Nóng: Từ 0h đêm nay, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội

Dừng toàn bộ các hoạt động không thiết yếu

Trong văn bản do ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký nêu rõ việc cách ly xã hội được thực hiện ở 6 quận với hình thức: Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định;

Chủ tịch UBND TP yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.



Tạm dừng các hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện thí điểm và vận tải thủy nội trên địa bàn TP Đà Nẵng; Dừng toàn bộ hoạt động xe buýt nội thành trên địa bàn thành phố và các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề;



Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Khu vực dân cư quanh các tuyến đường có Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng sẽ thực hiện cách ly 15 ngày kể từ 0h ngày 28/7 cho đến khi có thông báo mới

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng quyết định phong tỏa 3 bệnh viện: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bên cạnh đó còn phong tỏa các tuyến đường: đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).

Thời gian bắt đầu thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 28/7 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng tại địa bàn huyện Hòa Vang sẽ thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ mở cửa các dịch vụ y tế và cung cấp nhu yếu phẩm



Chỉ cho phép mở cửa các loại hình khám chữa bệnh; bán thuốc và vật tư y tế; chất đốt; ngân hàng; bưu chính viễn thông; công chứng; cấp điện, cấp nước; hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất; Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

Đối với việc cung cấp thức ăn chế biến sẵn: Cho phép các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, các bếp ăn tập thể hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện về công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm; các cửa hàng ăn uống chỉ được bán qua mạng hoặc bán mang đi, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 và các trường hợp liên quan và các trường hợp nguy cơ cao; thực hiện rà soát, xét nghiệm diện rộng bằng các phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng; Sẵn sàng thực hiện Kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết; c hỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương tuyên truyền, vận động và có biện pháp bố trí để tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân nhẹ âm tính với COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Y tế cũng cần chỉ đạo, phối hợp với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng lập danh sách bệnh nhân đã xuất viện; người nhà của các bệnh nhân đã xuất viện, tử vong từ ngày 12/7/2020 đến đi gửi về địa phương để theo dõi y tế đúng quy định.

Chỉ những hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu như siêu thị, thực phẩm, khám chữa bệnh mới được phép hoạt động

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công an TP phối hợp với Sở Y tế khẩn trương xác minh thêm các địa điểm và các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn; khẩn trương xây dựng phương án, bố trí lực lượng, tham mưu UBND thành phố quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa các địa điểm trên để kiểm soát, phòng, chống lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn; phối hợp với UBND các quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tực rà soát, lập danh sách các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn; tổ chức cách ly, điều tra dịch tể, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị chức năng liên quan vận chuyển người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng đến các khu cách ly tập trung do Quân khu 5 quản lý; cử lực lượng phối hợp với công an, địa phương và các lực lượng liên quan thực hiện công tác phong tỏa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cục Quản lý thị trường TP tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; giám sát và xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng có hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thực phẩm và các nhu yếu phẩm; phối hợp với Sở Công Thương TP làm việc với các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế; lương thực, thực phẩm trên địa bàn, đồng thời, thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu người dân tại các địa bàn nêu trên tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.