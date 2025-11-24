Ngay trong tâm lũ, Agribank hỗ trợ khẩn cấp 11 tỷ đồng các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây hậu quả vô cùng nặng nề tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Agribank đã quyết định trích 11 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Những ngày đầu tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở tại hàng loạt các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Trong bối cảnh nước lũ chưa rút, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn, Agribank đã khẩn trương kích hoạt nguồn lực an sinh, phân bổ tới các chi nhánh để hỗ trợ các địa phương: Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Phú Yên 2 tỷ đồng, Bình Định 2 tỷ đồng, Lâm Đồng 2 tỷ đồng và Lâm Đồng II 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ chăm sóc y tế - giáo dục và tạo điều kiện để người dân cũng như khách hàng sớm ổn định cuộc sống.

Khánh Hòa là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập, 350 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại, hơn 5.000 người phải sơ tán và hàng chục người thiệt mạng. Sáng 22/11/2025, Đoàn công tác Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung (VPMT) dẫn đầu đã trực tiếp trao 03 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa tại UBMTTQVN tỉnh. Ông Trường gửi lời chia sẻ tới chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hoà, đồng thời khẳng định Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và các khách hàng của Agribank bị ảnh hưởng bởi bão, lũ thông qua các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm lãi suất, cơ cấu nợ, cho vay phục hồi sản xuất.

Đại diện địa phương, bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa cho biết: Agribank là đơn vị đầu tiên kịp thời hỗ trợ trong đợt thiên tai, giúp tỉnh bổ sung nguồn lực chăm lo đời sống và phục hồi sinh kế cho người dân.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi người dân địa phương bị ảnh hưởng và động viên tinh thần bà con. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ nhân viên, người lao động một số Chi nhánh loại II, Phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh Khánh Hoà. Tại Agribank Chi nhánh Diên Khánh - nơi nước lũ dâng hơn 1,2m làm hư hỏng máy một số máy ATM, thiết bị điện tử, phương tiện… Để sớm khôi phục hoạt động giao dịch, đảm bảo sự liên tục trong cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa dự kiến triển khai nhiều biện pháp như sửa chữa hệ thống ATM và thiết bị điện ngay khi điều kiện cho phép, đồng thời lập kế hoạch thay thế các thiết bị hư hỏng để sớm đưa vào vận hành trở lại. Tại đây, Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng của VPMT hỗ trợ Chi nhánh khắc phục hậu quả, sớm khôi phục hoạt động phục vụ khách hàng.

Trong nhiều năm qua, Agribank luôn có mặt kịp thời tại các điểm nóng thiên tai. Riêng địa bàn Miền Trung và Tây Nguyên, vừa qua, Agribank đã dành 13 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh trong các đợt mưa bão và lũ lụt (Hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng, Đà Nẵng 4 tỷ đồng, Quảng Ngãi 1 tỷ đồng, Gia Lai (Bình Định cũ) 3 tỷ đồng, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) 2 tỷ đồng).

Sự hiện diện của Agribank trong thời điểm khó khăn, khẩn cấp thể hiện sự nhanh nhạy, chủ động, trách nhiệm, đồng hành cùng các địa phương trong những thời khắc khó khăn nhất, góp phần giúp các địa phương sớm vượt qua thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Theo kế hoạch, trong ngày 22/11/2025, Đoàn công tác tiếp tục tới Đăk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ) thăm, động viên và trao hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân địa phương.