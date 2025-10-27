Phát Đạt nhận giải thưởng “Tăng trưởng xanh ASEAN 2025” tại Kuala Lumpur

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN về Kinh doanh & Đầu tư (ASEAN Business & Investment Summit – ABIS) 2025 và Lễ công bố Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu Tăng trưởng xanh ASEAN 2025” (ASEAN Green Brand Award 2025).

Đại diện Phát Đạt, ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng giám đốc, đã tham dự và nhận giải thưởng trong lễ trao giải trang trọng với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Giải thưởng là sự khích lệ dành cho Phát Đạt trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Đây đồng thời là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp theo hướng “phát triển xanh – bền vững – nhân văn”, góp phần thúc đẩy vị thế của Phát Đạt trên thị trường bất động sản.

Qua 21 năm hình thành và phát triển, Phát Đạt luôn kiên định với sứ mệnh “kiến tạo không gian sống”. Trong giai đoạn chiến lược mới, Công ty tập trung đầu tư các dự án bất động sản đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, đồng thời đảm bảo yếu tố tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội.

Tiêu biểu cho định hướng này là dự án Thuận An 1 & 2 tại Bình Dương – một trong những dự án tiên phong tại Việt Nam được phát triển theo tiêu chuẩn LEED và Fitwel – hai hệ chứng nhận quốc tế cao nhất về xây dựng xanh và sức khỏe cộng đồng. LEED hướng đến việc giảm tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải carbon, trong khi Fitwel tập trung vào tối ưu hóa sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của cư dân. Đây cũng là điển hình cho việc theo đuổi triết lý mới “human-centric” trong giai đoạn lịch sử tiếp theo của doanh nghiệp mà Phát Đạt đang kiến tạo.

Phối cảnh dự án Thuận An 1 & 2 tại Bình Dương

Việc áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Phát Đạt trong việc đưa mô hình phát triển xanh trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững, qua đó góp phần tích cực cùng mục tiêu chuyển đổi xanh của ngành bất động sản Việt Nam.

Giải thưởng “Thương hiệu Tăng trưởng xanh ASEAN” là một trong những hạng mục cao quý của chương trình ASEAN Top Brand Award 2025, nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN về Kinh doanh & Đầu tư (ABIS) – diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo quốc gia, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Các thương hiệu được vinh danh được đánh giá toàn diện theo các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, cam kết môi trường và trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc của Phát Đạt chia sẻ: “Giải thưởng này là sự khích lệ lớn để Phát Đạt tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng giá trị thật của bất động sản không chỉ nằm ở tài sản vật chất, mà ở khả năng kiến tạo không gian sống xanh, nhân văn và thịnh vượng cho cộng đồng”.