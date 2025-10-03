Nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ của các "ông lớn" được trao giải Better Choice Awards 2025

Gala Better Choice Awards 2025 tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc, phản ánh bức tranh toàn diện về xu hướng công nghệ và tiêu dùng tại Việt Nam.

Năm nay, lễ trao giải đã đem đến nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công nghệ, tài chính số, giáo dục, y tế, và ô tô xanh. Trong đó, có nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp lớn như VinFast, Long Châu, Samsung, Honda, VPBank...

Cụ thể, trong cụm giải Innovative Choice Awards, công nghệ khí hóa rác Do Green đã giành giải Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng bền vững, tạo bước ngoặt quan trọng về phát triển bền vững.

Công nghệ máy bay không người lái (UAV) của CT UAV được vinh danh là Top 5 giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp.

Mảng y tế số được đánh dấu bằng Sổ sức khỏe điện tử Long Châu – Giải pháp Đột phá về Y tế số và chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần làm mới hệ thống chăm sóc cộng đồng. Siêu ứng dụng BE được vinh danh trong lĩnh vực giao thông vận tải số, còn The Forum Education VN với University Lecture Online và chatbot học tập tạo nên giải pháp giáo dục số linh hoạt.

Gala Better Choice Awards 2025 tối 3/10

Samsung Galaxy AI tiếp tục ghi tên mình trong hạng mục Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI với công nghệ do chính kỹ sư Việt phát triển, trong khi nền tảng ngân hàng số Cake by VPBank dẫn đầu ở giải Nền tảng AI “Make in Vietnam”, biểu tượng cho sự kết hợp giữa AI và tài chính số nội địa.

Lần đầu tiên xuất hiện, Consumer Finance Awards đã thu hút nhiều sự chú ý với giải pháp tín dụng sáng tạo của Ngân hàng ACB dành cho khách hàng trẻ, cùng bộ giải pháp thanh toán không tiền mặt quản lý tài chính MyShop & Paybox của KienlongBank giúp tiểu thương tiếp cận số hóa.

Ngân hàng số Cake by VPBank một lần nữa được vinh danh nhờ AI cá nhân hóa trải nghiệm, bên cạnh Vikki Digital Bank – ngân hàng số đổi mới sáng tạo thế hệ mới và HDBank với hệ sinh thái tài chính đa dạng, tích hợp từ ngân hàng đến đầu tư và bảo hiểm trên cùng một nền tảng.

Cụm giải Smart Choice Awards tôn vinh các sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, nổi bật là mạng xã hội AI Hay, đại diện cho sự chuyển dịch trong cách người dùng Việt tương tác và sáng tạo nội dung số.

Galaxy AI được công nhận là giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc do đội ngũ kỹ sư Samsung Việt Nam phát triển, minh chứng cho nỗ lực bản địa hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dòng sản phẩm Samsung Galaxy Watch8 Series được trao giải đột phá trong chăm sóc sức khỏe, Galaxy Z Fold7 chiến thắng ở hạng mục thiết kế đột phá, trong khi TV AI Neo QLED 8K QN950F tạo dấu ấn trong trải nghiệm đa phương tiện cao cấp.

Năm nay cũng đánh dấu sự ra mắt của Better List – hệ thống đánh giá công khai minh bạch, có sự tham gia thẩm định của các KOC uy tín, giúp người tiêu dùng cập nhật thông tin khách quan và đáng tin cậy.

Đại diện Long Châu nhận giải thưởng cho giải pháp Sổ sức khỏe điện tử Long Châu

Hạng mục Car Choice Awards chứng kiến sự lên ngôi của xe điện và xe xanh với VinFast VF 3 được vinh danh là Xe GenZ và Xe Dẫn dắt thị trường, mở đường cho chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam.

VinFast VF5 – HERIO GREEN thắng hạng Xe Dịch vụ của năm, thể hiện mẫu xe xanh trong vận tải đô thị. Honda CR-V e:HEV RS đánh dấu bước chuyển mình sang xe hybrid thân thiện môi trường.

Các thương hiệu quốc tế cũng góp mặt nổi bật với Honda City, Mazda CX-5, KIA Carnival, Volkswagen Viloran, Lynk & Co 06 và Skoda Kodiaq – xe được yêu thích nhất năm. VinFast đạt giải Thương hiệu Ô tô vươn mình, củng cố vị thế xứng đáng trong ngành công nghiệp xe điện nội địa.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc trao giải mà còn là một đêm biểu diễn công nghệ nghệ thuật độc đáo, kết nối tinh thần đổi mới sáng tạo với cảm hứng nghệ thuật.

Sân khấu mô phỏng thành phố thông minh hiện đại cùng màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, Trọng Hiếu và Han Sara làm bùng nổ không khí với âm nhạc sống động, ánh sáng rực rỡ và công nghệ tiên tiến. Ô tô điện, robot thông minh, thiết bị công nghệ như biểu tượng của thời đại mới được trưng bày trực tiếp, tạo không gian trải nghiệm đẳng cấp cho khách tham dự.