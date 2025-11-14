Phát Đạt bảo đảm tiến độ thi công La Pura, củng cố niềm tin khách hàng bằng hành động thực tế

Trong bối cảnh thị trường địa ốc chú trọng ngày càng nhiều đến uy tín và năng lực triển khai, trên vai trò nhà phát triển dự án, Phát Đạt đang thể hiện cam kết mạnh mẽ thông qua tốc độ thi công tại dự án La Pura phía Đông TP.HCM.

Tại hiện trường, các phân khu Zenia và Risa – hai khu đã mở bán – đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, thể hiện rõ quyết tâm của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) trong việc hoàn thiện dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo cam kết với khách hàng.

Thi công với cường độ cao – bảo chứng cho cam kết “bàn giao thật”

Hiện tại, tại công trường La Pura, từng khối công trình đang được triển khai với cường độ cao theo đúng kế hoạch. Các đội thi công làm việc liên tục, từ hạ tầng kỹ thuật, kết cấu móng, khung, cho đến chuẩn bị các hạng mục cảnh quan và tiện ích nội khu.

Hình ảnh thực tế tại công trường La Pura

Theo giám sát xây dựng, tiến độ đang theo đúng kế hoạch với sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát.

Hai phân khu Zenia và Risa là trọng tâm giai đoạn hiện nay. Đây là những khu đã mở bán và có tỷ lệ hấp thụ cao, nên Phát Đạt ưu tiên tối đa nguồn lực về nhân sự, thiết bị và vật tư cho quá trình xây dựng.

Mỗi block nhà ở được kiểm soát nghiêm ngặt về kỹ thuật, vật liệu và quy trình thi công. Hàng tuần, đội ngũ giám sát của Phát Đạt trực tiếp kiểm tra hiện trường, đảm bảo mọi hạng mục tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động.

“Thành phố dưỡng lành” La Pura dần hình thành rõ nét trên mặt tiền Quốc lộ 13.

Theo Phát Đạt, việc thi công với cường độ cao không chỉ nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao đúng hạn, mà còn là minh chứng thực tế cho lời hứa “làm thật – bàn giao thật” mà doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng.

Zenia và Risa – nhịp sống đang hình thành tại La Pura

Phân khu Zenia được định vị là khu đô thị cân bằng và hiện đại, chú trọng trải nghiệm sống wellness (sức khỏe – tinh thần – kết nối). Không gian mở, cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích nội khu đang được hoàn thiện song song với tiến độ xây dựng, hứa hẹn mang đến môi trường sống chất lượng cao cho cư dân tương lai.

Trong khi đó, phân khu Risa – vừa được Phát Đạt ra mắt – gây chú ý với concept “Living with Play – Sống cùng niềm vui”, hướng đến không gian sống thân thiện với trẻ em và gia đình đa thế hệ.

Với mật độ cây xanh lớn, khu vui chơi – học tập tích hợp, cùng các tuyến phố an toàn cho trẻ, Risa không chỉ là nơi ở, mà còn là môi trường khơi gợi cảm xúc, giúp trẻ phát triển tự nhiên trong không gian lành mạnh.

Phối cảnh Risa by La Pura – tòa tháp đầu tiên thiết kế dành cho trẻ em tại Việt Nam

Việc hai phân khu Zenia và Risa được thi công đồng thời, với tiến độ rõ ràng và minh bạch, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối về tính thực tế của dự án.

Đây cũng là yếu tố then chốt giúp Phát Đạt khẳng định vị thế “nhà phát triển có năng lực thực thi” – một trong những yếu tố tạo dựng niềm tin lớn nhất trên thị trường bất động sản hiện nay.

La Pura – động lực phát triển và biểu tượng môi trường sống mới phía Đông TP.HCM

Nằm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, La Pura sở hữu vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường Vành đai 3 và tuyến Metro tương lai.

Nhờ đó, dự án không chỉ thuận tiện về giao thông, mà còn đóng vai trò kết nối chuỗi phát triển đô thị mới của khu Đông, nơi đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao.

Phối cảnh Trung tâm Thương mại tại La Pura



Giới chuyên môn đánh giá, khi hoàn thành, La Pura sẽ trở thành một điểm nhấn của thị trường, không chỉ về quy mô, mà còn ở chất lượng sản phẩm, quy hoạch cảnh quan và tiện ích vượt trội.

Dự án được kỳ vọng sẽ định hình lại chuẩn sống xanh, tiện nghi, nhân văn cho khu vực này, đồng thời gia tăng giá trị đầu tư dài hạn cho cư dân và nhà đầu tư sở hữu sản phẩm tại đây.

Phát Đạt khẳng định, việc hoàn thiện dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng cao không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn là cam kết danh dự của doanh nghiệp với khách hàng. Đó là minh chứng cho triết lý phát triển mà Phát Đạt kiên định: phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, và đo lường thành công bằng niềm tin thị trường.