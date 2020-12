Những tựa game hay nhất mọi thời đại trên Steam (Phần 1)

1. American Truck Simulator

Giá: 28,99 USD

American Truck Simulator là tựa game đến từ SCS Software được phát triển với mục đích mô phỏng một công việc nhàm chán bậc nhất – chở hàng bằng xe tải. Tuy nhiên, với đồ họa chân thực, âm thanh sống động đã biến American Truck Simulator trở thành một trong những tựa game sở hữu lượng người chơi đông đảo nhất trên PC.

Tựa game sẽ cho bạn hóa thân vào một nhân viên vận chuyển đang thu mình trong cabin của chiếc Kenworth W900 trên sa mạc cằn cỗi nằm hai bên con đường từ Tonopah tới Bakersfield trong âm thanh của những bản nhạc "The Glorious Dead" được phát từ chiếc radio. Người chơi khi trải nghiệm tựa game này đều cho rằng họ luôn cảm nhận được sự thư thái, thoải mái khi điều khiển chiếc xe cồng kềnh này.

Chơi American Truck Simulator không chỉ đơn giản là khám phá những địa điểm mới hay thưởng thức quang cảnh trên chặng đường dài, mà còn hòa mình vào một thế giới gần gũi với đời thật nữa. Bản đồ của trò chơi không quá rộng khi được so sánh với người tiền nhiệm Euro Truck Simulator 2. Tựa game này chỉ được mô phỏng 2 bang California và Nevanda (khoảng 20 thành phố).

Khởi đầu game, người chơi sẽ phải nhận các hợp đồng vận chuyển thuê bằng xe tải của đối tác, cũng là nguồn thu nhập khá ổn định, các chi phí phát sinh như tiền xăng cũng do đối tác chi trả. Về sau, khi người chơi đã có đủ vốn liếng thì hoàn toàn có thể tự tay mua xe cho mình, mở tập đoàn riêng và thuê thêm phụ lái. Ưu điểm của việc này là người chơi có thể tự tân trang lại chiếc xe của mình và còn có thể thoải mái chạy xe trên các con đường mà không bị bó buộc bởi các đơn hàng ( chế độ free roam). Hoàn tất một chuyến giao hàng sẽ giúp người chơi nhận được điểm kinh nghiệm và lên cấp, từ đó mở khóa thêm các kỹ năng như tiết kiệm nhiên liệu, lái xe đường dài hay có thể vận chuyển các món hàng dễ vỡ hoặc hóa chất…

Tựa game còn rất chân thực khi bạn hoàn toàn có thể bị cảnh sát phạt vì không tuân thủ giao thông. Khác với Châu Âu khi sử dụng camera để bắn tốc độ, xe cảnh sát hiện diện trong American Truck Simulator luôn túc trực tại mọi nẻo đường. Chỉ cần đi quá 1 dặm so với tốc độ quy định, vượt đèn đỏ hay không bật đèn pha khi trời tối... cũng có thể làm bạn "cháy túi".

Hệ thống AI của American Truck Simulator cũng được đánh giá cao hơn phiên bản tiền nhiệm khi giờ đây xe khách, xe con đã nhận được những tín hiệu xin vượt để rồi nhường đường cho chiếc xe cồng kềnh của bạn. Thay đổi trong hệ thống AI là cực kỳ đáng giá khi mà đa số các nẻo đường trong các thành phố tại Mỹ khá là hẹp, khiến việc rẽ vào các ngõ ngách trở nên dễ dàng hơn khá nhiều.

Tuy rằng quy mô của American Truck Simulator không thể sánh được với phiên bản tiền nhiệm nhưng độ chi tiết trong các địa điểm thì ngược lại. Hiện nay, người chơi không chỉ bó hẹp trong các hoang mạc và thành phố mà còn có thể băng qua các vườn thảo mộc, khu nghiên cứu sinh vật học, các khu rừng lá kim, hay thậm chí là cả cây cầu Cổng Vàng tại vịnh San Francisco nữa.

Dẫu vậy, American Truck Simulator vẫn còn một số điểm trừ không đáng có. Người dùng thường xuyên phàn nàn khi tựa game không có quá nhiều thay đổi về lối chơi so với Euro Truck Simulator 2. Giao diện người dùng vẫn y chang vậy, thiết kế âm thanh vẫn như thế, lối điều khiển xe tải, hệ thống vật lý vẫn chả khác trước là bao. Thêm nữa, cái giá gần 30 USD cho một tựa game chỉ đơn thuần là lái xe cũng là một điểm trừ khá lớn của tựa game này. Tuy nhiên, nếu bạn đã chán ngấy với những tựa game theo xu hướng bắn chém máu me thì American Truck Simulator sẽ đem đến cho bạn sự thoải mái, thư thả một cách đặc biệt mà ít tựa game hiện nay có thể đem lại được.

2. The Witcher 3: Wild Hunt

Giá: 39,99 USD

Cd Projeckt Red đã tạo nên series game The Witcher dựa vào truyện ngắn và tiểu thuyết của nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowski kể về Witcher Geralt xứ Rivia.

Witcher được tả là những tay săn tiền thưởng từ việc giết quái vật đột biến. Các Witcher được đào tạo để sử dụng những kĩ năng trong chiến đấu một cách thuần thục. Trong những khóa đào tạo 10 người thì chỉ có 3 người tốt nghiệp, số còn lại sẽ bị bỏ mạng một cách đau đớn.

The Witcher 3 lần này theo chân Geralt - một gã nổi tiếng trong giới giang hồ trong cuộc hành trình tìm lại con gái nuôi Ciri của mình. Suốt quãng đường Geralt sẽ phải đương đầu với lũ Wild Hunt truy đuổi khốc liệt, từng hành động sai sót của Geralt còn có thể để lại hậu quả khó lường ảnh hưởng đến số phận của Vương quốc Phía Bắc. Toàn bộ The Witcher 3: Wild Hunt là những chuỗi câu hỏi xung quanh vấn đề: nếu bạn thực sự đứng ở vai trò của Geralt xứ Rivia, thì bạn sẽ xử sự ra sao trong một thế giới hỗn mang và đầy chết chóc của The Witcher?

Những nhiệm vụ trong The Witcher 3: Wild Hunt được người dùng đánh giá khá cao bởi sự mới mẻ và đặc biệt của nó. Không còn là nhiệm vụ đơn giản, người chơi được game hướng dẫn cách hoàn thành những nhiệm vụ đó.

Lần này Cd Projeckt Red đã làm rất tốt khi đưa cho người chơi những yếu tố “gợi mở” để game thủ có thể dễ dàng nắm bắt cách làm nhiệm vụ một cách tự nhiên và thoải mái nhất. The Witcher 3: Wild Hunt là một thế giới mở nhưng chẳng bao giờ game làm người chơi chán chường. Nhà làm game đã đem đến cho bạn một thế giới rộng lớn đẹp có, xấu có và lúc nào cũng có những sự kiện, diễn biến khiến người chơi luôn hào hứng không ngừng tìm tòi, khám phá.

Ngoài lối chơi hay, cốt truyện hấp dẫn, tựa game này còn sở hữu một nền tảng đồ họa tuyệt vời. Từ những ánh bình mình, cơn mưa rào từng cành cây, kẽ lá… đều được The Witcher 3: Wild Hunt thể hiện một cách rất điện ảnh. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật đều có giọng lồng tiếng riêng, bộc lộ tính cách đa dạng với từng trạng thái cảm xúc khác nhau của họ.

Yếu tố nhập vai của tựa game được thể hiện qua kho tàng vũ khí cũng như kĩ năng đồ sộ để người chơi trải nghiệm, khám phá. Với trang bị bạn có thể lượm chúng bên vệ đường, thực hiện nhiệm vụ để có được, mua chúng từ các “gian thương” hay chính tay mình rèn đúc. Có đủ mọi cách để người chơi có được trang bị xịn, điều này khiến người chơi luôn không ngừng cố gắng để đạt được những trang bị, kĩ năng cao cấp. Hệ thống kĩ năng được chia thành nhiều nhánh khiến người chơi có thể đa dạng lối chiến đấu. Điều này khiến người chơi luôn phải cân nhắc những kĩ năng họ nâng cấp khác hẳn một số tựa game nhập vai khác.

Tuy vậy, The Witcher 3: Wild Hunt vấn còn tồn đọng một số lỗi không đáng có. AI của những con quái vật bị người chơi đánh giá rất thấp bởi chỉ cần Geralt đi ra khỏi vùng đất mà kẻ địch đang canh giữ một chút thì chúng hoàn toàn không đuổi theo nữa. Lỗi điều khiển cũng là một điểm trừ khá lớn của tựa game này. Người chơi cho rằng đôi lúc Geralt không nghe theo những gì họ điều khiển. Thêm nữa tựa game còn có một số cảnh rất vô lý khi Geralt - một Witcher huyền thoại nhảy từ đỉnh đồi xuống đất cách chỉ 50cm lại mất một nửa cây máu. Tựu chung lại, đây vẫn là tựa game tuyệt vời về gần như mọi mặt từ âm thanh, hình ảnh, cốt truyện và lối chơi rất đáng để các bản trải nghiệm.

3. Grand Theft Auto V

Giá: 19,99 USD

Grand Theft Auto là tựa game cực kỳ nổi tiếng đã là một phần "tuổi thơ" của rất nhiều game thủ. Nhắc đến nhà phát hành Rockstar Games thì không thể không nhắc đến dòng game rất thành công và nổi tiếng GTA. Không cần phải nói thêm về sức hút của GTA V khi chỉ sau 3 ngày ra mắt Rockstar Games đã bỏ túi cho mình 1 tỷ USD.

GTA V lấy bối cảnh ở thành phố giả tưởng Los Santos - mô phỏng thành phố Los Angeles) với câu chuyện được tiếp diễn sau GTA IV. Cốt truyện sẽ tiếp tục xoay quanh 3 nhân vật chính được yêu thích: Michael De Santa, Franklin Clinton, và Trevor Philips ở thời điểm 4 năm sau sự kiện Chinatown Wars. Lối chơi GTA V vẫn giữ được những thứ cốt lõi vốn đã được người dùng yêu thích ở dòng game này bao lâu nay. Vẫn là một thế giới mở rộng lớn chân thực đi kèm là hàng trăm nhiệm vụ và các màn bắn súng gay cấn, nảy lửa.

GTA V xuất hiện một chế độ mới mẻ trong cả series đó là góc nhìn thứ nhất chứ không chỉ có góc nhìn thứ ba truyền thống. Người chơi giờ đây có thể trải nghiệm qua con mắt của nhân vật chính. Do đó, các phương tiện đi lại cũng được thiết kế bên trong chi tiết hơn để người chơi trải nghiệm chân thực nhất với chế độ này, tương tự như một trò chơi FPS. Việc tương tác với người dân cũng tăng cường hơn. Khi ta lại gần, họ sẽ tự động nói chuyện bằng những câu thoại phù hợp. Phản ứng của người dân cũng thông minh hơn trước, tự nhiên hơn. Không những vậy game còn có những cải tiến nhỏ như AI của người đi đường, động vật, xe cộ và cơ chế đổi nhân vật.

Hoạt cảnh của GTA V được phác họa rất chân thực và sống động. Không những thế bạn có thể cài Mod để hỗ trợ người chơi trong việc nâng cấp đồ họa, lối chơi thêm phần thú vị... Chế độ Mutiplayer cũng được nâng cấp với tính năng lên cấp, cùng nhau làm nhiệm vụ, thay đổi ngoại hình... làm tăng khả năng tương tác của người chơi lên khá nhiều.

Tóm lại, đây là một tựa game đáng chơi và hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những phút giây giải trí vui vẻ bên bạn bè. Có lẽ điểm trừ của GTA V nằm ở giá thành khá cao và khả năng tối ưu hóa chưa thực sự tốt, khi đôi lúc vẫn có hiện tượng giật lag.

Dịch tổng hợp từ: Tech Radar, Digital Trends, Android Authority.