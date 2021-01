Nhận "trái đắng" vì ham làm “tai phật” giá rẻ ở spa để đổi đời

Bất chấp nguy hiểm để được đổi đời

TS. BS. Nguyễn Hữu Quang - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật, Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết: Gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận hàng loạt trường hợp gặp biến chứng nặng ở tai vì tiêm filler để làm dáng “tai phật”.

Điển hình là trường hợp của một người phụ nữ 35 tuổi, sống ở Hà Nội. Chị vào Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình tai bị tấy đỏ, sưng vù, biến dạng.

Trước đó, do dái tai bị nhỏ, mỏng, hơi cụp nên chị muốn sửa lại đôi tai để công việc kinh doanh được thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt. Vì vậy, sau khi tìm hiểu chị này đã quyết định đến một cơ sở spa trên địa bàn để tiêm filler dáng “tai phật” với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá ở bệnh viện.

Theo lời tư vấn của nhân viên spa, chỉ cần 10 – 15 phút tiêm filler, không đau, không chảy máu, không biến chứng là chị sẽ có được một đôi tai như ý sau 1 tuần. Tuy nhiên, sau khi tiêm được 1 ngày thì đôi tai của chị bị ửng đỏ, sưng tấy, biến dạng. Quá đau đớn và hoảng loạn, chị đã đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám và điều trị.

Được biết, tại một số cơ sở spa, chị em muốn là dáng “tai Phật” sẽ được tạo hình dái tai bằng phương pháp tiêm filler - chất làm đầy. Sau tiêm filler, phái đẹp sẽ sở hữu đôi tai đẹp, hợp phong thuỷ và thu hút nhiều tài lộc.

Với những lời quảng cáo có cánh của các spa, không chỉ nữ giới mà rất nhiều nam giới hiện nay cũng chọn tiêm filler để làm đầy dái tay nhằm thu hút tài vượng, thăng tiến trong công việc và cuộc sống.

Đừng huỷ hoại cơ thể chỉ vì giá rẻ

Theo BS. Quang, với trường hợp của người phụ nữ trên, may là bệnh nhân tới viện cấp cứu sớm, nên vùng tai đang bị viêm nhiễm chưa bị hoại tử và phải cắt lọc. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi ngoại trú. Tuy nhiên, sau khi điều trị, tai bệnh nhân sẽ xuất hiện nhiều vùng da bị lồi, lõm ảnh hưởng rất nhiều tới thẩm mỹ vì tiêm filler giá rẻ.

BS. Quang cho hay: Filler được sử dụng để đưa vào cơ thể với vai trò làm tăng thể tích mô, bù vào những vị trí liên quan đến sự thiếu hụt của tổ chức mô ở trong da cũng như cơ thể. Trong y khoa, các bác sĩ sử dụng chất làm đầy như một chất có vai trò làm tăng thể tích mô và tăng độ giữ nước cho cơ thể.

Hiện nay, trên thị trường đang có khoảng hơn 50 hãng sản xuất filler, nhưng chỉ có 20 hãng được cấp phép, còn lại thì có thể là hàng xách tay, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên khó kiểm soát được các sản phẩm.

Do đó, các loại filler đang được sử dụng tại một số spa hay các cơ sở làm đẹp có nhiều mức giá khác nhau. Có nơi sử dụng 1 ml filler với mức giá 12-15 thậm chí 17 triệu. Nhưng cũng có những cơ sở tuyên bố 1ml filler chỉ có giá 1-2 triệu đồng. Hậu quả là hầu hết những ca biến chứng do tiêm filler hiện nay đều bắt nguồn từ việc spa sử dụng filler của Trung Quốc và Hàn quốc giá rẻ.

Trước thực trạng này, BS. Quang khuyến cáo người dân không nên tạo hình dái tai mà với bất cứ thủ thuật nào sử dụng tiêm filler vào cơ thể. Để làm đẹp, người dân cần lựa chọn cơ sở uy tín với các bác sĩ được đào tạo, hướng dẫn theo các tiêu chuẩn của hãng (filler) để thực hiện, tránh những biến chứng nguy hiểm.