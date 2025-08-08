Phường Mộc Châu tập huấn trí tuệ nhân tạo: Cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng hành động thực tiễn

Hơn 200 cán bộ nòng cốt chuyển đổi số tại phường Mộc Châu đã tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Sự kiện do UBND phường Mộc Châu phối hợp với Công ty Cổ phần IGB Media tổ chức ngày 8/8.

Hội nghị tập huấn với sự tham gia của hơn 200 cán bộ đang công tác trong địa bàn phường Mộc Châu

Hội nghị là bước triển khai cụ thể các nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND, trong đó nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số ở cấp cơ sở – nơi trực tiếp vận hành các chính sách, dịch vụ công phục vụ người dân.

Tại Sơn La, nhiều địa phương đã chủ động “đi tắt, đón đầu” trong tiếp cận công nghệ, trong đó phường Mộc Châu là một trong những đơn vị tiên phong tổ chức đào tạo AI cho đội ngũ cán bộ hành chính cấp phường.

Khóa tập huấn do đội ngũ chuyên gia của Công ty Cổ phần IGB Media – doanh nghiệp truyền thông công nghệ Việt đã từng đào tạo tại nhiều địa phương như Sa Pa, Tả Van, Tả Phìn (Lào Cai), Cao Bằng – trực tiếp triển khai. Nội dung chương trình tập trung vào 4 chuyên đề chính:

Giới thiệu tổng quan về AI và ứng dụng trong đời sống, hành chính; Hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini hỗ trợ soạn thảo, tra cứu thông tin, truyền thông; Thực hành công cụ chuyển giọng nói thành văn bản – “Chuột thông minh”; Tra cứu văn bản pháp luật hiệu quả bằng AI.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, học viên được thực hành trực tiếp trên máy tính, điện thoại thông minh – công cụ hiện hữu trong công việc hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ nếu cán bộ cấp cơ sở không được trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ, đặc biệt là AI – thì quá trình chuyển đổi số sẽ không thể đi vào thực chất. Hội nghị lần này không chỉ là tập huấn mà còn là bước chuyển trong tư duy điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại và phục vụ tốt hơn.”

Đại diện lãnh đạo IGB Group phát biểu tại Hội nghị

Là đơn vị trực tiếp triển khai đào tạo, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Giám đốc IGB Media nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không phải bắt đầu từ phần mềm, mà bắt đầu từ con người”. Với nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc, IGB Media hiện đang triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, giúp phổ cập kiến thức số cho cán bộ cơ sở, cộng đồng dân cư. Sự kiện tại phường Mộc Châu là một điểm nhấn tiếp nối hành trình ấy.

Cán bộ chia sẻ cập nhật kiến thức công nghệ AI trong buổi đào tạo

Sự kiện tại Mộc Châu một lần nữa khẳng định: cấp phường, xã – nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất – chính là nơi cần được ưu tiên chuyển đổi số trước tiên. Chỉ khi cán bộ cơ sở “biết dùng công nghệ, hiểu trí tuệ nhân tạo, làm chủ công cụ mới”, thì chủ trương từ Nghị quyết 57 mới thật sự được cụ thể hóa trong đời sống.