PC-Covid: 5 vấn đề thường gặp và cách xử lý

1. Chưa cập nhật đầy đủ mũi tiêm vaccine

Nếu người dùng đã tiêm 1-2 mũi tiêm vaccine, nhưng ứng dụng chưa cập nhật đầy đủ mũi tiêm, bạn có thể thử lại các cách sau:

- Kiểm tra lại bản cập nhật ứng dụng, nếu chưa lên phiên bản mới nhất, người dùng có thể vào cửa hàng ứng dụng (CHPlay, Appstore…) để tiến hành cập nhật, sau đó đóng ứng dụng, chờ ít phút để dữ liệu được đồng bộ.

- Kiểm tra lại thông tin cá nhân trên PC-Covid, đảm bảo các thông tin như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, số CCCD/CMT có trùng với Sổ Sức khỏe Điện tử (SSKĐT) chưa? Nếu chưa cần cập nhật lại chính xác, sau đó đóng ứng dụng và chờ ít phút để dữ liệu được đồng bộ.

- Trường hợp đã kiểm tra các cách trên nhưng vẫn chưa có dữ liệu mũi tiêm (bao gồm cả trên PC-Covid và SSKĐT), người dùng nên inbox cho fanpage Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ.

Nếu mũi tiêm đã lên đủ số mũi nhưng sau đó lại mất, người dùng có thể cung cấp số điện thoại cho Trung tâm Công nghệ qua fanpage để được hỗ trợ trực tiếp.

2. Thông tin cá nhân bị sai

Nếu ứng dụng báo thông tin cá nhân bị sai, người dùng vào ứng dụng PC-Covid => Quản lý mã QR => Sửa mã QR => Sửa thông tin cá nhân.

3. Không quét được QR của địa điểm

Khi đến các địa điểm có mã QR địa điểm nhưng PC-Covid không quét được địa điểm, báo lỗi, người dùng kiểm tra lại các cách sau:

- Kiểm tra mã QR địa điểm đang quét có phải là mã QR địa điểm Quốc gia, được tạo từ website qr.tokhaiyte.vn hoặc trên app PC-Covid hay không? Một số địa điểm có tình trạng sử dụng nhầm mã QR cá nhân thay cho mã QR địa điểm cũng không quét được.

- Đảm bảo ứng dụng đã được cập nhật phiên bản mới nhất.

- Trường hợp địa điểm sử dụng đúng mã QR địa điểm Quốc gia, ứng dụng đã được cập nhật mà việc quét mã vẫn không hoạt động, người dùng inbox cho fanpage Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ.

4. Làm thế nào để biết được số lượng người quét mã QR địa điểm của mình? - Áp dụng với chủ địa điểm

Truy cập vào website: qr.tokhaiyte.vn, đăng nhập bằng số điện thoại người dùng sử dụng để đăng ký QR địa điểm. Các thông tin cá nhân của người đã quét sẽ được hiển thị tại website này.

Lưu ý: Các thông tin đã được mã hóa. Chỉ có cấp có thẩm quyền mới được xem các dữ liệu đầy đủ để phục vụ công tác truy vết.

5. Đăng ký SĐT nhưng không có mã OTP gửi về

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này: Có thể do mạng viễn thông, do lỗi thiết bị, và cũng có thể do ứng dụng. Khi gặp lỗi này, trước hết người dùng hãy kiểm tra tình trạng gửi/nhận SMS của máy (có lỗi không, có dùng phần mềm hoặc tính năng chặn SMS lạ không, sóng có yếu không, sim máy có hoạt động bình thường không…). Nếu sau khi kiểm tra đầy đủ mà vẫn gặp lỗi, người dùng liên hệ qua fanpage Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ.

PC-Covid cập nhật nhiều tính năng mới

Cùng với đó, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia cũng cho biết đã cập nhật nhiều tính năng mới. Hiện người dùng đã có thể ẩn mã QR cá nhân để bảo vệ mã QR cá nhân của mình. Khi bật tính năng này thì chỉ có ứng dụng phòng, chống dịch Quốc gia mới có thể quét được mã QR đã được ẩn của người dùng. Để ẩn mã QR cá nhân, người dùng vào Cài đặt trên ứng dụng PC-Covid, chọn “Ẩn thông tin trên QR”.

Đặc biệt, nhiều vấn đề đã được khắc phục trong phiên bản cập nhật mới nhất (ver 4.0.4): Thông tin cá nhân bị sai, không đúng với thông tin của mình; Đã khắc phục tình trạng khởi tạo mã QR địa điểm thành công, nhưng đến bước tải mã QR địa điểm xuống để in ra thì bị lỗi, không tải được.

Không quét được mã QR và Khai báo Y tế do server hoặc đường truyền gặp vấn đề; Bị thoát ra khi vào Khai báo Y tế; Khai báo Y tế không có lựa chọn địa điểm.

Cùng với đó, hệ thống đã sửa chữa việc khai báo Y tế báo sai thông tin, do trường thông tin CCCD hoặc CMTND bị cách một dấu cách ở đầu dòng.

Nếu người dùng đã cập nhật lên bản mới nhất nhưng vẫn bị bị các lỗi như: trường thông tin địa điểm, số nhà, tổ dân phố, phường, đội giờ đây không thể chỉ nhập 1 ký tự như trước; Không nhận được mã OTP trả về hoặc trả về lâu, sau đó nhập bị báo mã hết hiệu lực; icon đồng hồ hiện lên thanh trạng thái của máy thì nên liên hệ ngay với Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ.

Theo Trung tâm Công nghệ, nhiều vấn đề hiện đang phát sinh tại ứng dụng sẽ khắc phục trong thời gian tới, trong đó phải kể tới việc đăng ký số điện thoại nhưng bị lỗi không thể đăng ký được hoặc không gửi mã OTP về. Trường hợp này chủ yếu xuất hiện trên các thương hiệu điện thoại Trung Quốc và Samsung. Người dùng nào gặp trường hợp này, hãy liên hệ fanpage Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ.

Về việc ứng dụng vẫn hiện thông báo đang bật phát hiện tệp xúc gần mặc dù đã tắt tính năng này (trên Android), Trung tâm Công nghệ cho biết dự kiến sẽ có bản cập nhật trong vòng 1,2 ngày nữa.

Đồng thời, hiện ứng dụng PC-Covid còn có một số lỗi như không đăng ký sử dụng ứng dụng được bằng sim Gmobile, lỗi giao diện ứng dụng trên IOS 15, lỗi không xoá được mã QR địa điểm khi vừa mới tạo và chưa phát sinh lượt quét nào.

Các lỗi chưa khắc phục được như trên, Trung tâm Công nghệ sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian sớm và nhanh nhất, để người dùng có thể yên tâm sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, nếu như gặp phải các vấn đề phát sinh khác cần được hỗ trợ, người dùng liên hệ trực tiếp lại với fanpage Trung tâm Công nghệ để được hỗ trợ, khắc phục sớm và hiệu quả nhất.