xúc con người.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả cùng hội tụ trong một không gian thưởng thức âm nhạc, nơi những kiệt tác vượt qua giới hạn thời đại để tạo nên sự đồng điệu giữa các thế hệ. Sự đồng hành của ROX Group và MSB góp phần mở rộng những điểm chạm văn hóa, đưa trải nghiệm nghệ thuật trở thành một phần ý nghĩa của đời sống đô thị.

Từ năm 2025, ROX Group cùng MSB khởi xướng dự án “Thanh âm tinh hoa”, đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm qua nhiều chương trình nghệ thuật, đưa những tác phẩm kinh điển và tinh hoa âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Sự đồng hành của ROX Group và MSB góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, mở rộng không gian kết nối cộng đồng và tiếp thêm sức sống cho nghệ thuật trong đời sống đương đại.

Từ khóa:

#Godard #Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội #ROX Group

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