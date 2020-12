Những tựa game hay nhất mọi thời đại trên Steam (Phần 2)

Ở phần trước bạn đã được xem qua 3 tựa game được đánh giá rất cao trên Steam . Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm 3 game đáng chơi nhất trên nền tảng này nhé.

4. PUBG (PlayerUnkown’s Battlegrounds)

Giá: 29,99 USD

PUBG hay còn gọi là PlayerUnkown’s Battlegrounds. Đây là tựa game bắn súng sinh tồn được biết đến như thể loại game Battle Royale lấy cảm hứng từ bộ phim Battle Royale của Nhật Bản những trong khoảng năm 2000, được ra mắt bản Beta vào tháng 3 năm 2017 và được chính thức ra mắt vào tháng 12 cùng năm. Thời điểm được phát hành, PUBG được phát triển bởi PUBG Corp – chi nhánh của công ty Game Bluehole, Hàn Quốc và được xuất hiện chỉ ở trên nền tảng dành cho PC.

Khi nói đến đỉnh cao của các tựa game FPS Mutiplayer thì không thể không nhắc đến PUBG. Trò chơi có nhiều chế độ chơi đa dạng bao gồm Solo (đấu đơn), Dou (đấu đôi), Squad (đấu đội 4 người). Có thể nói PUBG là tựa game dẫn đầu trong cơn sốt Battle Royale, nơi 100 người chơi cùng nhau sinh tồn trên một hòn đảo. Họ thu thập vũ khí, giáp, bộ dụng cụ y tế,... Sau đó, họ chiến đấu chống lại nhau theo nhiều chiến thuật khác nhau để giành lấy danh hiệu người sống sót cuối cùng. Trò chơi yêu cầu mọi kỹ năng phải thật khéo léo, thông minh và tận dụng tối đa các loại vũ khí của mình để trở thành người sống sót cuối cùng. Nếu chỉ như vậy thì có lẽ cũng chưa đủ khó, PUBG đã được thiết lập sẵn các chướng ngại vật là "vòng bo" giới hạn. Vì thế, bạn phải liên tục di chuyển, không được cố định hay ẩn nấp một chỗ.

Đến với PUBG Mobile người chơi có thể thưởng thức đồ họa đẹp mắt, chi tiết và sống động từ những bản đồ khác nhau về địa hình, thời tiết, kích thước bao gồm: Miramar, Erangel, Sanhok, Vikendi. Hơn nữa, trò chơi có chế độ ban đêm vô cùng đặc biệt và mới lạ cùng với âm thanh 3D cao cấp cùng và đồ họa HD sắc nét sẽ cho bạn cảm giác trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Game còn cung cấp cho bạn tính năng tùy chỉnh bộ điều khiển sao cho phù hợp với thói quen, sở thích của bạn nhất. Cuối cùng PUBG đảm bảo được cho người chơi tính công bằng khi các cơ chế, phần mềm chống hack (gian lận) được cập nhật liên tục. Cái hay của tựa game này là PUBG luôn mang tới cho người chơi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua từng ván chơi. Có thể thích thú, vui sướng, gay cấn đôi lúc là bức xúc vì bị chết "nhảm". Trong đó, mỗi màn chơi được thiết kế bối cảnh không bao giờ lặp lại. Mở đầu và kết thúc màn chơi khác nhau, mở ra nhiều bối cảnh thú vị cho các game thủ.

Thời gian chơi mỗi trận đấu sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Hoàn thành xong trận đấu, số tiền bạn nhận được tính bằng số người đã giết, số sát thương bạn tạo ra. Với số tiền này, bạn có thể dùng để mua đồ dùng cá nhân như quần áo hay skin vũ khí tùy theo ý thích.

Trong quá trình tham gia trận đấu sẽ có những khu vực bị đánh bom. Tuy nhiên, các khu vực bị đánh bom đều xuất hiện vùng màu đỏ trên bản đồ và bạn luôn sẽ có đủ thời gian cảnh báo để di chuyển vào phạm vi an toàn trước khi bom nổ. Ngoài ra, bạn sẽ thu nhận thêm được vật phẩm đặc biệt không thể tìm thấy ở bất kì vị trí nào ở trên bản đồ trừ trường hợp được máy bay thả xuống. Những vật phẩm đặc biệt đó được những game thủ ở Việt Nam vui vẻ gọi là tiếp tế, vì mỗi khi thùng tiếp tế được rơi xuống, sẽ có rất nhiều game thủ tập trung lại để có thể lấy được cho mình trang bị cấp độ cao ở trong thùng đó nên những người chơi mới phải rất thận trọng cũng như phải có phản xạ tốt để có thể tranh chấp thùng tiếp tế đó.

Tuy nhiên, PUBG tối ưu chưa thực sự tốt khi vẫn xảy ra hiện tượng giật, lag hoặc văng game khi đang chơi. Không những thế, thiết bị của bạn cũng sẽ bị nóng lên khá nhanh khi trải nghiệm PUBG. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trò chơi xứng đáng để trải nghiệm, nó đem đến cho bạn những phút giây nghỉ ngơi, giải trí bên bạn bè rất thú vị.

5. Divinity: Original Sin 2

Giá: 20,99 USD

Divinity: Original Sin 2 theo chân The Godwoken và những người đồng hành trong phần cốt truyện dài hơn 70 tiếng, người được thánh thần chọn để bảo vệ thế giới khỏi the Voidwoken. Đồng hành cùng nhân vật đó là 3 Sourcerer khác, những người có khả năng điều khiển một sức mạnh phép thuật thần thánh được gọi là The Source.

Divinity: Original Sins 2 xoay quanh chủ đề về sự xung đột giữa sự thần thánh và trần tục. Mặc dù có hướng đi rõ ràng và mạch truyện chặt chẽ, cách kể truyện của Divinity: Original Sin 2 lại đầy phóng khoáng và tự do, với cách dẫn dắt lắt léo và tinh tế cổ vũ người chơi tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn ngầm hướng người chơi đến việc thám hiểm và tương tác với từng yếu tố nhỏ nhặt nhất của thế giới, như luôn có một nhân vật elf đi theo để có thể biết được những câu chuyện đằng sau mỗi cái xác chết, hay lên perk pet pal để nghe được câu chuyện mà mỗi sinh vật trong thế giới đầy sức sống của game kể. Càng chơi, người chơi sẽ càng hòa mình và liên kết với thế giới game nhiều hơn, thông cảm và động lực tiến lên hoàn thành game.

Lối chơi của game có một chút sự đặc biệt với phong cách tấn công theo lượt. Không còn là những cảnh chiến đâu băm bổ, đẫm máu mà bây giờ tính chiến lược đã được đặt lên hàng đầu. Game có một hệ thống resistance và status dễ hiểu nhưng vẫn rất có chiều sâu, khuyến khích người chơi thử những combo mới, cũng như chú ý đến môi trường và các thể loại Hazard khác. Từ lửa, băng, đến thậm chí là hơi nước, tất cả mọi yếu tố nhỏ nhất của môi trường đều đóng vai trò quan trọng trong chiến đấu. Tựa game này có hệ thống những kỹ năng, item cùng với những chỉ số đa dạng khiến cho người chơi không bị gò bó quá nhiều vào một lối chơi cứng nhắc mà hoàn toàn có thể tùy biến theo phong cách của mình.

Đồ họa và âm thanh cũng là một điểm cộng lớn của tựa game này. Nhiều người dùng còn cho rằng đây là game thể loại CRPG có đồ họa đẹp và chi tiết nhất mọi thời đại. Người chơi dường như đắm chìm vào màu xanh của cây cối, màu trắng đục của những cánh đồng lúa mênh mông, biển cả xanh tươi và nên thơ,… cho đến sự tối tăm ngột ngạt của những hầm ngục hay sự huyền bí của Hall Of Echoes, cùng với đó là những hiệu ứng tuyệt đẹp từ môi trường mỗi khi người chơi cast một skill hoặc tương tác với các Hazard. Hơn nữa, âm thanh cũng được người chơi đánh giá khá cao khi hòa quyện cùng đồ họa tạo nên một trải nghiệm game đẳng cấp rất đáng để trải nghiệm.

Dẫu vậy, khá đáng tiếc khi tựa game này vẫn sở hữu một số tổn đọng không đáng có. Trước hết là hệ thống nhật ký hành trình của Divinity: Original Sin 2. Nó không nhắc cụ thể bước tiếp theo trong nhiệm vụ ngoại trừ một vài tình tiết then chốt, cũng như không dắt tay người chơi như các tựa game RPG hiện đại. Điều này khiến người chơi thường xuyên vô tình làm sai các bước trong nhiệm vụ khiến game thủ khá khó chịu. Thêm nữa cơ chế giáp vật ký và giáp phép cũng khiến một số chiến thuật của người chơi không còn quá hiệu quả nữa.

Nhìn chung, Divinity: Original Sin 2 là một làn sóng hồi sinh cho dòng game CRPG đã bị lãng quên. Nó mang trong mình một câu chuyện xuất sắc, lối chơi chiến thuật, đồ họa và âm thanh đỉnh cao. Với những gì nó đem lại, tựa game này rất xứng đáng để bạn trải nghiệm.

6. Apex Legneds

Giá: 39,99 USD

Apex Legends là một ứng cử viên tiềm năng đang cạnh tranh cho vương miện battle royale hiện nay. Được phát triển bởi Respawn Entertainment và lấy bối cảnh trong vũ trụ Titanfall, Apex Legends là một game bắn súng battle royale dựa trên đội hình, nơi các đội gồm ba người chiến đấu với 57 người chơi khác để cố gắng thu thập chiến lợi phẩm và trở thành người sống sót cuối cùng.

Có lẽ yếu tố chính khiến Apax Legends thu hút được 25 triệu người chơi chỉ sau một tuần là bởi gamepaly của nó. Không giống như Fortnite hay PUBG, Apax Legends cho bạn lựa chọn những nhân vật với lối chơi và sức mạnh khác nhau để sinh tồn. Với việc đa dạng về nhân vật Apax Legends sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm mới lạ, năng động hơn cho người chơi.

Yếu tố thứ hai khiến trò chơi thành công có lẽ chính là hệ thống ping của nó. Một hệ thống ping (mặc định là chuột giữa) cực kỳ hoàn thiện, tinh tế và rõ ràng đem lại cho game thủ khả năng giao tiếp và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, chuẩn xác mà không cần đến lời nói – vốn thường được xem là cách giao tiếp chuẩn mực trong một tựa game online.

Có lẽ điểm trừ duy nhất của Apax Legends là hệ thống kiếm tiền của tựa game này quá ít và khó khăn. Hơn nữa, quy trình mở khóa nhân vật cũng có phần rối rắm, nhiều bước. Có lẽ, đây là cách mà Respawn dùng để "móc ví" các game thủ. Tuy nhiên, với tất cả các ưu điểm trên đây vẫn là một tựa game Battle Royale đỉnh với đồ họa đẹp mắt và gameplay hấp dẫn.

Dịch tổng hợp từ: Tech Radar, Digital Trends, Android Authority, Essentially Sports.