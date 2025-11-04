Agribank xanh hóa tín dụng – “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam

Sau khi cam kết tại COP26 đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Chính phủ và các Bộ, Ngành đã khẩn trương cụ thể hóa lộ trình hành động, trong đó ngành ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng để thúc đẩy dòng vốn xanh.

Chuyển đổi năng lượng - Mục tiêu cấp bách toàn cầu

Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang trở thành “cơn ác mộng” toàn cầu khi gây ra các tác động nghiêm trọng mang chiều hướng cực đoan lên Trái đất. Chính vì thế, cả thế giới đang phải chung tay, thể hiện sự đồng lòng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong hàng loạt các hành động mạnh mẽ đó, việc chuyển đổi, phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải carbon là xu thế tất yếu trên toàn cầu.

Một tín hiệu vui cho việc phát triển năng lượng toàn cầu chính là việc năm 2025, lần đầu tiên năng lượng tái tạo vượt qua than đá trong việc tạo ra tổng sản lượng điện trên toàn cầu. Bên cạnh đó, điện mặt trời và điện gió vượt xa mức tăng trưởng nhu cầu điện trong năm nay. Theo Tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, từ tháng 1 đến tháng 6/2025, các nguồn điện gió và điện mặt trời đã cung cấp 5.072 terawatt giờ (TWh), vượt mức 4.896 TWh từ than đá – lần đầu tiên năng lượng tái tạo vượt qua than trong sản xuất điện toàn cầu. Đây là dấu mốc khẳng định vai trò ngày càng lớn của năng lượng tái tạo trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững..

Tại Việt Nam, sau khi cam kết tại COP26 đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Chính phủ và các Bộ, Ngành đã khẩn trương cụ thể hóa lộ trình hành động, trong đó ngành ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng để thúc đẩy dòng vốn xanh.

Agribank thực hiện nhiều gói tín dụng xanh nhằm tăng cường nguồn vốn cho người dân và danh nghiệp

Khung chính sách – Bước tiến mạnh mẽ cho chuyển đổi xanh

Tháng 4/2025, Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) đạt 28–36%, và đến năm 2050 đạt 74–75%, hướng tới một nền năng lượng xanh, sạch, độc lập và bền vững.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 11/7/2024 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 70). Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và gắn với các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia (SDGs).

Nhiều chuyên gia đánh giá, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị được kỳ vọng mở đường cho hàng loạt cơ chế đột phá về năng lượng. Bởi, các nội dung trong đó được xem là bước tiến mạnh mẽ hơn khi cụ thể hóa mục tiêu, cơ chế và giải pháp, bám sát thực tiễn, giải quyết trực diện những vấn đề cấp bách của ngành năng lượng.

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) chia sẻ rằng, Bộ này đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong phát triển năng lượng quốc gia. Theo đó, Dự thảo tập trung vào các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quy hoạch, đầu tư và phát triển nguồn điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh trong giai đoạn tới. Bộ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân đối giữa điện than, điện khí LNG và năng lượng tái tạo, đặc biệt ở khu vực miền Bắc – nơi nguy cơ thiếu điện vẫn hiện hữu.

Agribank – Tiên phong “xanh hóa” dòng vốn tín dụng

Trong hành trình hơn 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn gắn sứ mệnh kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, coi đây là yếu tố trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, tín dụng dành cho chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững luôn được ngân hàng ưu tiên.

Agribank đã chủ động xây dựng khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), trong đó: Yếu tố môi trường (E): tích hợp tiêu chí rủi ro môi trường vào quy trình thẩm định tín dụng, loại trừ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, sản xuất sạch hơn; Yếu tố xã hội (S): khuyến khích tài chính toàn diện, tín dụng nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm cho hàng triệu lao động nông thôn; Yếu tố quản trị (G): tăng cường minh bạch, tuân thủ pháp luật, và áp dụng chuyển đổi số trong quản lý rủi ro, vận hành, giám sát nội bộ.

Ông Vương Văn Quý, Phó Trưởng Ban Chính sách Tín dụng Agribank phát biểu tại Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị"

Phát biểu tại Hội thảo “Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị” (30/10/2025, Hà Nội), ông Vương Văn Quý – Phó Trưởng Ban Chính sách Tín dụng Agribank nhấn mạnh: “Tín dụng xanh, đặc biệt là tín dụng cho năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đóng vai trò then chốt trong việc huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đầu tư vào chuyển đổi năng lượng. Đây cũng là một trong những trọng tâm phát triển dài hạn của Agribank, gắn với chiến lược số hóa và hội nhập quốc tế.”

Đến nay, Agribank đã triển khai nhiều chương trình hành động gắn với thông điệp “Vì tương lai xanh”, “phát triển bền vững”, bao gồm ưu tiên cho vay các dự án năng lượng tái tạo. Ngân hàng cũng tích cực triển khai khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), với việc đánh giá rủi ro môi trường là căn cứ quan trọng để cấp tín dụng.

Tính đến 30/6/2025, dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt gần 28.800 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ở lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đạt khoảng 15.107 tỷ đồng (chiếm khoảng 52,5% dư nợ tín dụng xanh – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng xanh tại Agribank).

“Chúng tôi đã triển khai đa dạng các chương trình tín dụng xanh, với tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, một số chương trình tập trung vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Cụ thể là việc ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Mở rộng đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường do tổ chức quốc tế tài trợ cho dự án năng lượng gió, mặt trời và khí sinh học do tổ chức quốc tế tài trợ” - Phó Trưởng Ban Chính sách Tín dụng Agribank thông tin.

Mới đây, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Khởi hành xanh - Đồng hành cùng bạn” với quy mô tín dụng lên tới 2.000 tỷ đồng, dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua ô tô và xe máy điện. Nhiều người cho rằng, chương trìn này thể hiện rõ cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển theo tiêu chuẩn ESG của Agribank – lấy phát triển xanh làm trụ cột cốt lõi.